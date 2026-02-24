'ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ரூ.10 ஆயிரம் கருணைத் தொகை' - அதிமுக மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார் ஈபிஎஸ்
அதிமுகவின் மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் அறிக்கையை கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று வெளியிட்டார்.
Published : February 24, 2026 at 1:24 PM IST
சென்னை: கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் அத்யாவசியப் பொருட்கள் விலை விஷம் போல் ஏறி மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என்று அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி திமுக அரசின் மீது பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் பிறந்நாளை முன்னிட்டு, சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி எம்.ஜி.ஆர் மற்றும் ஜெயலலிதா சிலைகளுக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து அவர் அதிமுகவின் மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டு, பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.
அப்போது அவர், "கடந்த ஐந்தாண்டுகளில் அத்யாவசியப் பொருட்கள் விலை விஷம் போல் ஏறி மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். குடிநீர் வரி, மின் கட்டணம் போன்றவை உயர்த்தப்பட்டுள்ளன" என்று பகிரங்கமாக குற்றம்சாட்டினார்.
மேலும், "அதிமுக ஆட்சி அமைந்தால், மக்களின் சுமையை குறைக்கும் வகையில் ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கு கருணைத் தொகையாக பத்தாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும். அரசு வேலைக்காக பதிவு செய்து காத்திருக்கும் இளைஞர்களுக்கு மாதந்தோறும் 2,000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படும். மீனவர்களுக்கான உதவித்தொகை 12,000 ரூபாயாக உயர்த்தி வழங்கப்படும். பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்புடன் சேர்த்து 1,000 ரூபாய் பரிசுத் தொகையாக வழங்கப்படும்" என்பன உள்ளிட்டவற்றை தேர்தல் வாக்குறுதியாக அளிப்பதாக எடப்பாடி பழனிசாமி கூறினார்.