சட்டப்பேரவை செயலாளருடன் ஈபிஎஸ் ஆதரவு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் சந்திப்பு
எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்து கட்சி நிர்வாகிகளை நீக்கி வருவது தொடர்பாகவும், ஆட்சி அமைக்க தவெக அழைப்பு விடுக்காதது தொடர்பாகவும் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பினர் ஆலோசனை நடத்தினர்.
Published : May 21, 2026 at 7:31 PM IST
சென்னை: தமிழக சட்டப்பேரவை செயலாளர் சீனிவாசனை அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு அதிமுக எம்எல்ஏக்களான அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, தளவாய் சுந்தரம் உள்ளிட்டோர் இன்று சந்தித்துப் பேசினர்.
தமிழ்நாட்டில் நடந்து முடிந்த சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தவெக 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இருப்பினும், தவெகவுக்கு பெரும்பான்மை இல்லாத காரணத்தால் தவெக தலைவர் விஜய் ஆட்சியமைக்க ஆளுநர் அழைப்பு விடுக்கவில்லை. இதையடுத்து, திமுக கூட்டணி கட்சிகளுடன் ஆதரவை பெற்று, தவெக தலைவர் விஜய் கடந்த 10-ஆம் தேதி தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.
அதைத் தொடர்ந்து, கடந்த 13-ஆம் தேதி சட்டமன்றத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அரசு மீது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது. அதில் திமுக, தேமுதிக வாக்கெடுப்பில் கலந்து கொள்ளாமல் வெளிநடப்பு செய்தன. பாமக, பாஜக ஆகிய கட்சிகள் நடுநிலை வகித்தன. ஏற்கெனவே விஜய்க்கு ஆதரவு தெரிவித்திருந்த விசிக, சிபிஎம், சிபிஐ, ஐயுஎம்எல், காங்கிரஸ் ஆகிய கட்சிகளின் உறுப்பினர்கள் தவெகவுக்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.
அதிமுகவினர் இரு அணியாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான 22 சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முதல்வர் விஜய்க்கு எதிராக வாக்களித்தனர்.
ஆனால் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி ஆதரவு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் 25 பேர் விஜய்க்கு ஆதரவாக வாக்களித்தனர். இந்த விவகாரம் அதிமுகவில் பெரும் பூதாகர பிரச்சனையாக உருமாறியது.
அதிமுகவின் சட்டமன்ற கொறடாவை, எடப்பாடி பழனிசாமி அணியில் இருந்துதான் நியமிக்க வேண்டும் என்றும், சி.வி.சண்முகம் தரப்பில் இருந்துதான் நியமிக்க வேண்டும் எனவும் இருதரப்பினரும் சபாநாயகரிடம் மனு அளித்துள்ளனர்.
இந்த மனுக்கள் மீது பரிசீலனை நடைபெற்று வருவதாகவும், விரைவில் அதுகுறித்து முடிவெடுக்கப்படும் என்றும் சபாநாயகர் ஜே.சி.டி.பிரபாகர் தெரிவித்திருந்தார்.
சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி ஆதரவாளர்கள் பதவிக்கு ஆசைப்பட்டு துரோகம் செய்துவிட்டதாக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு குற்றம் சாட்டியுள்ளது. அதேபோல் சி.வி.சண்முகம் தரப்பிலோ திமுகவுடன் கூட்டணி வைத்து ஆட்சி அமைக்கலாம் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி நினைத்ததாக குற்றச்சாட்டப்படுகிறது. தவெக அமைச்சரவையில் அதிமுகவை சேர்ந்தவர்கள் இடம்பெறுவார்கள் என்று எதிர்பார்த்த நிலையில், அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில் காங்கிரஸ் மட்டுமே பங்கேற்றது.
இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி ஆகியவற்றுக்கு அமைச்சரவையில் பங்கேற்க தமிழக வெற்றி கழகம் அழைப்பு விடுத்தது. இதன்மூலம், அதிமுகவின் சி.வி.சண்முகம் தரப்பிற்கு அமைச்சரவையில் இடமில்லை என மறைமுகமாக சொல்லிவிட்டது.
இந்நிலையில், எடப்பாடி பழனிசாமி தொடர்ந்து கட்சி நிர்வாகிகளை நீக்கி வருவது தொடர்பாகவும், அமைச்சரவையில் பங்கேற்க தவெக அழைப்பு விடுக்காதது தொடர்பாகவும் சி.வி.சண்முகம், எஸ்.பி.வேலுமணி தரப்பினர் ஆலோசனை நடத்தினர்.
இந்த நிலையில்தான் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி, தளவாய் சுந்தரம் உள்ளிட்டோர் சட்டப்பேரவை செயலாளர் சீனிவாசனை இன்று சந்தித்தனர்.
அதிமுகவில் எடப்பாடி பழனிசாமியின் ஆதரவாளர்களையே கொறடாவாகவும், சட்டமன்ற குழு தலைவராகவும் நியமிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை மனுவை சட்டப்பேரவை செயலாளரிடம் அவர்கள் வழங்கி உள்ளனர் என்று அக்கட்சி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.