திமுக தேர்தல் அறிக்கை குறித்து ஸ்டாலினுக்கே தெரியவில்லை - எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சனம்
திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் 8 ஆயிரம் ரூபாய் கூப்பன் கொடுக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது ஊழல் செய்வதற்கு தான் என எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : March 31, 2026 at 3:30 PM IST
தூத்துக்குடி: திமுக தேர்தல் அறிக்கை குறித்து அக்கட்சியின் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கே தெரியவில்லை என எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிடும் அதிமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான சி.த.செல்லப்பாண்டியன், ஸ்ரீவைகுண்டம் அதிமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான சண்முகநாதன், கோவில்பட்டி அதிமுக வேட்பாளரும், முன்னாள் அமைச்சருமான கடம்பூர் ராஜூ, விளாத்திகுளம் அதிமுக வேட்பாளர் சத்யா, ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் போட்டியிடும் சுந்தர்ராஜ் ஆகியோரை ஆதரித்து கோவில்பட்டியில் அதிமுக பொதுச்செயலாளர், முன்னாள் முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தேர்தல் பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார்.
அப்போது பேசுகையில், “தூத்துக்குடி மாவட்டம் விவசாயம் நிறைந்த பகுதி. அதிமுக ஆட்சியில் கோவில்பட்டியில் கடலை மிட்டாய்க்கு புவிசார் குறியீடு பெற்றுக் கொடுத்தோம், தீப்பெட்டி, பனை மரத் தொழில் என பல தொழில்கள் நிறைந்த மாவட்டம்.
மேலும் விமான நிலையம், துறைமுகம் இரண்டும் அமைந்த ஒரே மாவட்டம் தூத்துக்குடி தான். அதிமுக ஆட்சியில் தான் விமான போக்குவரத்துக்கு 750 ஏக்கர் நிலம் கையகப்படுத்திக் கொடுத்தோம். தென்காசி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மக்கள் வெளியிடங்களுக்குச் செல்ல இந்த விமான நிலையம் உதவியாக இருந்து வருகிறது.
திமுக ஆட்சியில் அதிக கடன்?
கரோனா காலத்தில் ஓராண்டு மக்களை கண் இமையை பாதுகாப்பது போல அதிமுக அரசு பாதுகாத்தது. திமுக ஆட்சியில் என்ன பிரச்சனை வந்தது? ஆனால், ஊழல் மட்டும் நடக்கிறது. கலெக்ஷன், கரப்ஷன், கமிஷன் தான் நடக்கிறது. ஒரு லட்சத்து 36 ஆயிரம் கோடி வருமானம் அதிகம் வந்தும், 5 லட்சம் கோடி கடன் வாங்கியும் புதிய திட்டம் இல்லை.
இந்த ஆட்சி தொடர வேண்டுமா? இந்த கடனை மக்கள் தான் கட்ட வேண்டும். ஸ்டாலின் கடன் வாங்கி வைத்து விட்டு சென்றுள்ளார். நீங்கள் ஓட்டு போட்டு தேர்வு செய்யும் அரசு பற்றி சிந்தியுங்கள். 73 ஆண்டுகால தமிழ்நாடு ஆட்சி வரலாற்றில் எவ்வளவோ அரசுகள் மாறி, மாறி ஆட்சிக்கு வந்துள்ளன. 2021ஆம் ஆண்டு வரை ஒட்டுமொத்தமாக இருந்த கடன் 4 லட்சத்து 85 ஆயிரம் கோடி தான். ஆனால் அதைவிட திமுகவின் இந்த ஐந்தாண்டுகாள ஆட்சியில் 5 லட்சம் கோடி கடன் பெற்றுள்ளது. நம் எல்லோரையும் ஸ்டாலின் கடனாளி ஆக்கிவிட்டார். வரி போட்டுத் தான் இந்த கடனை அடைப்பார்கள். இப்படி கொள்ளையடிக்கும் ஆட்சி தொடர வேண்டுமா?” என கேள்வி எழுப்பினார்.
