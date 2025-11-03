கோவையில் இளம்பெண் பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம்: தமிழக காவல் துறைக்கு எடப்பாடி பழனிசாமி கண்டனம்
கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்களை உடனடியாக கைது செய்ய வேண்டும் என இபிஎஸ் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
Published : November 3, 2025 at 4:11 PM IST
சென்னை/கோவை: கோவையில் இளம்பெண் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்ட சம்பத்திற்கு தமிழக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி, பாஜக மாநிலத் தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் ஆகியோர் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனர்.
கோவை விமான நிலையத்தின் பின்புறம் நேற்று நள்ளிரவு ஆண் நண்பருடன் காரில் அமர்ந்திருந்த இளம் பெண், மர்ம நபர்களால் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு ஆளானார். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில், சம்பவ இடத்தில் இருந்து இருசக்கர வாகனத்தை போலீசார் இன்று பறிமுதல் செய்தனர். அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ள இந்த சம்பவம் தொடர்பாக போலீசார் தீவிர விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள். இந்நிலையில், இந்த சம்பவத்துக்கு எதிர்க்கட்சி தலைவர் இபிஎஸ் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "2.11.2025 அன்று இரவில், கோவை விமான நிலையத்தின் பின்புறம் நண்பர்களுடன் பேசிக் கொண்டிருந்த கல்லூரி மாணவியை, மூன்று இளைஞர்கள் தாக்கி கடத்திச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்த நிலையில், வன்கொடுமைக்குப் பிறகு பாதிப்புக்குள்ளான மாணவியை தனியார் கல்லூரி பின்புறம் தூக்கி எறிந்துவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளனர் என்றும், பாதிப்புக்குள்ளான அம்மாணவி, 3.11.2025 அன்று அதிகாலையில் காவல்துறையினரால் மீட்கப்பட்டு, தனியார் மருத்துவமனையில் மருத்துவ சிகிச்சை பெற்று வருவதாக வரும் செய்திகள் தமிழகத்தில் காவல்துறை என்று ஒன்று உள்ளதா? என்ற கேள்வியை அனைவரிடமும் எழுப்பியுள்ளது.
பெண்கள் பாதுகாப்பை குழிதோண்டி புதைத்துவிட்ட ஸ்டாலின் மாடல் திமுக அரசுக்கு எனது கடும் கண்டனம். அஇஅதிமுக ஆட்சியில் இந்தியாவிலேயே பெண்கள் பாதுகாப்பாக வாழத் தகுந்த மாநிலங்களில் முதன்மை மாநிலமாக தமிழ்நாடு விளங்கியது. குறிப்பாக, எனது தலைமையிலான ஆட்சியில், இந்தியாவிலேயே பெண்கள் பாதுகாப்பாக வாழத்தகுந்த மாநிலங்களில் தமிழ்நாடு முதலிடமும், பெரு நகரங்களில் சென்னை முதலிடமும், நகரங்களில் கோயம்புத்தூரும் தொடர்ந்து இடம் பெற்று வந்தன.
அம்மா அரசின் ஆட்சியில் பெண்கள் பாதுகாப்பு 100 சதவீதம் உறுதி செய்யப்பட்டது. விடியா திமுக அரசு பெண்களை பாதுகாக்கும் என்று நம்ப வேண்டாம் என்று சில மாதங்களுக்கு முன்பு அதிமுக சார்பில் கண்களில் Pepper Spray அடிக்கும் கருவி, டார்ச், உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு பொருட்கள் அடங்கிய பெட்டகத்தை பெண்களுக்கு வழங்கும் நிகழ்ச்சியை நான் சென்னையில் தலைமைக் கழகத்தில் துவக்கி வைத்தேன். தொடர்ந்து கழக நிர்வாகிகள் தமிழகம் முழுவதும் வழங்கினர்.
விடியா திமுக ஆட்சியில், தமிழகத்தில் பெண்கள் தங்களுக்கு தாங்களே பாதுகாப்பை உருவாக்கிக்கொள்ள வேண்டும். கோவை விமான நிலையம் பின்புறம் கல்லூரி மாணவிக்கு பாலியல் வன்கொடுமை செய்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும், அவர்களை உடனடியாக கண்டுபிடித்து, சட்டத்தின் பிடியில் நிறுத்தி, கடும் தண்டனை வாங்கித்தர காவல்துறைக்கு பொறுப்பு வகிக்கும் பொம்மை முதல்வர் முதல்வர் ஸ்டாலினை வலியுறுத்துகிறேன்" என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
குண்டாசில் சிறையில் அடைக்க வேண்டும்: இதுதொடர்பாக கோவையில் பேசிய தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன், "கோவை விமான நிலையம் பின்புறம் 19 வயது கல்லூரி மாணவியை 3 பேர் கொண்ட போதை கும்பல், ஆண் நண்பரை தாக்கி விட்டு, பெண்ணை இழுத்துச் சென்று பாலியல் வன்கொடுமை செய்து உள்ளனர். பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் மாடல் ஆட்சி தமிழகத்தில் நடப்பதற்கு இதுவே சாட்சி. கடந்த 2013 ஆண்டு இது போன்ற சம்பவம் நடைபெற்ற போது, அப்போது திமுகவின் கனிமொழி பெரிய போராட்டம் நடத்தினர்.
கரூரில் நடந்த 41 படுகொலை இரவோடு இரவாக முதல்வர் வந்தார். ஆனால், கோவையில் நிகழ்ந்துள்ள இந்த சம்பவம் குறித்து முதல்வரும், கனிமொழியும் எதுவும் பேசவில்லை. கோவையில் கஞ்சா விற்பனை அதிகம் என்பதால் தான் இவ்வாறு நடப்பதாக எங்கள் கட்சியினர் தெரிவிக்கின்றனர். போதைக்கு இரண்டாவது தலை நகரமாக கோவை உள்ளது. பெண்களுக்கு இரவில் நடமாட பாதுகாப்பு இல்லை. இன்று மாலை கோவையில் வானதி சீனிவாசன் தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற உள்ளது. நாளை தமிழ்நாடு முழுவது கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும்.
பெண்களை பெற்றோர் பாதுகாப்பாக பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என காவல்துறை வேண்டுகோள் விடுப்பது சரியா? காவல்துறை நடவடிக்கை ஏற்புடையது இல்லை. நாகரிகரமான ஊர் என கோவையை சொல்லும்போது இப்படி நடப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. இளைஞர்கள், மாணவர்கள் போதை பழக்கத்துக்கு அடிமை ஆககூடாது. பெற்றோர்கள் குழந்தைகளை கண்காணிக்க வேண்டும். பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டவர்களை குண்டாஸ் சட்டத்தில் சிறையில் அடைக்க வேண்டும்" என தெரிவித்துள்ளார்.