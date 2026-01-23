நாங்கள் அம்மா வளர்த்த பிள்ளைகள் - இணைந்த கைகளாக பேட்டியளித்த ஈபிஎஸ் - டிடிவி தினகரன்
வைகோவை விட திமுகவையும், ஸ்டாலினையும் கடுமையாக விமர்சித்த தலைவர்கள் வேறு யாராவது உண்டா? அவரே திமுகவுடன் சேர்ந்துவிட்டார் என்று ஈபிஎஸ் கூறினார்.
Published : January 23, 2026 at 10:39 PM IST
மதுராந்தகம்: திமுகவின் ஊழல் ஆட்சி, வாரிசு அரசியல் ஆகியவற்றுக்கு முடிவுகட்டுவோம், வெற்றி பெறுவோம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி உறுதிபட கூறினார்.
தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியின் தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் செங்கல்பட்டு மாவட்டம், மதுராந்தகத்தில் இன்று மாலை நடைபெற்றது. இந்தக் கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி சிறப்புரை ஆற்றினார்.
பொதுக்கூட்டம் முடிந்த பிறகு, அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ், அமமுக பொதுச் செயலாளர் தினகரன், ஆகியோர் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது முதலில் பேசிய ஈபிஎஸ், "மதுராந்தகத்தில் இன்று நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் சுமார் 5 லட்சம் பேர் கலந்துகொண்டு எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்திருக்கிறார்கள்" என்று பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பு ஸ்டாலின் அவர்கள், அதிமுக கூட்டணி அமைக்கத் தடுமாறிக் கொண்டிருப்பதாகச் சொன்னார். ஆனால், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணியில் இன்றைய தினம் பாமக, அமமுக என பல கட்சிகள் எங்களோடு இணைந்திருக்கின்றன, இன்னும் சில கட்சிகள் இணைய இருக்கின்றன. இப்போது தமிழகத்திலே வலிமையான கூட்டணி என்றால் அது அதிமுக - தே.ஜ.கூட்டணி" என்றார்.
மேலும், "தமிழகத்தில் சட்டம் -ஒழுங்கு அடியோடு சீரழிந்துவிட்டது. போதையால் இளைஞர்கள் சீரழியும் காட்சி எங்கும் பார்க்கப்படுகிறது. பெண்களுக்குப் பாதுகாப்பில்லாத சூழல், ஊழல் நிறைந்த ஆட்சி. திமுக ஒரு தீயசக்தி, குடும்ப ஆட்சி தலைவிரித்தாடுகிறது, இதற்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் தேர்தலாக இந்தத் தேர்தல் அமையும்." என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.
ஈபிஎஸ்ஸை தொடர்ந்து அன்புமணி ராமதாஸ் செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். அப்போது அவர்,"திமுக ஆட்சியின் முடிவுக்கு மதுராந்தகம் தொடக்கமாக அமைந்துள்ளது. நாங்கள் பொதுக்கூட்டமாக நடத்த திட்டமிட்டோம், 5 லட்சம் பேர் பங்கேற்று மாநாடாக மாற்றிவிட்டனர். இன்னும் 2 மாதங்களில் அதிமுக தலைமையில் ஆட்சி அமையும். தமிழ்நாட்டு மக்களும் திமுக ஆட்சியைத் தூக்கியெறியத் துணிந்துவிட்டனர்." என்றார்.
அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி.தினகரன் கூறும்போது, "திமுக 2021 தேர்தல் அறிக்கையில் அளித்த வாக்குறுதிகளில் 95% நிறைவேற்றவில்லை. எங்களுக்குள் (ஈபிஎஸ். டிடிவி) மனஸ்தாபம் ஏற்பட்டு பிரிந்திருந்தது உண்மை. ஆனால், அமித் ஷா அவர்கள் 2021-லேயே எங்களை இணைக்க முயற்சித்தார். ஆனால் அது நடக்காமல் போய்விட்டது.
'2026- இல் திமுக ஆட்சியை வீட்டுக்கு அனுப்ப உதவி செய்ய வேண்டும்' என்று அமித் ஷா என்னிடம் கேட்டுக் கொண்டார். அன்றைக்கே நான் அதற்கு ஒப்புக்கொண்டுவிட்டேன். எடப்பாடி அண்ணன் அவர்களும் ஒப்புதல் அளித்த பின்னர் தான் கூட்டணி உருவானது. இதில் அச்சுறுத்தலோ அழுத்தமோ இல்லை. நாங்கள் இருவரும் அண்ணன், தம்பிகளாக 2017 ஏப்ரல் மாதம் வரை எப்படி இருந்தோமோ அதுபோல ஒன்றிணைந்துவிட்டோம். இனி ஒன்றாகவே செல்வோம். என்னதான் திரும்பத் திரும்பக் கிளறினாலும் பிரச்னையில்லை" என்றார்.
முன்னதாக செய்தியாளர்களின் பல்வேறு கேள்விகளுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி பதிலளித்தார். குறிப்பாக, 9 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு தினகரனுடன் இணைந்து பயணிக்கப்போகிறீர்கள் எப்படிப் பார்க்கிறீர்கள்? என்று செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு, "நானும், தினகரனும் ஒன்றாக இணைந்து செயல்படப்போகிறோம் என்பதை தெளிவுபடுத்திவிட்டோம். நாங்கள் அம்மா (ஜெயலலிதா) வளர்த்த பிள்ளைகள். எங்களுக்குள் சில கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தன. எப்போது இணைந்தோமோ, அப்போதே எல்லாவற்றையும் மறந்துவிட்டோம். இனி அம்மாவிட்ட பணியைத் தொடர வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய மற்றும் அவருடைய நிலைப்பாடு" என்று ஈபிஎஸ் பதிலளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "வைகோ எந்தளவுக்கு திமுக பற்றியும், ஸ்டாலின் பற்றியும் விமர்சனம் செய்தார்? அவரைவிட எந்தத் தலைவரும் திமுகவை அவ்வளவு மோசமாக பேசியது கிடையாது. அவரே திமுகவுடன் இணைந்துவிட்டார். அதன்பிறகு காங்கிரஸ், எமர்ஜென்சி, மிசா சட்டம் கொண்டு வந்தது. மிசா சட்டத்தால் நாங்கள் சிறை சென்றோம் என்றார்கள். அதோடு இன்னொரு வேடிக்கை, அறிவாலயத்தில் மேல்தளத்தில் ரெய்டு, கீழ் தளத்தில் கூட்டணிப் பேச்சுவார்த்தை. இப்படிப்பட்ட கட்சிகளெல்லாம் கூட்டணி அமைக்கின்றபோது எங்களூக்கு எவ்வித மனவருத்தமும் கிடையாது. ஒத்த கருத்தோடு செயல்படுகிறோம். ஊழல் ஆட்சி, வாரிசு அரசியல் ஆகியவற்றுக்கு முடிவுகட்டுவோம், வெற்றி பெறுவோம்" என்று தமது பதிலுரையை ஈபிஎஸ் முடித்துக் கொண்டார்.