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நாடு எக்கேடு கெட்டால் என்ன? 'ஜனநாயகன்' தான் முக்கியம்.. இபிஎஸ் கடும் விமர்சனம்

அரசு மருத்துவமனைகளை இன்றைய ஆட்சி எப்படி வைத்திருக்கிறது என்பதற்கு இந்த செய்தியே சாட்சி என தவெக அரசுக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்
எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 23, 2026 at 6:41 PM IST

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திருச்சி: திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் எலி கடித்து கால் விரலை இழந்த மூதாட்டிக்கு நேர்ந்த கொடுமையை சுட்டிக்காட்டி தவெக அரசை எடப்பாடி பழனிசாமி வசை பாடியுள்ளார்.

திருச்சி மாநகர் புதூர் பகுதியில் அரசு தலைமை மருத்துவமனை இயங்கி வருகிறது. இந்த மருத்துவமனைக்கு திருச்சி மாநகர் மட்டுமில்லாமல் புறநகர் பகுதியில் இருந்தும், அண்டை மாவட்டங்களில் இருந்து பொதுமக்கள் தங்கி சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் திருச்சி மாவட்டம் பொன்மலை அருகே உள்ள ஆலத்தூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த தமிழ் கொடி என்பவர் எலும்பு மூட்டு சிகிச்சைக்காக கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு திருச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு தொடர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார்.

அவர் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்த மருத்துவ வார்டில் எலித் தொல்லை வழக்கத்தை விட அதிகமாக இருந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இந்நிலையில், இன்று அதிகாலை 5 மணி அளவில் இவரது படுக்கைக்கு வந்த எலி ஒன்று, தமிழ் கொடியின் கால் கட்டை விரலைக் கடித்துள்ளது. உடனடியாக மருத்துவக் குழுவினருக்குத் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டு, அவர்கள் விரைந்து வந்து மூதாட்டியைப் பரிசோதித்துத் தேவையான தடுப்பூசியைச் செலுத்தினர்.

இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட மூதாட்டியின் மகன் விஜயகுமார் கூறும்போது,"அரசு மருத்துவமனை முறையாகப் பராமரிக்கப்படவில்லை. எனது தாய் தமிழ் கொடி சர்க்கரை நோயாளி என்பதால், அவரது காலில் எலி கடித்தது உடனடியாக அவருக்குத் தெரியவில்லை. தற்போது அவரது கட்டை விரலைச் சுற்றி மருத்துவர்கள் தடுப்பூசி செலுத்தியுள்ளனர். இந்தச் சம்பவத்திற்கு மருத்துவமனை நிர்வாகம் முழுப் பொறுப்பேற்று, உடனடியாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த நிலையில், அரசு மருத்துவமனைகளின் நிலைமை குறித்து விமர்சித்துள்ள அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, "திருச்சி அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த 68 வயது பெண்மணியின் கால் விரலை எலிகள் கடித்துக் குதறியதாக வரும் செய்தி மிகுந்த அதிர்ச்சி அளிக்கிறது.

தமிழகத்தில் அரசு மருத்துவமனைகளை இன்றைய ஆட்சி எப்படி வைத்திருக்கிறது என்பதற்கு இந்த செய்தியே சாட்சி. அரசை நம்பி சிகிச்சை பெற வந்து, எலி கடித்து கால் விரல் இழந்துள்ள அந்த பெண்ணிற்கு என்ன பதில் வைத்துள்ளது இன்றைய தவெக பொய்க்கால் குதிரை அரசு? இப்படி மக்கள் திண்டாடிக் கொண்டிருக்க, இத்துறையின் அமைச்சரோ, ஜனநாயகன் படத்தின் முதல் காட்சி பார்த்து கொண்டாடி Selfie பதிவிட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்.

அவர் மட்டுமல்ல, இன்றைய தினம் முதல்வர் முதல் அமைச்சர்கள் வரை அனைவரும் படம் பார்க்க “லீவு” போட்டிருப்பதாக வேறு செய்திகள் வருகின்றன. நாடும் நாட்டு மக்களும் எக்கேடாய்ப் போனால் என்ன? என்று “Blastu Blastu” கொண்டாட்டத்தில் திளைக்கும் புதிய Nero அரசுக்கு எனது கடும் கண்டனம். உடனடியாக பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணிற்கு உரிய மருத்துவ சிகிச்சை அளிப்பதுடன், அவருக்கான இழப்பீடும் வழங்க வேண்டும் என இந்த அரசை வலியுறுத்துகிறேன்". இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

TRICHY GH
EDAPPADI PALANISAMY
எடப்பாடி பழனிசாமி
திருச்சி அரசு மருத்துவமனை
EPS CRITICIZED TVK GOVERNMENT

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