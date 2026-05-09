ETV Bharat / state

அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை

அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கடந்த இரண்டு நாட்களாக புதுச்சேரியில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், தற்போது அவர்கள் இன்று சென்னை வந்தனர்.

அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை
அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 9, 2026 at 1:32 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: பரபரப்பான அரசியல் சூழலில் அதிமுக எம்எல்ஏக்களுடன், அக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை நடத்தினார்.

தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி அமைக்க பெரும்பான்மையை நிரூபிக்கும் முயற்சியில், தமிழக வெற்றிக் கழகம் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறது. இதனிடையே அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, சென்னை பசுமைவழிச் சாலையில் உள்ள தனது இல்லத்தில், அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மற்றும் கட்சியின் மூத்த நிர்வாகிகளுடன் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார்.

அதிமுகவின் மூத்த நிர்வாகி தம்பிதுரை, பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தான் அடுத்த முதலமைச்சர் என்ற கருத்தை கூறியிருந்தார். இந்நிலையில், எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத சூழலில், அதிமுகவினர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர்.

தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் மூன்று முறை ஆளுநரை சந்தித்தும் ஆட்சி அமைப்பதற்கான பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க முடியாத சூழல் நிலவுகிறது.

இந்நிலையில் அதிமுக கூட்டணியில் இடம் பெற்றுள்ள அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்தின் ஒரு சட்டமன்ற உறுப்பினரையும், தவெக பக்கம் இழுக்கும் முயற்சிகள் நடைபெற்று வருவதாக அந்த கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் டி.டி.வி. தினகரன் நேற்றைய தினம் ஆளுநரை சந்தித்து புகார் அளித்தார். தமிழ்நாட்டில் குதிரை பேரம் நடைபெறுவதாகவும் அவர் குற்றம்சாட்டி இருந்தார்.

அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை
அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுடன் எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த சூழலில், அதிமுக கூட்டணியில் உள்ள கட்சிகளின் நிலைப்பாடு என்ன? வரக் கூடிய நாட்களில் எடுக்கப்பட வேண்டிய முடிவு என்ன? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு விவகாரங்கள் தொடர்பாக அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் மற்றும் கட்சியின் மூத்த தலைவர்களுடன் அக் கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி இன்று ஆலோசனை நடத்தினார்.

அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள், கடந்த இரண்டு தினங்களாக புதுச்சேரியில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தனர். ஆனால், தற்போது அனைத்து அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர்களும் பசுமை வழிச்சாலையில் உள்ள எடப்பாடி பழனிசாமி இல்லத்திற்கு அழைத்து வரப்பட்டனர்.

இதையும் படிங்க: குதிரை பேரம்? அமமுக எம்.எல்.ஏ காமராஜை காணவில்லை - ஆளுநரிடம் டிடிவி தினகரன் புகார்

நடந்து முடிந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வென்று தனிப் பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ளது. 47 சட்டப் பேரவை தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்ற அதிமுக 3-ம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது.

TAGGED:

எடப்பாடி பழனிசாமி ஆலோசனை
அதிமுக எம் எல் ஏ ஆலோசனை
TVK GOVT FORMATION ISSUE
EPS MEET MLAS IN CHENNAI
EPS MEETING WITH ADMK MLAS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.