தனது மகனை அரசியலுக்கு கொண்டுவர 'டிராமா' செய்கிறார் ஈபிஎஸ் - சி.வி.சண்முகம் குற்றச்சாட்டு
அதிமுகவில் இருந்து கட்சியினர் வெளியேறுவதை தடுக்க வேண்டும்; அதிமுகவின் தோல்விக்கான காரணத்தை ஆராய வேண்டும் என்று சி.வி.சண்முகம் வலியுறுத்தினார்.
Published : June 15, 2026 at 8:32 AM IST
திண்டிவனம்: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தனது மகனை அரசியலுக்கு கொண்டு வருவதற்காக டிராமா செய்து கொண்டிருக்கிறார் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.
விழுப்புரம் மாவட்டம், திண்டிவனத்தில் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் சி.வி.சண்முகம் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்பொழுது அவர் பேசுகையில், ''ஜெயலலிதாவின் மறைவிற்கு பிறகு எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக தேர்வு செய்யப்பட்டார். பின்னர் அவர் ஒருங்கிணைப்பாளர், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் என தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு பின்னர் பொதுச் செயலாளராகவும் எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்.
எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் தொடர் தோல்வியை அதிமுக சந்தித்து வருகிறது. தேர்தலுக்கு தேர்தல் அதிமுகவின் வாக்கு சதவீதம் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. மக்களுடைய நன்மதிப்பை அதிமுக இழந்து கொண்டே வருகிறது. எம்ஜிஆரால் தொடங்கப்பட்ட இயக்கம்; நீதி கேட்டு தொடங்கப்பட்ட இந்த இயக்கம்; கேள்வி கேட்டதற்காகவே திமுகவிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்ட எம்ஜிஆர், நீதி கேட்டு அதிமுகவை தொடங்கினார்.
ஆனால், இன்று யாரும் யாரையும் கேள்வி கேட்கக்கூடாது, கருத்து சொல்லக்கூடாது என்று ஒரு சர்வாதிகாரப் போக்கிலே இந்த இயக்கம் சென்று கொண்டிருக்கிறது. யாருடைய ஆலோசனையையும் கேட்க மாட்டேன்; என் குடும்பத்தார் கருத்தை மட்டும் தான் கேட்பேன்; பணம் கொடுப்பவர்களின் கருத்தை மட்டும் தான் கேட்பேன் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி செயல்பட்ட காரணத்தால் இன்று மிகப்பெரிய ஒரு இழப்பை, நினைத்துப் பார்த்து இயலாத ஒரு நிலைமையை நாம் சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.
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தேர்தலில் அதிமுகவின் தோல்விக்கான காரணத்தை தொண்டர்கள் வரை உணர்ந்துள்ளனர். ஆனால், எடப்பாடி பழனிச்சாமி உணரவில்லை. திமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க வேண்டும் என்று திட்டமிட்டபோதே, அதிமுக தனது சுயத்தை இழந்து விட்டது.
கட்சிக்காக உழைத்தவர்கள், பணம் செலவு செய்தவர்கள் வேதனையுடன் வெளியேறுகின்றனர். வேதனையுடன் வெளியேறுபவர்களை துரோகிகள் என்பதா? திமுகவில் அண்ணாவும் கருணாநிதியும் முதலமைச்சரானதற்கு காரணம் எம்.ஜி.ஆர் தான். திமுகவில் இருந்து எம்.ஜி.ஆர் விலகியதால் அவர் துரோகி ஆகிவிட்டாரா?
அதிமுக ஒரு குடும்பத்தின் பிடிக்குள் இருக்கிறது. தனது மகனை அரசியலுக்கு கொண்டு வருவதற்கு எடப்பாடி பழனிச்சாமி டிராமா செய்து கொண்டு இருக்கிறார். அதிமுக தலைமை தவறை திருத்திக் கொள்ள மறுக்கிறது. அதிமுகவில் இருந்து கட்சியினர் வெளியேறுவதை தடுக்க வேண்டும்.
தேர்தலில் அதிமுக தோல்விக்கான காரணத்தை ஆராய வேண்டும். அதிமுக பொதுக்குழுவை கூட்டத்தைக் கூட்டி ஆலோசனை நடத்த ஈபிஎஸ் ஏன் தயங்குகிறார்? அதிமுக பொதுக்குழு கூட்ட முடியவில்லை என்றால் செயற்குழுவையாவது கூட்டுங்கள்" என்று அவர் ஆவேசமாக கேள்வி எழுப்பினார்.
சி.வி.சண்முகத்தின் பின்னணியில் தவெக
இந்நிலையில், தவெக தூண்டுதலின் பேரில் அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி பற்றி சி.வி.சண்முகம் கேவலமாக பேசுகிறார் என்று விழுப்புரம் மாவட்ட அதிமுக செயலாளர் பசுபதி பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.
விழுப்புரம் அதிமுக கட்சி அலுவலகத்தில் பேட்டி அளித்த அவர், "அதிமுகவினர் தவெகவுக்கு செல்வதற்கு காரணம் சி.வி.சண்முகம் தான். அவர், தவெக-வின் கைக்கூலியாக செயல்படுகிறார். சி.வி.சண்முகம்தான் தனது அண்ணனை வைத்து குடும்ப அரசியலை செய்தவர். சொந்த கட்சியினரையே தோற்கடித்தவர் தான் சி.வி.சண்முகம்.
தேர்தலில் அதிமுகவின் தோல்விக்கு, மாவட்டத்தில் கோலோச்சியுள்ள சி.வி.சண்முகம் போன்றவர்கள்தான் காரணம். விஜய் வந்தார். பலகோடி ரூபாய் சோபா வந்தது. அவர்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தார்கள்.
தவெக.வில் அவரை தற்போது மதிக்கவில்லை என்பதால், மீண்டும் அதிமுகவுக்கு வருகிறேன்; அதே பொறுப்பு கொடுங்கள் என்று கேட்பது எந்த விதத்தில் நியாயம்? அதிமுகவில் இருந்து கொண்டே அதிமுக-வை அழிக்கிறார் சிவி.சண்முகம். இதான் உண்மை" என்று தெரிவித்தார்.