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சசிகலா, டிடிவிவை மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க வேண்டும் - தென்மாவட்ட அதிமுக நிர்வாகிகள் இபிஎஸ்ஸிடம் வலியுறுத்தல்

சசிகலா, டிடிவி தினகரனை மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க வேண்டும் என்று அதிமுக நிர்வாகிகள் தொடர்ந்து வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் இபிஎஸ் என்ன முடிவெடுப்பார் என்ற எதிர்பார்ப்பு தற்போது அதிகரித்துள்ளது.

இபிஎஸ் தலைமையில் ஆலோசனை
இபிஎஸ் தலைமையில் ஆலோசனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 4:38 PM IST

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சென்னை: அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்ற சசிகலா, டிடிவி தினகரன் உள்ளிட்டவர்களை மீண்டும் கட்சியில் இணைக்க வேண்டும் என எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில் தென்காசி மாவட்ட நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள அதிமுக தலைமை அலுவலகமான எம்.ஜி.ஆர் மாளிகையில் கட்சியின் வளர்ச்சிப் பணிகள் மற்றும் பொதுத் தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து, அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தென்காசி மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

இந்தக் கூட்டத்தில், அந்தந்த மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த நிர்வாகிகள், மாவட்ட, ஒன்றிய மற்றும் பிற பொறுப்புகளில் உள்ள அதிமுக நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர். அவர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி விரிவாக ஆலோசனை நடத்தினார்.

இதில் வரவிருக்கும் இடைத்தேர்தலை முன்னிட்டு மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள், தேர்தலுக்கான களப்பணிகளை தீவிரப்படுத்துவது உள்ளிட்டவை குறித்தும் கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், கட்சியை மேலும் வலுப்படுத்தும் வகையில் நிர்வாகிகள் தீவிரமாக செயல்பட வேண்டும். விரைவில் நடைபெறவுள்ள உள்ளாட்சி தேர்தலில் அனைவரும் ஒற்றுமையாக உழைத்து அதிமுகவை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் என கட்சியினருக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் அதிமுகவினர் சமூகவலைதள பங்களிப்பை அதிகப்படுத்த வேண்டும், கட்சியில் இளைஞர்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டுமென நிர்வாகிகளுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவுறுத்தியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

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உள்ளாட்சி தேர்தலில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் அதிமுகவில் இருந்து பிரிந்து சென்ற சசிகலா, தினகரன் உள்ளிட்டோரை மீண்டும் அதிமுகவில் இணைக்க வேண்டும் எனவும், அப்போது தான் அதிமுக வாக்குகள் சிதறாமல் கிடைக்கும் என்றும் நிர்வாகிகள் சிலர் பேசியதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

கடந்த தேர்தலில் அதிமுக தோல்வி அடைந்த நிலையில், அது தொடர்பான ஆலோசனை கூட்டம் மாவட்ட வாரியாக கடந்த ஒரு மாதத்திற்கு மேலாக இபிஎஸ் தலைமையில் நடைபெற்று வருகிறது. கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு தஞ்சை மாவட்ட நிர்வாகிகள் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்ற நிலையில், அதில் பங்கேற்ற அதிமுக நிர்வாகிகள் மீண்டும் டிடிவி தினகரனை கட்சியில் இணைக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்தனர். இதற்கு பதிலளித்த இபிஎஸ், 'அவர் வேறு ஒரு கட்சியின் பொதுச் செயலாளராக இருந்து வருகிறார்' எனத் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

மேலும் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மதுரை மாவட்ட ஆலோசனை கூட்டத்திலும் இதே கோரிக்கை வலியுறுத்தப்பட்டதாக தகவல் வெளியான நிலையில், தற்போது தென்காசி மாவட்ட நிர்வாகிகளும் சசிகலா, டிடிவி தினகரன் இணைப்பு தொடர்பாக தங்களின் விருப்பத்தை தெரிவித்துள்ளனர்.

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