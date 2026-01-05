ETV Bharat / state

முதலமைச்சர் அறிவித்திருப்பது ஓய்வூதிய திட்டம் அல்ல; அரசு ஊழியர்களை ஏமாற்றும் திட்டம்: இபிஎஸ் விமர்சனம்

திமுகவில் அதிக நாட்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தவர் துரைமுருகன் என்றும், கருணாநிதி குடும்பத்தை சேர்ந்தவர் இல்லை என்பதால் அவருக்கு துணை முதலமைச்சர் பதவி கிடைக்கவில்லை எனவும் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி
எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : January 5, 2026 at 1:01 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சேலம்: அரசு ஊழியர்களுக்கு உறுதிப்படுத்தப்பட்ட ஓய்வூதியத் திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ள நிலையில், இதனை ஏமாற்று திட்டம் என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

சேலம் மாவட்டம் வீரபாண்டி தொகுதியில் நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்கூட்டத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி உரையாற்றினார். அவர் பேசுகையில், “தனிப்பட்ட குடும்பம் நன்மை பெறுவதற்காகவே திமுக ஆட்சி செய்கிறது. ஒரு குடும்பம் செல்வ செழிப்புடன் வாழ்வதற்கு 8 கோடி மக்களை சுரண்டுகின்றனர். இதற்கு வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் ஒரு முடிவு கட்டப்படும். ஆட்சியைத் தொடர்வதற்கு ஸ்டாலின் பல முயற்சிகளை செய்து வருகிறார். ஆனால் அவரது முயற்சி பலிக்காது.

ரயிலில் செல்லும் பயணியை சிறுவர்கள் தாக்கிய சம்பவம் பொதுமக்கள் மத்தியில் பயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. தமிழ்நாட்டில் கஞ்சா போதைப்பொருள் பயன்பாடு தலைவிரித்தாடுகிறது. சட்டமன்றத்தில் நாங்கள் இதனை கவனத்திற்கு கொண்டு சென்ற போதிலும், முதலமைச்சர் அதுபற்றி கவலை கொள்ளவில்லை. போதை நடமாட்டத்தை கட்டுப்படுத்தாத காரணத்தால் நம்முடைய இளைஞர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்” என்றார்.

தொடர்ந்து பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, “திமுக என்பது கட்சியல்ல, கார்பரேட் கம்பெனி. அதிமுக தான் கட்சி. சிறப்பாக கட்சிப் பணியாற்றினால் அதிமுகவில் உயர்வு பெற முடியும். ஆனால், திமுகவில் அவ்வாறு செய்ய முடியாது. கருணாநிதி, அவருக்கு அடுத்து அவரது மகன் ஸ்டாலின், அதற்கு பிறகு உதயநிதி என்றுதான் இருக்கும். இப்படிப்பட்ட குடும்ப ஆட்சி, வாரிசு ஆட்சி தேவையா என மக்கள் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். குடும்ப ஆட்சிக்கும், வாரிசு அரசியலுக்கும் முற்றுப்புள்ளி வைக்கின்ற தேர்தலாக, 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் இருக்கும்.

விரைவில் அதிமுக தலைமையில் வலுவான கூட்டணி அமையும். கடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் தாங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளில் 80 சதவீதம் நிறைவேற்றப்பட்டதாக முதலமைச்சர் பச்சை பொய் சொல்கிறார். மாணவர்கள் வாங்கிய கல்விக்கடன், கேஸ் மானியம், ரேஷன் கடையில் கூடுதல் சர்க்கரை ஒரு கிலோ, 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தை 150 நாளாக உயர்த்துவது என எந்த வாக்குறுதியும் நிறைவேற்றப்படவில்லை.

இதையும் படிங்க: கனிமொழிக்கு தொலைபேசியில் பிறந்தநாள் வாழ்த்து தெரிவித்த விஜய்

மக்கள் செல்வாக்கை இழந்துவிட்டதால், புதிய புதிய திட்டங்களை ஸ்டாலின் அறிவித்து வருகிறார். பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவோம் என வாக்குறுதி கொடுத்துவிட்டு, 2026இல் புதிய திட்டத்தை ஓய்வூதிய திட்டத்தை அறிவித்துள்ளனர். அரசு ஊழியர்கள் பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தைதான் கேட்கின்றனர். அரசு ஊழியர்களை ஏமாற்றும் திட்டம் தான் இது” என எடப்பாடி பழனிசாமி பேசினார்.

TAGGED:

எடப்பாடி பழனிசாமி
திமுக குடும்ப ஆட்சி
EPS ABOUT MK STALIN
SALEM
EPS CRITICIZE DMK GOVT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.