'இந்த ஆட்சியின் அவலத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும்' - நபிகள் வாழ்க்கையை சுட்டிக்காட்டி இபிஎஸ் பேச்சு
திமுகவும், அதன் கூட்டணிக் கட்சியினரும் தான் சிறுபான்மை மக்களை காத்துக்கொண்டிருப்பது போல தோற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்தார்.
Published : March 15, 2026 at 9:40 PM IST
சென்னை: அரசியல் என்ற அறவாழ்வுக்கு வந்திருக்கும் நாம், லஞ்ச லாவண்யங்கள் தலைவிரித்தாடும் இந்த ஆட்சியின் (திமுக) அவலங்களை தூய்மைப்படுத்த வேண்டிய கடமை உள்ளது என்று இஃப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்வில் எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.
சென்னை எழும்பூரில் அதிமுக சார்பில் இஃப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. இதில், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், அமமுக பொதுச்செயலாளர் டி.டி.வி.தினகரன், தமாகா தலைவர் ஜி.கே.வாசன், உள்ளிட்ட கூட்டணி கட்சி தலைவர்கள் பங்கேற்றனர்.
இந்த விழாவில் சிறப்புரையாற்றிய எடப்பாடி பழனிசாமி, '' அதிமுக ஆட்சிக் காலங்களில் இஸ்லாமிய சகோதர சகோதரிகளுக்காக, அவர்களின் பொருளாதார மேம்பாட்டிற்காக எண்ணற்ற நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தினோம். ஹஜ் புனித பயணம் மேற்கொள்ள தங்கு தடையின்றி நிதி ஒதுக்கீடும் செய்யப்பட்டது.
முஸ்லிம் மாணவர்களின் கல்விக்காக ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது. முஸ்லிம் பெண்கள் சுயமாக தொழில் தொடங்கி பொருளாதார ரீதியில் தன்னிறைவு பெற்றிட வட்டியில்லாமல் கடன் வழங்கும் திட்டத்தையும் கொண்டு வந்தோம். வஃக்பு சொத்துக்களை கண்டுபிடித்து பாதுகாத்து, ஆக்கிரமிப்பில் இருந்து மீட்டு, இஸ்லாமிய சமூதாயத்தின் மேம்பாட்டுக்குப் பயன்படும் வகையில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது.
'நபிகள் நாயகம் செய்ததை போல...'
இந்தத் தேர்தல் நேரத்தில் நபிகள் நாயகம் வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவம் ஒன்றை குறிப்பிட விரும்புகிறேன். ஒருமுறை நபிகள் நாயகம் தொழுது கொண்டிருந்தார். அப்போது, நாகரிகம் அறியாத ஒருவர் தொழுகைக் கூடத்துக்குள் அசுத்தம் செய்தார். எல்லோரும் ஆத்திரப்பட்டு அந்த நபரை தாக்கவும் வெளியேற்றவும் முயன்றனர். ஆனால், நபிகள் நாயகம் அந்த மனிதரை பாதுகாத்து, அசுத்தத்தை தானே கழுவி, அம்மனிதரையும் தூய்மைப்படுத்தி அவரோடு சேர்ந்து தொழுதார். நபிகளாரின் இந்த மனிதாபிமானத்தையும், இரக்கத்தையும் கண்டு, அம்மனிதர் நபிகளாரின் தொண்டரானார். உண்மையான தொண்டு என்பது சமூகத்தை தூய்மைப்படுத்தும் பணி. எவ்வளவு முரட்டு மனிதராக இருந்தாலும் அவர்களை அன்பால் வெல்ல முடியும் என்பதை நமக்கு உணர்த்தும் சம்பவம் இது.
அரசியல் என்ற அறவாழ்வுக்கு வந்திருக்கும் நாம், லஞ்ச லாவண்யங்கள் தலைவிரித்தாடும் இந்த ஆட்சியின் (திமுக) அவலங்களை தூய்மைப்படுத்த வேண்டிய கடமை உள்ளது. அதை அர்ப்பணிப்பாலும், அன்பாலும் செய்திட வேண்டும்.
நம்முடைய ஆட்சி அமைய, தமிழ்நாடு மக்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். எந்தச் சூழ்நிலையிலும் நம் அடிப்படைக் கொள்கையில் இருந்து அணுவளவும் நாம் பிறழ மாட்டோம். மதச்சார்பின்மை, சமூக நல்லிணக்கம், சட்டம் ஒழுங்கு பாதுகாப்பில் சமரசமற்ற உறுதி, எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா வழியில் எல்லோருக்கும் எல்லாம் ஏற்றவாறு ஆட்சி நடத்துவோம் என்று உறுதி கூறுகிறேன்.
'பொருத்தமான நாள்..'
இந்த இஃப்தார் நடக்கும் நன்னாளில் தேர்தல் அறிவிப்பு வந்துவிட்டது, எவ்வளவு பொருத்தமான நாள், எவ்வளவு இனிமையான நாள். இரண்டு நாள் கழித்துத்தான் தேர்தல் அறிவிப்பு என்று நாம் நம்பியிருந்தோம், ஆனால், இன்றே வந்துவிட்டது. அதிமுகவைப் பொறுத்தவரை ஓட்டுக்காக அரசியல் செய்யும் இயக்கமல்ல, மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்யும் இயக்கம். இருபெரும் தலைவர்கள் வாழ்ந்த வாழ்க்கையைப் பாருங்கள், தனக்கென்று வாழாமல் மக்களுக்காக வாழ்ந்தவர்கள். அப்படி மக்களுக்காக வாழ்ந்த தலைவர்களுடைய ஆட்சி மீண்டும் தமிழகத்தில் உங்களால் மலர வேண்டும்.
திமுகவும், கூட்டணிக் கட்சியினரும் ஏதோ அவர்கள்தான் சிறுபான்மை மக்களை காத்துக்கொண்டிருப்பது போல தோற்றத்தை ஏற்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். உண்மையில் சிறுபான்மை மக்களை கண் இமை காப்பது போல காப்பது அதிமுக அரசுதான். கட்சியும் அதிமுகதான். அதிமுக மதத்திற்கும், சாதிக்கும் அப்பாற்பட்ட இயக்கம். தமிழ் மண்ணில் பிறந்த அனைத்து மக்களுக்கும் தேவையான திட்டங்கள், நன்மைகளைக் கொடுப்பதுதான் எங்கள் தலைவர்களின் எண்ணமாக இருந்தது. அதே வழியில் முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைவுக்குப் பின்னர் அதிமுக அரசும் செயல்பட்டது'' என்றார்.