EXCLUSIVE | திமுக ஆட்சியை அகற்றும் எண்ணம் பழனிசாமியிடம் இல்லவே இல்லை - கிருஷ்ணசாமி பிரத்யேக பேட்டி

எல்லா மக்கள் மத்தியிலும் சென்றடையும் வகையிலும், மக்களுக்கு எளிதில் புரியும் வகையிலும் சின்னம் இருக்க வேண்டும் என விரும்பினோம்.

புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கே கிருஷ்ணசாமி
புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கே கிருஷ்ணசாமி
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 10, 2026 at 7:43 PM IST

-BY இரா.மணிகண்டன்

"கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை என்றால் சமூகநீதி இருக்க வேண்டும். இவர்கள் (அதிமுக) சமூகநீதி என்று பேசுவார்கள். ஆனால், அவர்களிடமே அது இல்லை"

2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவுக்கு இன்னும் சரியாக 12 நாள்கள் தான் உள்ளன. தேர்தலையொட்டி, தமிழக அரசியல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தீவிர பிரச்சாரத்தை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். புதிய தமிழகம் கட்சியின் தலைவர் கிருஷ்ணசாமி, தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக இன்று திருநெல்வேலிக்கு வருகை தந்தார்.

புதிய தமிழகம் கட்சியை பொறுத்தவரை கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் அங்கம் வகித்தது. ஆனால் இம்முறை அதிமுகவுடன் மேற்கொள்ளப்பட்ட கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை தோல்வியில் முடிந்ததால் தனித்து களம் காண்கிறது.

இபிஎஸ் - உடனான மனகசப்பு காரணமாக அதிமுகவை கிருஷ்ணசாமி தொடர்ச்சியாக விமர்சித்து வருகிறார். பதிலுக்கு புதிய தமிழகம் கட்சியையும் எடப்பாடி பழனிசாமியும் விமர்சிக்கிறார். இத்தகைய பரபரப்பான அரசியல் நகர்வுகளுக்கு மத்தியில் திருநெல்வேலிக்கு வருகை தந்த கிருஷ்ணசாமி, ஈடிவி பாரத்துக்கு பிரத்யேக நேர்காணல் அளித்தார். அப்போது நமது நிருபர் எழுப்பிய பல்வேறு கேள்விகளுக்கு கிருஷ்ணசாமி பதிலளித்தார்.

கேள்வி: இந்த தேர்தலில் உங்கள் வேட்பாளர்களுக்கு சிலிண்டர் சின்னம் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?

பதில்: எல்லா மக்கள் மத்தியில் சென்றடையும் வகையிலும், மக்களுக்கு எளிதில் புரியும் விதத்திலும் சின்னம் இருக்க வேண்டும் என விரும்பினோம். எனவே, சிலிண்டர் சின்னத்தை கேட்டோம் 61 தொகுதியில் எங்கள் கட்சி போட்டியிடும் நிலையில் 57 வேட்பாளர்களுக்கு சிலிண்டர் சின்னம் கிடைத்துள்ளது.

கேள்வி: புதிய தமிழகம் கட்சி ஏற்கெனவே தனித்து களம் கண்டிருந்தாலும்கூட, தற்போதுள்ள அரசியல் சூழ்நிலைக்கு மத்தியில் தனித்து போட்டியிட வேண்டிய அவசியம் என்ன?

பதில்: இதில் பல சமூக, அரசியல் காரணங்களும் உள்ளன. 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாங்கள் கூட்டணியில் இருந்தோம். இப்போது இருக்கிற ஆளுங்கட்சியை எதிர்த்து ஒரு கூட்டணி அமைக்க வேண்டும் என்றால், அது வலுவாக இருக்க வேண்டும். கொள்கைரீதியான யுக்தியும் வலுவாக இருக்க வேண்டும். ஆனால், அதிமுக-விடம் எந்த யுக்தியும் இல்லை. திமுக ஆட்சியை அகற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணமும் இருப்பதாக தெரியவில்லை.

