சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்துவிட்டது - டிஜிபியை கூட முதல்வரால் நியமிக்க முடியவில்லை: இபிஎஸ் விமர்சனம்
மக்கள் வரிப் பணத்தில் நடுக்கடலில் சிலை வைக்காமல் திமுக அரசு மக்கள் நலத்திட்ட பணிகளுக்கு அதனை பயன்படுத்த வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி வலியுறுத்தினார்.
Published : April 1, 2026 at 8:05 PM IST
சிவகங்கை: திமுக ஆட்சியில் தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு சீரழிந்துவிட்டதாக அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
சிவகங்கை அரண்மனை வாசலில் நடைபெற்ற தேர்தல் பரப்புரையில் பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி தமிழ்நாடு அரசின் மீது பல்வேறு குற்றச்சாட்டுக்களை முன்வைத்தார்.
அப்போது பேசிய அவர், "தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கு மிக மோசமாக உள்ளது. கிராமம் முதல் நகரம் வரை கஞ்சா உள்ளிட்ட போதைப்பொருள் விற்பனை அதிகரித்து விட்டது. இது தொடர்பாக நான் சட்டமன்றத்திலும் பலமுறை எடுத்துரைத்துள்ளேன். தமிழகம் இன்று போதைப்பொருள் நிரம்பிய மாநிலமாக மாறியுள்ளது. இதற்கு மு.க.ஸ்டாலின் அரசு பொறுப்பேற்க வேண்டும். போதைப் பொருள் பயன்படுத்தும் நபர்களால் கொலை, கொள்ளை, திருட்டு போன்ற குற்றச்செயல்கள் அதிகரித்துள்ளன.
கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் ஆயிரக்கணக்கான குழந்தைகள் பாலியல் சீண்டலுக்கு உள்ளாகியுள்ளனர். அதில் பல வழக்குகள் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. தமிழ்நாட்டில் பெண்கள் மற்றும் தாய்மார்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. திமுக ஆட்சியில் சட்டம்-ஒழுங்கு பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கு விவகாரத்தில் அதிமுக ஆட்சி குறித்து பேசுவதற்கு முதல்வருக்கு அருகதையில்லை. அவதூறு பிரச்சாரங்களை மு.க.ஸ்டாலின் தொடர்ந்து மேற்கொண்டால், அதிமுக தொண்டர்கள் தக்க பதிலடி கொடுப்பார்கள்.
நிரந்தர டிஜிபி எங்கே?
மாநிலத்தில் சட்டம்-ஒழுங்கு மோசமடைந்ததற்கு நிரந்தர டிஜிபி நியமிக்கப்படாதது மிக முக்கிய காரணம். ஒரு மாநிலத்தை ஆளும் முதலவமைச்சரால் ஒரு டிஜிபியை கூட நியமிக்க முடியவில்லை. நீதிமன்றம் தலையிட்ட பிறகே சில நியமனங்கள் நடைபெறுகின்றன. அந்த வகையில், தமிழ்நாட்டில் சட்டம் ஒழுங்கை தேடி கண்டுப்பிடிக்க வேண்டிய நிலை உள்ளது.
போதைப்பொருள் விற்பனை
தமிழ்நாட்டில் போதைப்பொருள் விற்பனை அனைத்து இடங்களில் நடைபெறுகிறது. இதை கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு முற்றிலும் தவறிவிட்டது. திமுக துணையோடு தமிழகத்தில் சில இடங்களில் போதைப்பொருட்கள் விற்கப்படுவதாக தகவல் வெளியாகி வருகிறது. அதிமுக ஆட்சி வந்தால் மூன்று மாதங்களுக்குள் தமிழகத்தில் போதைப்பொருள் விற்பனையை முழுவதும் ஒழிப்போம். அதிமுக ஆட்சி இருக்கும் வரை போதைப்பொருள் தடுப்பு மிகக் கடுமையாக அமல்படுத்தப்பட்டது. ஆனால், திமுக ஆட்சியில் நிர்வாகிகள், அதிகாரிகள் துணையோடு போதைப்பொருட்கள் விற்பனை நடைபெறுகிறது.
எழுதாத பேனாவுக்கு சிலை
திமுக ஆட்சியில் எழுதாத பேனாவுக்கு நடுக்கடலில் சிலை அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. அதற்காக மக்கள் வரிப்பணம் சுமார் ரூ.84 கோடி செலவிட இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. மக்களுக்கு அடிப்படை உரிமைகளே இன்னும் முழுமையாக கிடைக்காத நிலையில், எழுதாத பேனாவுக்கு மக்கள் வரிப்பணம் செலவிடப்பட வேண்டுமா? கருணாநிதியின் குடும்பத்துக்கு தொடர்புடைய அறக்கட்டளைகளில் ரூ.8,000 கோடி இருப்பதாக கூறுப்படுகிறது. மக்கள் வரிப்பணத்தை இப்படி பயன்படுத்துவது நியாயமா? என்பதை தமிழக அரசு விளக்க வேண்டும். மக்கள் வரிப்பணத்தில் நடுக்கடலில் சிலை வைக்காமல் திமுக அரசு மக்கள் நலத்திட்ட பணிகளுக்கு அதனை பயன்படுத்த வேண்டும்" என்றார்.