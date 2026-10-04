இபிஎஸ், ஸ்டாலினுக்கு தோல்வி பயம் வந்துவிட்டது - மாணிக்கம் தாகூர்
விஜய் முதலமைச்சர் ஆவதற்கு முன்பு, போதிய அளவில் பாதுகாப்பு தரவில்லை. தற்போது ஆட்சியில் இருப்பதால் வீதி வீதியாக பரப்புரை மேற்கொண்டு வருவதாக மாணிக்கம் தாகூர் விளக்கமளித்தார்.
Published : October 4, 2026 at 10:28 PM IST
சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஸ்டாலினுக்கு தோல்வி பயம் தொடங்கி இருப்பதால்தான் முதல்வர் விஜய்யின் பரப்புரை பற்றி புலம்பி வருவதாக தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் விமர்சித்துள்ளார்.
திருப்பூர் குமரன் பிறந்த நாளை ஒட்டி சென்னை ராயப்பேட்டையில் உள்ள சத்தியமூர்த்தி பவனில் அவரது உருவப்படத்திற்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் மாணிக்கம் தாகூர் மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், "சுதந்திர போராட்ட தலைவர்கள் திருப்பூர் குமரன், சுப்பிரமணிய சாமி ஆகியோர் பிறந்த நாளில் அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துவதில் பெருமை கொள்கிறோம்.
எங்கள் கூட்டணி வேட்பாளர்கள் தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் இரண்டு இடங்களிலும் அமோக வெற்றி பெறுவார்கள்.
முதலமைச்சர் வீதி வீதியாக செல்கிறார், இதற்கு தோல்வி பயம் தான் காரணம் என்று எதிர்க்கட்சிகள் குற்றஞ்சாட்டுகிறார்கள். ஆனால் இந்த குற்றச்சாட்டை வைப்பதற்கு முன்பு, அவர்களும் இதேபோல வீதி வீதியாக செல்கிறார்கள். வாக்காளர்களை சந்திப்பது என்பது ஒவ்வொரு தலைவருக்கும் ஒவ்வொரு முறை இருக்கும். விஜய் செல்லும் முறை சரியானதுதான். விஜய் முதலமைச்சர் ஆவதற்கு முன்பு, போதிய அளவில் பாதுகாப்பு தரவில்லை. கரூர் சம்பவம் அதனுடைய ஒரு பகுதிதான். கேட்கிற இடத்தில் அனுமதி வழங்க மாட்டார்கள் என்பது தான் அவர்கள் வைத்த குற்றச்சாட்டு. இப்போது ஆட்சியில் இருக்கிறார்கள். கிராமம் கிராமமாக செல்வதில் என்ன தவறு? அதை ஏன் விமர்சிக்க வேண்டும்.
எடப்பாடி பழனிசாமி, ஸ்டாலினுக்கும் தோல்வி பயம் தொடங்கி இருப்பதால் தான் புலம்பிக்கொண்டே இருக்கிறார். முதல்வர் பிரச்சாரம் செய்யும் முறையில் குற்றம் சாட்டுவது சரியல்ல. திமுகவுக்கு பொய்யே சொன்னாலும் அதனை திட்டமிட்டு செய்ய தெரியும். திமுகவிற்கு, அதிமுகவுக்கு என்ன தெரியும். பணம் கொடுக்க தான் தெரியும். இதற்கு முன்பு 6000 ரூபாய் கூட ஒரு ஓட்டுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியா கூட்டணியில் தவெக இணைந்து விட்டார்கள். திமுக எந்த கூட்டணிக்கு செல்வது என தெரியாமல் கதறி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்தியா கூட்டணியை விட்டுவிட்டு வெளியே வந்து விட்டோம் என்று முன்பு திமுக சொன்னார்கள். இப்பொழுது என்ன செய்யப் போகிறார்கள்" என்றும் கேள்வி எழுப்பினார்.