திமுக ஆட்சியில் விலைவாசி உயர்வு
மேலும் பேசிய அவர், “அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் படித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். முந்தைய அதிமுக ஆட்சியில் டிஎன்பிஎஸ்சி மூலம் அதிக வேலைவாய்ப்பு கொடுத்தோம். திமுக அரசால் அந்த தேர்வைக் கூட ஒழுங்காக நடத்தமுடியவில்லை. விலைவாசியைக் கட்டுப்படுத்த திமுக அரசு முயலவில்லை. அதிமுக ஆட்சியில் விலைவாசி உயரும் போது, விலை கட்டுப்பாட்டு நிதி என்று 100 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டது. அதன்மூலம், விலைவாசி உயரும் சமயங்களில், அண்டை மாநிலங்களில் எங்கு குறைந்த விலையில் பொருட்கள் கிடைக்கிறதோ அங்கிருந்து கொள்முதல் செய்து, கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் தமிழ்நாடு மக்களுக்குக் கொடுக்கப்பட்டது.
கட்டுமானப் பொருட்கள் விலை உயர்வு
அதேபோல் கட்டுமானப் பொருட்கள் விலை கடுமையாக உயர்ந்துள்ளது. இந்த சூழலில் எப்படி வீடு கட்ட முடியும்? கனவில் வேண்டுமானால் கட்டலாம். கட்டுமானப் பொருட்கள் விலை உயரும் போது அது அத்தியாவசிய பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டு கட்டுப்படுத்தப்படும் என்று திமுக தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது. நானும் சட்டமன்றத்தில் இதுபற்றி கேட்டேன், எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை. பொம்மை முதலமைச்சருக்கு ஒன்றும் தெரியவில்லை” என கூறினார்.
முதல்வர் ஸ்டாலினை குற்றம்சாட்டிய ஈபிஎஸ்
திமுக தேர்தல் அறிக்கை குறித்து பேசிய ஈபிஎஸ், “முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிட்ட போது, நிருபர் விளக்கம் கேட்கிறார். அதற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி, ‘அதெல்லாம் சொல்ல முடியாது’ என்கிறார், தெரிந்தால்தானே சொல்ல முடியும். அப்போது ஸ்டாலின் விளக்கம் கூற முற்பட்ட போது, அவர் தவறாக சொல்வார் என்று பாரதி தடுக்கிறார். பின்னர் குழு உறுப்பினர் பதில் சொல்வார்கள் என முதலமைச்சர் கூறுகிறார். அப்புறம் எதற்கு தலைவர்? மக்களுக்கு எது தேவை, எப்படி மக்களுக்குச் சென்று சேரும் என்பதெல்லாம் பொம்மை முதலமைச்சருக்கு தெரியவில்லை” என கூறினார்.
திமுக ஆட்சியில் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை
விளாத்திகுளம் மாணவி சம்பவம் குறித்து பேசிய ஈபிஎஸ், “சிறுமி முதல் மூதாட்டி வரை திமுக ஆட்சியில் பாதுகாப்பில்லை. விளாத்திகுளத்தில் பள்ளி மாணவி பாலியல் படுகொலை சம்பவத்தில் மாணவி காணாமல் போனவுடன் புகார் செய்தும் வழக்குப்பதிவு செய்யவில்லை. பின்னர் பெற்றோரே தேடிய பிறகு மாணவி இறந்த நிலையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டார், இந்த சம்பவத்தில் போலீஸ் மோசமாக செயல்பட்டது.
விளாத்திக்குளம் சம்பவம் குறித்து அதிமுக ஆட்சியில் முழுமையாக விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். சமூக நலத்துறை அமைச்சர் 6,999 போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்து நிவாரணம் கொடுத்ததாகச் சொல்கிறார். இந்த தகவலை நான் சொல்லவில்லை, அமைச்சரே சொன்னது தான். இது எவ்வளவு கேவலம், இந்த ஆட்சி தேவையா?" என கேள்வி எழுப்பினார்.
அதிமுக ஆட்சியில் 297 அறிவிப்புகளும் நிறைவேற்றப்படும். ஸ்டாலின் 8 ஆயிரம் ரூபாய் கூப்பன் கொடுப்பாராம். ஊழல் செய்வதற்கு தான் இந்த அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதிமுக மக்கள் எண்ணம்படி செயல்படும் அரசு. முக்கியமாக இந்த தேர்தல் குடும்ப ஆட்சிக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும். அதிமுக கூட்டணியில் அனைவரும் வெற்றி பெற வாக்களியுங்கள்’’ என்று கூறினார்.