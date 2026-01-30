”தமிழகத்தில் சட்ட ஒழுங்கு தீப்பற்றி எரிகிறது” - முதியவர் எரிக்கப்பட்ட சம்பவத்திற்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்
பண்ருட்டி அருகே முறை தவறிய நட்பில் இருந்ததாக மருமகளை தட்டிக் கேட்ட மாமனார் பெட்ரோல் ஊற்றி எரிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Published : January 30, 2026 at 2:35 PM IST
கடலூர்: கடலூர் மாவட்டத்தில் முதியவர் பொட்ரோல் ஊற்றி எரிக்கப்பட்ட சம்பவத்தில் தமிழ்நாடு அரசை கண்டித்து எதிர்க்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி பதிவிட்டுள்ளார்.
பண்ருட்டி அருகே மாளிக்கம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த ராஜேந்திரன் (67) என்பவர் நேற்று இரவு இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தார். அப்போது, காரில் வந்த மர்ம நபர்கள் அவர் மீது பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து கொளுத்தினர். இதில் உடல் கருகிய நிலையில் முதியவர் சாலையில் ஓடியுள்ளார்.
படுகாயமடைந்த ராஜேந்திரன் உடனடியாக பண்ருட்டி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று, மேல் சிகிச்சைக்காக கடலூர் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். இது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். ராஜேந்திரனின் மகன் உயிரிழந்த நிலையில், அவரது மருமகள் ஜெயப்பிரியா மணிகண்டன் என்பவருடன் முறை தவறிய உறவில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது.
இதனை கண்டித்த மாமனார் ராஜேந்திரனை தீர்த்துக் கட்ட முடிவெடுத்த ஜெயப்பிரியா, மணிகண்டனுடன் இணைந்து ராஜேந்திரன் மீது பெட்ரோல் ஊற்றித் தீ வைத்துள்ளார். இது குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்த காவல்துறை, முறை தவறிய உறவு காரணமாக சொந்த மாமனாரையே எரித்த மருமகள் ஜெயப்பிரியா, அவரது காதலன் மற்றும் அதற்கு உடந்தையாக இருந்த இருவர் என மொத்தம் 4 பேரை கைது செய்துள்ளனர்
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வரும் ராஜேந்திரனிடம் போலீசார் வாக்குமூலம் பெற்று, மேல் கட்ட விசாரணையை முடுக்கிவிட்டுள்ளனர். ராஜேந்திரன் மீது பெட்ரோல் ஊற்றிய நிலையில், அவர் சாலையில் ஓடும் காட்சி பதிவு செய்யப்பட்டு, இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.
இந்நிலையில் முதியவர் பெட்ரோல் ஊற்றி எரிக்கப்பட்ட சம்பவத்திற்கு கண்டனம் தெரிவித்து அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், எதிர்க்கட்சி தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி, தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார். அதில், ”கடலூர் மாவட்டம், பண்ருட்டி அருகே மாளிகம்பட்டு கிராமத்தைச் சேர்ந்த 70 வயது முதியவர் விவசாயி ராஜேந்திரன், இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற போது காரில் வந்த மர்ம நபர்களால் வழிமறிக்கப்பட்டு, பெட்ரோல் ஊற்றி தீ வைத்து கொடூரமாக எரிக்கப்பட்ட சம்பவம் தமிழ்நாடு மக்களின் நெஞ்சை உறைய வைத்துள்ளது.
உடல் முழுவதும் தீப்பற்றி எரிந்தபடியே அவர் சாலையில் ஓடிய காட்சி, இந்த விடியா திமுக ஆட்சியில் சட்டம்–ஒழுங்கு எந்த அளவுக்கு சீர்குலைந்துள்ளது என்பதற்கான பயங்கர சாட்சி. தினந்தோறும் “இன்னும் என்ன கொடுமை நடக்கப் போகிறதோ?” என்ற அச்சத்துடன் வாழ வேண்டிய நிலைக்கு தமிழ்நாடு மக்கள் தள்ளப்பட்டுள்ளனர்.
“இதற்கும் மேலாக சட்டம் ஒழுங்கு சீர்கெட முடியாது” என்று நினைக்கும் ஒவ்வொரு தருணத்திலும், அதைவிடக் கொடூரமான சம்பவங்களை இந்த திமுக ஆட்சியில் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது. தீயில் எரிந்தது விவசாயி ராஜேந்திரன் மட்டும் அல்ல, தமிழ்நாட்டின் சட்டம், ஒழுங்கு பாதுகாப்பு அனைத்தும் தான். இந்த கொடூர கொலை முயற்சியில் ஈடுபட்ட குற்றவாளிகளை உடனடியாக கைது செய்து, நியாயமான, வெளிப்படையான விசாரணை நடத்த வேண்டும். பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிக்கு உயர்தர மருத்துவ சிகிச்சை அளிக்க இந்த விடியா திமுக அரசை வலியுறுத்துகிறேன்” என கூறியுள்ளார்.