அதேபோல், ஆட்சியிலும் பங்கு, அதிகாரத்திலும் பங்கு என்பதை நாங்கள் வலியுறுத்தி வந்தோம். அவர்கள் பார்வை புதிய தமிழகம் கட்சி வளர்ச்சி பெற்று விடக்கூடாது என்பது போல் இருந்தது. யாரையோ திருப்திப்படுத்துவதற்காக அவர்களின் செயல்பாடும், உள்நோக்கமும் தவறாக இருந்தது. எனவே, தான் தனித்துப் போட்டியிடுகிறோம். நாங்கள் கணிசமான தொகுதிகளில் வெற்றி பெறுவோம்.

கேள்வி: எடப்பாடி பழனிசாமியை அரசியல் வியாபாரி என விமர்சிக்கிறீர்கள். இந்த அளவுக்கு விமர்சனம் எழும் வகையில் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில் அப்படி என்ன நடந்தது?

பதில்: கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை என்றால் சமூகநீதி இருக்க வேண்டும். இவர்கள் சமூகநீதி என்று பேசுவார்கள். ஆனால், அது அவர்களிடத்தில் இல்லை. சமூக நீதி என்றால், சமூகத்தில் புறக்கணிக்கப்பட்ட, ஒடுக்கப்பட்ட, அடக்கப்பட்ட மக்களுக்கான பங்களிப்பு இருக்க வேண்டும். ஆனால், எங்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கொடுக்கவில்லை என்றால் அந்த மக்களை புறக்கணிப்பதாகத்தான் அர்த்தம்.

இதை அரசியல் கண்ணோட்டத்தில் பார்க்காமல், சுயநலத்தோடு அவர்கள் (அதிமுக) பார்க்கிறார்கள். புதிய தமிழகம் கட்சிக்கு அதிக தொகுதி கொடுத்தால், அவர்கள் (பாஜக) கோபித்துக் கொள்வார்களோ என நினைத்து, இதை ஒரு வியாபாரமாக தான் பார்த்தார்களே தவிர, அரசியல் மூலம் இந்த மக்களை வளர்ச்சி பெற செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்கவில்லை. அதனால்தான் பழனிசாமியை வியாபாரி என பேசினேன்.

கேள்வி: தேவேந்திரகுல வேளாளர் மக்களுக்கு திமுக, அதிமுக இரண்டு கட்சிகளும் உரிய பிரிநிதித்துவம் கொடுக்கவில்லை என நினைக்கிறீர்களா?

பதில்: உறுதியாக இந்த இரண்டு கட்சிகளும் எங்கள் மக்களுக்கு உரிய பிரிதிநிதித்துவம் கொடுக்கவில்லை. இரண்டு கட்சிகளுமே இந்த மக்களை உதாசீனப்படுத்துகிறார்கள்.

கேள்வி: அப்படி இருக்கும்போது இதே தேவேந்திரகுல வேளாளர் சமூகத்தை சேர்ந்த சில கட்சிகள் திமுக, அதிமுக ஆகிய கட்சிகளோடு கூட்டணி வைத்துள்ளார்களே அதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?

பதில்: அவர்கள் ஒரு கட்சியில் மட்டுமே இருக்கிறார்கள், மக்களுக்கான அமைப்பு அவர்கள் கிடையாது.

கேள்வி: பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு நீங்கள் மீண்டும் தனித்து போட்டியிடுவதன் மூலம், அரசியலில் "கம் பேக்" கொடுத்திருப்பதைப் போன்று உங்கள் தொண்டர்கள் பார்க்கிறார்கள். நீங்கள் இதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்?

பதில்: அரசியல் தளத்தில் இதன் மூலம் புதிய தமிழகம் கட்சி மீண்டெழுகிறது என்று தான் சொல்ல வேண்டும். நாங்கள் வரலாறு படைக்க இருக்கிறோம். புதிய தமிழகம் கட்சியின் முக்கியத்துவம் இந்த தேர்தலில் நிரூபித்து காட்டப்படும் என்றார் கிருஷ்ணசாமி நம்பிக்கையுடன்.

