தாராபுரம் தொகுதியை மீண்டும் கைப்பற்ற வேண்டும் - அதிமுக நிர்வாகிகளிடம் கண்டிப்புடன் சொன்ன இபிஎஸ்
தாராபுரம் தொகுதி டைத்தேர்தலை முன்னிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள், தேர்தலுக்கான களப்பணிகளை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்டவை குறித்து நிர்வாகிகளிடம் இபிஎஸ் ஆலோசனை மேற்கொண்டார்.
Published : July 22, 2026 at 6:36 PM IST
சென்னை: தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் வெற்றியை நோக்கமாக வைத்து நிர்வாகிகள் பணியாற்ற வேண்டும் என்று திருப்பூர் மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகளிடம் எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தியுள்ளார்.
சட்டமன்றத் தேர்தலில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் தனிப்பெரும்பான்மை பெற்ற நிலையில், திமுக கூட்டணியில் வென்ற சில கட்சிகளின் ஆதரவுடன் ஆட்சி அமைத்தது. இந்த தேர்தலில் திமுக இரண்டாம் இடத்திற்கும், அதிமுக மூன்றாம் இடத்திற்கும் தள்ளப்பட்டது. இந்நிலையில் அதிமுக தோல்வி அடைந்ததற்கான காரணம் குறித்து மாவட்ட வாரியாக நிர்வாகிகளை சந்தித்து அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார்.
சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில் கட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகள் மற்றும் பொதுத் தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில், திருப்பூர் மாவட்ட நிர்வாகிகளுடன் தேர்தல் தோல்வி குறித்தான ஆலோசனை நடைபெற்றது.
இந்தக் கூட்டத்தில், திருப்பூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகள், மாவட்ட, ஒன்றிய மற்றும் பிற பொறுப்புகளில் உள்ள நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். அவர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினார்.
மேலும், வரவிருக்கும் தாராபுரம் இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள், தேர்தலுக்கான களப்பணிகளை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்டவை குறித்தும் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது.
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மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனை ஈடுபட்ட எடப்பாடி பழனிச்சாமி, கட்சியை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் நிர்வாகிகள் தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும், தாராபுரம் இடைத்தேர்தலில் வெற்றியை நோக்கமாக வைத்து பணியாற்ற வேண்டும் எனக் கூறியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
மேலும், உள்ளாட்சித் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று அதிமுகவின் செல்வாக்கை மீண்டும் நிரூபிக்க வேண்டும் என நிர்வாகிகள் மத்தியில் இிபஎஸ் பேசியதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
அதிமுகவை விட்டு மாற்றுக் கட்சிக்கு சென்றவர்கள் அன்றைக்கு ஒரு நாள் மட்டுமே விவாதமாக இருப்பதாகவும், அதன் பிறகு அவர் இருக்கும் இடம் தெரியாமல் சென்று விடுவதாகவும் எடப்பாடி பழனிச்சாமி நிர்வாகிகள் மத்தியில் கூறியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
உள்ளாட்சித் தேர்தலில் கட்சியில் சிறப்பாக பணியாற்றுபவர்களுக்கு உரிய முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படும் என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்ததாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக மாவட்ட வாரியாக அதிமுக நிர்வாகிகள் எடப்பாடி பழனிசாமி நேரில் சந்தித்து அதிமுக தோல்விக்கான காரணங்கள் குறித்து ஆலோசனை நடத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது.