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"எனக்கே இந்த நிலை என்றால் சாமானியனுக்கு?" சட்டப்பேரவையில் இபிஎஸ் ஆதங்கம்

தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற 116 நாட்களில் போதைப்பொருள் பயன்பாடு முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகரித்துள்ளதாக இபிஎஸ் குற்றஞ்சாட்டினார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி
எடப்பாடி பழனிசாமி (SS Tamilnadu Assembly YT)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 3, 2026 at 7:35 PM IST

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சென்னை: தனது தோட்டத்தில் இருந்த மின் மோட்டாரின் வயரை மர்ம நபர்கள் அறுத்துச் சென்றுவிட்டார்கள் என்றால், சாமானிய மக்களின் நிலை என்ன? என எடப்பாடி பழனிசாமி பேரவையில் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

தமிழக சட்டப்பேரவையில் மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்தில் பேசிய முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி, "விவசாயிகளின் பம்புசெட்டுகள், மின் மோட்டார்கள், காப்பர் வயர்கள் மற்றும் ஆடு, மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகள் திருடப்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன.

விவசாயிகள் தங்களது விளைநிலங்களில் பம்புசெட் அமைத்து விவசாயம் செய்து வருகின்றனர். ஆனால், பம்புசெட்டுகள் மற்றும் மின் மோட்டார்களில் உள்ள காப்பர் வயர்கள் தொடர்ந்து திருடப்பட்டு வருகின்றன. அதேபோல் ஆடு, மாடு உள்ளிட்ட கால்நடைகளும் திருடிச் செல்லப்படும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

திருட்டு தொடர்பாக விவசாயிகள் காவல் நிலையங்களில் புகார் அளித்தாலும், புகார்கள் முறையாகப் பதிவு செய்யப்படுவதில்லை. காவல் நிலையங்களில் மின் மோட்டார்கள் மற்றும் கால்நடைகள் திருடப்பட்டதாக புகார் அளிக்க நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் காத்திருப்பதாகவும், காவல்துறை உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.

தொடர்ந்து பேசிய அவர், "சேலம் மாவட்டத்தில் உள்ள தனது தோட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டிருந்த மின் மோட்டாரின் வயரை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மர்ம நபர்கள் அறுத்துச் சென்றுள்ளனர். எனக்கே இப்படிப்பட்ட நிலை என்றால், சாதாரண மக்களின் நிலை என்னவாக இருக்கும்?

தவெக அரசு பொறுப்பேற்ற 116 நாட்களில் போதைப்பொருள் பயன்பாடு அதிகரித்துள்ளது. குறிப்பாக மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் போதைப்பொருளுக்கு அடிமையாகி பல்வேறு குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்" என்றார்.

இதற்கு பதில் அளித்த அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜூனா, "போக்சோ சட்டம் தொடர்பான வழக்குகளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்வதற்கு அரசு முக்கியத்துவம் அளித்து வருகிறது. ஏற்கனவே நிலுவையில் இருந்த வழக்குகளையும் விரைந்து விசாரித்து, குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜனவரி மாதத்தில் பதிவான போக்சோ வழக்குகளில் 861 வழக்குகளிலும், பிப்ரவரி மாதத்தில் 532 வழக்குகளிலும், மார்ச் மாதத்தில் 637 வழக்குகளிலும், ஏப்ரல் மாதத்தில் 665 வழக்குகளிலும், மே மாதத்தில் 836 வழக்குகளிலும், ஜூன் மாதத்தில் 877 வழக்குகளிலும், ஜூலை மாதத்தில் 1,068 வழக்குகளிலும் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதேபோல், பாலியல் வன்கொடுமை தொடர்பான வழக்குகளிலும் ஜனவரி மாதத்தில் 19, பிப்ரவரியில் 20, மார்ச் மாதத்தில் 20, ஏப்ரலில் 22, மே மாதத்தில் 37, ஜூனில் 45, ஜூலையில் 41 வழக்குகளில் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த வழக்குகளை விரைவாக விசாரணைக்கு கொண்டு வந்து, குற்றவாளிகளுக்கு தண்டனை பெற்றுத்தர வேண்டும் என்று முதலமைச்சர் அனைத்து காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளார்" என்றார்.

மேலும் பேசிய அவர், "போதைப்பொருள் பிரச்சனையை அடிமட்டத்தில் இருந்து ஒழிக்க வேண்டும் என்றால், சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தொகுதியில் உள்ள ஒவ்வொரு தெருவாகச் சென்று மக்களின் குறைகளை கேட்டு, காவல்துறையுடன் இணைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

ஒவ்வொரு சட்டமன்ற உறுப்பினரும் வாரந்தோறும் சனி, ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தங்கள் தொகுதிகளில் உள்ள பகுதிகளுக்கு நேரடியாகச் சென்று, எங்கெல்லாம் போதைப்பொருள் விற்பனை நடைபெறுகிறது என்பதை கண்டறிந்து, அங்கு நேரடியாக ஆய்வு செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் போதைப்பொருள் விற்பனையில் ஈடுபடுபவர்களுக்கும், ரவுடிகளுக்கும் அச்சம் ஏற்படும்.

சில இடங்களில் கீழ்நிலை காவல்துறையினர் தவறு செய்தால், அதை வெளிப்படுத்தி, சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறையினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இதுதொடர்பாக முதலமைச்சரிடம் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் கோரிக்கை மனு அளித்தால், அடிமட்ட அளவில் இருந்தே பிரச்சனையை சரிசெய்ய முடியும்" என்றார்.

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