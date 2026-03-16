பாஜகவுடன் கூட்டணி வைத்து இஸ்லாமிய மக்களுக்கு இபிஎஸ் துரோகம்: உதயநிதி ஸ்டாலின் குற்றச்சாட்டு
இஸ்லாமியர்களை வஞ்சிக்கும் பாஜகவோடு கூட்டணி வைத்து இஸ்லாமியர்களுக்கு இபிஎஸ் துரோகம் செய்துள்ளதாக உதயநிதி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : March 16, 2026 at 10:31 PM IST
சென்னை: சிறுபான்மையினருக்கு பாதுகாப்பு அரணாக திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருந்து வருவதாக துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை ராயப்பேட்டை உள்ள நியூ காலேஜில் இப்தார் நோன்பு திறக்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், அமைச்சர் நாசர், தயாநிதி மாறன் மற்றும் திமுக பேச்சாளர் திண்டுக்கல் ஐ. லியோனி ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் பேசிய துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின், "பொதுவாக பார்த்தால் நம் திராவிட கொள்கையும், இஸ்லாமிய கொள்கையும் ஒன்று தான். நமக்குள் இருப்பது சகோதரப் பாசம். அதனை எந்த சக்தியாலும் பிரிக்க முடியாது. இஸ்லாமியர்களுக்கு கலைஞர் செய்தவை அதிகம், அதனை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம். அதேபோல நம் முதலமைச்சர் நிறைய செய்திருக்கிறார். எப்போதுமே சிறுபான்மையினருக்கு பாதுகாப்பு அரணாக இருப்பது திராவிட முன்னேற்ற கழகம்தான்.
இன்று இஸ்லாமியர்கள் மீது இந்தியா முழுவதும் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. அனைத்து மாநிலங்களிலும் பாஜக பல திட்டங்களை அனுப்பி விடுகிறது, ஆனால் பாஜகவின் திட்டம் தமிழ்நாட்டில் எப்போதும் பலிக்காது. பாஜக எவ்வளவு கோவப்பட்டாலும், என்ன செய்ய நினைத்தாலும், திமுக எப்பொழுதும் உங்களுடனே நிற்கும். எடப்பாடி பழனிச்சாமி பாஜகவோடு கூட்டணி வைக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி தற்போது கூட்டணி வைத்துள்ளார். இஸ்லாமியர்களை வஞ்சிக்கும் பாஜகவோடு கூட்டணி வைத்து இஸ்லாமியர்களுக்கு துரோகம் இழைத்துள்ளார். எனவே, நாம் அனைவரும் இணைந்து தமிழ்நாட்டை பாதுகாக்க வேண்டும்" என்று பேசினார்.