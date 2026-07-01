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அதிமுகவில் துரோகிகள் வெளியேறுவது கட்சிக்கு இழப்பல்ல - எடப்பாடி பழனிசாமி

அதிமுகவில் வெற்றிபெற்று மாற்று கட்சியில் இணைவது வாக்களித்த மக்களுக்கு செய்யும் துரோகம் என இபிஎஸ் கூறினார்.

ஆலோசனை கூட்டத்தில் இபிஎஸ்
ஆலோசனை கூட்டத்தில் இபிஎஸ் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 1, 2026 at 7:46 PM IST

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சென்னை: அதிமுகவில் இருந்து துரோகிகள் வெளியேறுவது கட்சிக்கு இழப்பல்ல என எடப்பாடி பழனிசாமி, நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டத்தில் தெரிவித்தாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகத்தில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலைமையில் அதிமுக மகளிரணி ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் மகளிரணி செயல்பாடுகள் குறித்தும், அதிமுக வளர்ச்சிப் பணிகளில் மகளிரின் பங்கு குறித்தும் ஆலோசிக்கப்பட்டது. அதிமுக உட்கட்சி பிரச்சனைகள் உச்சக்கட்டமாக இருக்கும் நிலையில், மகளிர் நிர்வாகிகளின் ஆலோசனைக் கூட்டம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக பார்க்கப்படுகிறது.

அதிமுக மகளிரணி கூட்டத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள்

1. தேர்தலில் அதிமுகவுக்கு வாக்களித்த மக்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தல்

2. இரவு பகலாக அதிமுகவுக்காக அல்லும் பகலும் தேர்தல் பணிகளை மேற்கொண்ட கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமிக்கு நன்றி மற்றும் பாராட்டு தெரிவித்தல்.

3. பெண்கள் மற்றும் பெண் குழந்தைகளுக்கு எதிராக தொடர்ந்து நடைபெறும் பாலியல் வன்கொடுமைகளைத் தடுக்க உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்காமல் இருந்து வரும் பொய்க்கால் குதிரை அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

4. அரசு கல்லூரி உதவி பேராசிரியர் தேர்வு முடிவுகளில் முறைகேடு நடைபெற்றதாக எழும் புகார்கள் மீது உரிய விசாரணை மேற்கொள்ள வேண்டும். இளைஞர்களின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் பேராசிரியர் பணியிடங்களில் தகுதியானவர்கள் நியமிக்கப்பட வேண்டும் என அரசை வலியுறுத்தி தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

5. தமிழகத்தில் அறிவிக்கப்படாத மின்வெட்டால் அவதிக்குள்ளாகும் மக்களின் பிரச்சினைக்கு போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

6. எதிர்வரும் சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல் மற்றும் உள்ளாட்சித் தேர்தல் பணிகளை கண் துஞ்சாமல், கடமை உணர்வோடு ஆற்றி கட்சிக்கு பெருமை சேர்த்திட வேண்டும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டன.

இந்தக் கூட்டத்தில் அதிமுக மகளிரணி நிர்வாகிகள் மத்தியில் பேசிய எடப்பாடி பழனிச்சாமி, அதிமுகவிலிருந்து துரோகிகள் வெளியேறுவதால் தொண்டர்கள் மகிழ்ச்சியாக உள்ளனர். துரோகிகள் வெளியேறுவது கட்சிக்கு இழப்பு அல்ல. அது கட்சியை மேலும் வலுப்படுத்தும் என்று அவர் கூறியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மேலும், மக்கள் வாக்களித்து இரட்டை இலையை வெற்றி பெறச் செய்து சட்டமன்ற உறுப்பினராக ஆக்கி அனுப்பினால், அவர்கள் ராஜினாமா செய்து மாற்றுக் கட்சியில் இணைகின்றனர். இது மக்களின் தீர்ப்புக்கு எதிரான செயல் என எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்தாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

அதிமுக மகளிரணி நிர்வாகிகள் கூட்டம்
அதிமுக மகளிரணி நிர்வாகிகள் கூட்டம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மகளிரணி கூட்டத்திற்குப் பிறகு அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் கே.பி. முனுசாமி செய்தியாளர்கள் சந்தித்தார். அதிமுக நிர்வாகிகள் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் தொடர்ச்சியாக இணைந்து வருகிறார்களே என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "அனைத்து பதவிகளையும் அனுபவித்துவிட்டு, எல்லா வாய்ப்புகளையும் பெற்றுவிட்டு, பல வழக்குகளை எதிர்கொண்டு வரும் அந்த நபர்கள், எங்கே சென்றால் எங்களுக்கென்ன?" என்றார்.

43 ஆண்டுகள் கட்சியில் உழைத்தோம். இறுதியில் துரோகி என்ற பட்டம்தான் எங்களுக்கு கட்சியில் கிடைத்தது என்று வெளியில் சென்றவர்கள் கூறுகிறார்களே? என்ற கேள்விக்கு, "அது உண்மைதானே? ஒவ்வொரு தொண்டனும் தனது உழைப்பு, வியர்வை, ரத்தத்தைச் சிந்தி இந்த இயக்கத்தைக் காப்பாற்றினார்கள். கழகத்தின் கொள்கைக்காகவே தொடர்ந்து இந்த இயக்கத்தில் இருந்து வருகிறார்கள்.

ஆனால், இதுபோன்ற நபர்கள் ஆட்சியில் அதிகாரத்தில் பங்குபெற்று, அனைத்து பதவிகளையும் பெற்றுவிட்டு, இன்று ஆட்சி இல்லாத இந்தச் சோதனைக் கட்டத்தில் கட்சியைத் தாங்கிப் பிடிக்க வேண்டிய நிலையில் இருந்தும், தங்களின் சுய தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்காக வெளியேறுகிறார்கள். அவர்களை துரோகிகள் என்று சொல்வதைவிட, தமிழில் இன்னும் கடுமையான வார்த்தை ஏதேனும் இருந்தால் சொல்லுங்கள். அதையும் சொல்ல நாங்கள் தயாராக இருக்கிறோம்" என்றார்.

TAGGED:

அதிமுக மகளிரணி கூட்டம்
AIADMK
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