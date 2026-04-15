ஸ்டாலினிடம் மீண்டும் தமிழ்நாட்டை ஒப்படைத்தால் மக்கள் தாங்க மாட்டார்கள்: எடப்பாடி பழனிசாமி எச்சரிக்கை

இந்தியாவில் ஊழல் செய்வதிலும், கடன் வாங்குவதிலும் தமிழ்நாட்டை முதன்மையான மாநிலம் ஆக்கியவர் ஸ்டாலின் என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.

தேனி தேர்தல் பிரச்சாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 15, 2026 at 11:17 AM IST

தேனி: ஸ்டாலினிடம் மீண்டும் தமிழ்நாட்டை ஒப்படைத்தால் மக்கள் தாங்க மாட்டார்கள் என்று அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.

தேனி மாவட்டம் ஆண்டிபட்டியில் அதிமுக மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரன் ஆகியோர் இணைந்து பிரச்சாரம் செய்தனர்.

இந்தக் கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசுகையில், ’’இரண்டு முதலமைச்சர்களை கண்ட மாவட்டம் தேனி. எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா ஆகிய இருபெரும் தலைவர்களை முதல்வராக்கிய தொகுதி ஆண்டிப்பட்டி. இன்றும் அதிமுக கோட்டையாகவே ஆண்டிப்பட்டி விளங்குகிறது. மக்கள் வெள்ளத்தில் நாங்கள் இங்கு நீந்தி வந்திருப்பதே இதற்கு சாட்சி. தேர்தலில் நாம் வெற்றி பெறுவோம் என்பதற்கு உங்கள் ஆரவாரமே போதுமானது.

தமிழ்நாட்டில் கிராமப்புறங்களில் பயிலும் ஏழை, எளிய அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் மருத்துவராக வேண்டும் என்ற கனவை நனவாக்க, எனது ஆட்சியில் கொண்டு வந்த திட்டம் தான் 7.5 சதவீதம் உள் இடஒதுக்கீடு. இந்த இடஒதுக்கீடு மூலம், கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் 3 ஆயிரம் பேர் ஒரு ரூபாய் கூட செலவு இல்லாமல் இலவசமாக மருத்துவம் படித்து இப்போது மருத்துவர் ஆகியுள்ளனர். இப்படி ஒரு திட்டத்தையாவது திமுக கொண்டு வந்ததா?

73 ஆண்டு கால தமிழ்நாடு ஆட்சி வரலாற்றில் எத்தனையோ அரசுகள் மாறி மாறி வந்துள்ளன. 2021ஆம் ஆண்டு வரை தமிழ்நாட்டுக்கு ஒட்டுமொத்தமாக இருந்த கடன் ரூ. 4 லட்சத்து 85 ஆயிரம் கோடி மட்டுமே. ஆனால் தற்போதைய திமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டின் கடன் ரூ. 5 லட்சம் கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. இதுதான் சிறப்பான ஆட்சியா? நம் அனைவரையும் கடன்காரன் ஆக்கிவிட்டார் ஸ்டாலின்.

மீண்டும் ஸ்டாலினிடம் தமிழ்நாட்டை ஒப்படைத்தால் நாடு தாங்குமா? இனி தமிழ்நாட்டை காப்பாற்றுவது மிகவும் கடினம். உங்களின் ஒவ்வொரு வாக்குகளும் தமிழ்நாட்டின் தலையெழுத்தை தீர்மானிக்க போகிறது. இப்படி கடன் வாங்குவதில் சாதனை படைக்கும் திமுக ஆட்சி தேவையா அல்லது சிறப்பாக ஆட்சி செய்த அதிமுக தேவையா? என்பதை நீங்களே முடிவு செய்து கொள்ளுங்கள்.

இதையும் படிங்க: அதிமுகவும், திமுகவும் இரண்டும் ஒரே கட்சிகள் தான்: சீமான் பேச்சு

கடந்த தேர்தலில் 525 வாக்குறுதிகளை கொடுத்த திமுக, அவற்றில் நான்கில் ஒரு பங்கு வாக்குறுதிகளை கூட நிறைவேற்றவில்லை. கல்விக் கடன் ரத்து செய்வதாக திமுக வாக்குறுதி அளித்தது. அதை செய்யவில்லை. சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் மானியம், ரேஷன் கடையில் கூடுதல் சர்க்கரை ஆகியவை கொடுப்பதாக சொன்னார்கள். செய்யவில்லை., 100 நாள் வேலைத்திட்டத்தை 150 நாட்களாக உயர்த்துவோம் என்றார்கள். அதையும் நிறைவேற்றவில்லை.

ஆனால், அதிமுக கொடுத்த அழுத்தத்தால்தான், மத்திய அரசு அதனை 125 நாட்களாக உயர்த்தியுள்ளது. மீண்டும் அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் இது 150 நாட்களாக உயர்த்தப்படும்” என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.

