அதிமுகவில் இருந்து செங்கோட்டையன் அதிரடி நீக்கம்! இபிஎஸ் சொன்ன காரணம்!!

அதிமுகவில் இருந்து செங்கோட்டையன் அதிரடி நீக்கம்! இபிஎஸ் சொன்ன காரணம்!!
Published : October 31, 2025 at 5:56 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 6:34 PM IST
சென்னை: அதிமுகவில் இருந்து சட்டமன்ற உறுப்பினர் செங்கோட்டையன் நீக்கப்படுவதாக இபிஎஸ் அறிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் கழகத்தின் கொள்கை-குறிக்கோள்களுக்கும் கோட்பாடுகளுக்கும் முரணான வகையில் செயல்பட்டதாலும்; கழகத்தின் சட்ட திட்டங்களுக்கு மாறுபட்டு, கழகத்தின் ஒழுங்குமுறை குலையும் வகையில் நடந்துகொண்டதாலும்; கழகத்தில் இருப்பவர்கள், கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவர்களுடன் எவ்விதத் தொடர்பும் வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது என்பது தெரிந்திருந்தும், அவர்களுடன் ஒன்றிணைந்து, கழகத்தின் கண்ணியத்திற்கு மாசு ஏற்படும் வகையில், கழகக் கட்டுப்பாட்டை மீறி கழகத்திற்கு களங்கமும் அவப் பெயரும் உண்டாகும் விதத்தில் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வருகின்ற காரணத்தினாலும், ஈரோடு புறநகர் மேற்கு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த K.A. செங்கோட்டையன், M.L.A., (கோபிசெட்டிபாளையம் சட்டமன்றத் தொகுதி) இன்று முதல் கழகத்தின் அடிப்படை உறுப்பினர் பொறுப்பு உட்பட அனைத்துப் பொறுப்புகளில் இருந்தும் நீக்கி வைக்கப்படுகிறார். கழக உடன்பிறப்புகள் யாரும் இவருடன் எவ்விதத் தொடர்பும் வைத்துக்கொள்ளக் கூடாது என கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என அந்த அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது.
செங்கோட்டையன் மற்றும் இபிஎஸ் இடையே கடந்த சில மாதங்களாக அதிகார மோதல் இருந்து வந்த நிலையில், இபிஎஸ் இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளார். முன்னதாக, கடந்த மாதம் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசிய செங்கோட்டையன், கட்சியில் இருந்து பிரிந்து சென்றவர்களை (ஓபிஎஸ்,டிடிவி தினகரன், சசிகலா) மீண்டும் கட்சியில் சேர்க்க வேண்டும் என்றும், 10 நாட்களில் அதிமுக தலைமை அதுகுறித்து முன்னெடுப்புக்களை மேற்கொள்ளவில்லை என்றால், தானே அதற்கான பணிகளை மேற்கொள்வேன் எனவும் தெரிவித்திருந்தார்.
செங்கோட்டையனின் இந்த அறிவிப்பை தொடர்ந்து அவரின் கட்சி பொறுப்புக்கள் அனைத்தையும் பறித்து இபிஎஸ் உத்தரவிட்டார். இதற்கிடையே, நேற்று தேவர் ஜெய்ந்தியை முன்னிட்டு பசுபொன்னில் முத்துராமலிங்க தேவர் சிலைக்கு ஓபிஎஸ், டிடிவி தினகரனுடன் இணைந்து செங்கோட்டையன் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார். அப்போது மூவரும் கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்த நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமியை திமுகவின் பி டீம் என செங்கோட்டையன் முன்னிலையிலேயே டிடிவி தினகரன் விமர்சித்தார்.
இவர்களின் சந்திப்பு தொடர்பாக நேற்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய இபிஎஸ், "செங்கோட்டையன் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என தெரிவித்திருந்தார். இந்நிலையில் செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து நீக்கப்படுவதாக இபிஎஸ் அறிவித்துள்ளார். அதிமுகவின் முக்கிய முகமாக இருந்துவந்த செங்கோட்டையன் கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட சம்பவம் அவரது ஆதரவாளர்களை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. 1977 ஆம் ஆண்டு முதல் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வரும் செங்கோட்டையன் இதுவரை 9 முறை அதிமுக சார்பாக சட்டப்பேரவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.