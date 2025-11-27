ETV Bharat / state

"அவர் அதிமுகவில் இல்லை, ஆகையால் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை" - செங்கோட்டையன் குறித்து ஈபிஎஸ்

செங்கோட்டையனின் முடிவை ஒரு பொருட்டாக கருத முடியாது என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு
எடப்பாடி பழனிசாமி பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 27, 2025 at 3:31 PM IST

மதுரை: செங்கோட்டையன் இப்போது அதிமுகவில் இல்லை; ஆகையால் அதுகுறித்து பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை என எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்தார்.

மதுரை பாண்டி கோயில் சந்திப்பில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் ராமநாதபுரம் மன்னர் நாகேந்திர சேதுபதியின் இல்ல திருமண விழா இன்று நடைபெற்றது. இந்த விழாவில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கலந்து கொண்டார். அதற்கு முன்னதாக மதுரை விமான நிலையத்தில் அதிமுக சார்பாக அவருக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. அப்போது செய்தியாளர்கள் அவரிடம் பேச முற்பட்டும் சந்திக்காமல் சென்றார்.

அதன் பின்னர், தனியார் விடுதி ஒன்றில் ஓய்வெடுத்த அவர், திருமண மண்டபத்திற்கு வருகை தந்தார். அவரிடம் அண்மையில் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்பட்ட செங்கோட்டையன், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் சேர்ந்துள்ள நிலையில், அது குறித்து செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பினர். அதற்கு பதிலளித்த எடப்பாடி பழனிசாமி, “அவர் இப்போது அதிமுகவில் இல்லை; ஆகையால் அது குறித்து பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவருடைய முடிவை ஒரு பொருட்டாக கருத முடியாது” என பதில் அளித்து விட்டு உடனடியாக புறப்பட்டுச் சென்றார்.

இதையும் படிங்க: 2026-ல் விஜய் தலைமையில் புனித ஆட்சி - செங்கோட்டையன் பேட்டி

வருகிற 2026ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலை ஒட்டி தமிழக அரசியல் களம் சூடு பிடித்து வருகிறது. குறிப்பாக, ஒவ்வொரு கட்சியின் தலைவர்கள் மற்றும் நிர்வாகிகள் மேற்கொள்ளும் முடிவுகள் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. இந்நிலையில் அதிமுகவிலிருந்து நீக்கப்பட்ட செங்கோட்டையன், நேற்று (நவ.26) தனது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பதவியை ராஜிநாமா செய்தார்.

அதனைத் தொடர்ந்து, நேற்று மாலை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜயை நேரில் சந்தித்து சுமார் 2 மணி நேரம் உரையாடினார். இது அரசியல் களத்தில் மேலும் சூட்டை கிளப்பிய நிலையில், இன்று பனையூரில் உள்ள தவெக தலைமை அலுவலகத்தில் அக்கட்சியின் தலைவர் விஜய் முன்னிலையில் கட்சியில் இணைந்தார் செங்கோட்டையன். அவருடன் 50-க்கும் மேற்பட்ட அதிமுக தொண்டர்களும் தவெகவில் இணைந்தனர்.

தொடர்ந்து வீடியோ வெளியிட்டு பேசிய தவெக தலைவர் விஜய், செங்கோட்டையனின் அனுபவம் தவெகவிற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்நிலையில் செங்கோட்டையன் முடிவு குறித்து கருத்து சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லை என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியிருப்பது அரசியல் வட்டாரத்தில் கவனம் பெற்றிருக்கிறது.

EDAPPADI PALANISAMY
SENGOTTAIYAN
TVK
எடப்பாடி பழனிசாமி
SENGOTTAIYAN JOINING IN TVK

