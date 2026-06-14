ஈபிஎஸ்-இன் சர்வாதிகாரப் போக்கே அதிமுகவில் இருந்து வெளியேறக் காரணம் - அண்ணா தொழிற்சங்க முன்னாள் நிர்வாகி விளக்கம்
தவெகவில் பொறுப்பு கொடுத்தாலும் கொடுக்காவிட்டாலும் தொண்டனாகத் தொடர்வேன் என்று தாடி மா.இராசு உறுதி அளித்துள்ளார்.
Published : June 14, 2026 at 5:28 PM IST
சென்னை: அதிமுக பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமியின் சர்வாதிகாரப் போக்கே கட்சியில் இருந்து நான் வெளியேறக் காரணம் என்று அண்ணா தொழிற்சங்க முன்னாள் நிர்வாகி தாடி மா.இராசு தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை சேப்பாக்கத்தில் உள்ள பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில், அதிமுகவின் அண்ணா தொழிற்சங்க முன்னாள் மாநிலத் தலைவர் தாடி மா.இராசு செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது பேசிய அவர், "பல ஆண்டுகளாக அதிமுகவில் பணியாற்றிய நான், மறைந்த முதலமைச்சர் ஜெயலலிதாவின் கைகளால் நேரடியாகப் பொறுப்பு பெற்றவன். ஆனால் தற்போது கட்சியில் நிலவும் சூழல் காரணமாகவே தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணையும் முடிவை எடுத்தேன்.
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நேற்று, என்னுடன் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நிர்வாகிகள் மற்றும் தொண்டர்கள் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்தனர். அதிமுக தலைமையின் செயல்பாடுகள் மீதான அதிருப்தியே இந்த முடிவுக்குக் காரணம்.
முன்னாள் முதல்வர் ஜெயலலிதா தேர்தல் தோல்வியைச் சந்தித்தபோது, அதற்கான பொறுப்பைத் தானே ஏற்றுக்கொண்டார். ஆனால் தற்போதைய அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி தோல்விக்கான காரணங்களை இன்னும் தேடிக்கொண்டே இருக்கிறார். தோல்விக்கான பொறுப்பை ஏற்காமல் பிற காரணங்களைச் சுட்டிக்காட்டுவது கட்சியை மேலும் பலவீனப்படுத்தியுள்ளது.
அதிமுகவில் மூத்த தலைவர்களின் கருத்துகளுக்கு மதிப்பளிக்கப்படுவதில்லை. கட்சிக் கூட்டங்களில் பொதுச்செயலாளர் மட்டுமே பேச அனுமதிக்கப்படுகிறார். மற்ற நிர்வாகிகளின் கருத்துகள் புறக்கணிக்கப்படுகின்றன.
மேலும், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் பணம் மற்றும் செல்வாக்கு கொண்டவர்களுக்கு மட்டுமே தேர்தல் வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டன. கட்சிக்காக நீண்டகாலமாக உழைத்தவர்களுக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கவில்லை.
2021 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலின்போது அமமுக பொதுச் செயலாளர் டிடிவி தினகரனை மீண்டும் அதிமுகவுடன் இணைக்க வேண்டும் என மூத்த தலைவர்கள் பலர் வலியுறுத்திய போதிலும், அந்த ஆலோசனைகளை எடப்பாடி பழனிசாமி ஏற்கவில்லை. அதுவும் அதிமுகவின் பின்னடைவுக்கு ஒரு முக்கிய காரணம்.
எடப்பாடி பழனிசாமியின் சர்வாதிகார அணுகுமுறையால்தான் அதிமுக தொடர்ந்து தேர்தல் தோல்விகளைச் சந்தித்து வருகிறது. அதிமுகவை வழிநடத்த வேண்டிய தலைமைப் பண்பு தற்போதைய தலைமையிடம் இல்லை என்பதாலேயே பல நிர்வாகிகளும் தொண்டர்களும் விரக்தியடைந்துள்ளனர்.
புரட்சித் தலைவர் எம்.ஜி.ஆர். மற்றும் ஜெயலலிதா ஆகியோரின் அரசியல் பாரம்பரியத்தைப் பின்பற்றி மக்களுக்கு நல்லாட்சி வழங்கும் நோக்கத்துடன் விஜய் செயல்பட்டு வருகிறார்.
30 ஆண்டுகளாக எம்.ஜி.ஆர். வழியில் பணியாற்றி வந்த அரசியல் நிர்வாகிகள் அனைவரும் ஒன்றிணைந்து மக்கள் பணியில் ஈடுபட வேண்டும் என விஜய் கேட்டுக்கொண்டார்.
நாடாளுமன்றத் தேர்தல் காலத்தில் அதிமுக நிர்வாகிகளுக்கு முழுமையான சுதந்திரம் வழங்கப்படவில்லை. வெற்றி பெற்றவர்கள் மாற்றுக் கட்சிகளுக்குச் சென்று விடுவார்கள் என்ற அச்சத்தால் பல்வேறு பொறுப்புகள் மற்றும் பணிகள் முடக்கப்பட்டன.
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உழைக்கும் தொண்டர்களுக்கு மதிப்பளிக்காத சூழல், மூத்த தலைவர்களின் கருத்துகளைப் புறக்கணிக்கும் போக்கு மற்றும் சர்வாதிகாரத் தலைமை ஆகிய காரணங்களால்தான் அதிமுகவில் இருந்து விலகி தமிழக வெற்றி கழகத்தில் நான் இணைந்துள்ளேன்.
கட்சியில் பொறுப்பு வழங்கப்பட்டாலும், வழங்கப்படாவிட்டாலும் சாதாரண தொண்டனாகத் தொடர்ந்து பணியாற்றத் தயாராக இருக்கிறேன்" என்றார்.