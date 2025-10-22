ETV Bharat / state

நெல் கொள்முதல் குறித்து சட்டமன்றத்தில் தவறான தகவல்! எடப்பாடி பழனிசாமி கடும் குற்றச்சாட்டு!

இந்த ஆண்டு தீபாவளி விவசாயிகளுக்கு கண்ணீர் தீபாவளியாக அமைந்துவிட்டது என அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி
அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 22, 2025 at 4:21 PM IST

Updated : October 22, 2025 at 4:39 PM IST

தஞ்சாவூர்: நெல் கொள்முதல் தொடர்பாக உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி, சட்டமன்றத்தில் தவறான தகவலை தெரிவித்துள்ளதாக அதிமுக பொதுச் செயலாளரும், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

விவசாயிகளின் நெல்லை உரிய காலத்தில் கொள்முதல் செய்யாததால், தற்போது பெய்து வரும் மழையில் நனைந்து நெல்மணிகள் முளைக்க தொடங்கி விட்டன. இதுகுறித்து விவசாயிகள் தொடர்ந்து கவலை தெரிவித்து வந்த நிலையில், இன்று அதிமுக பொதுச்செயலாளரும், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான எடப்பாடி பழனிசாமி காட்டூர் மற்றும் மூர்த்தி அம்பாள்புரம் ஆகிய அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் நேரில் ஆய்வு செய்தார்.

ஆய்வின் போது மழை பெய்ய தொடங்கியதால், குடையை பிடித்துக் கொண்டு, அங்கிருந்த விவசாயிகளிடம் நெல் கொள்முதலில் உள்ள குறைகளை அவர் கேட்டறிந்தார்.

பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “காட்டூர் நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல், லாரிகள் மூலம் எடுத்து செல்லாததால் தேக்கம் அடைந்துள்ளன. விவசாயிகளிடம் நாளொன்றுக்கு 900 மூட்டைகள் மட்டுமே கொள்முதல் செய்யப்படுகின்றன. ஆனால், சட்டமன்றத்தில் உணவுத்துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி, நாளொன்றுக்கு 2,000 மூட்டைகள் கொள்முதல் செய்வதாக கூறியிருக்கிறார்.

அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி (ETV Bharat Tamil Nadu)

சட்டமன்றத்தில் அமைச்சர் தவறான தகவலை தெரிவித்துள்ளார். லாரி அனுப்பாததால் நெல் மூட்டைகள் இங்கு தேங்கியுள்ளன. இங்கு இடம் இல்லாததால் சாலையில் நெல்மணிகளை விவசாயிகள் குவித்து வைத்துள்ளனர். அவை தற்போது மழையால் முளைக்க தொடங்கியுள்ளது. இந்த ஆண்டு தீபாவளி, விவசாயிகளுக்கு கண்ணீர் தீபாவளியாக அமைந்துள்ளது” என்றார்.

இதையும் படிங்க: அடேங்கப்பா... மூன்று நாட்களில் ரூ.790 கோடி வசூல்! தீபாவளிக்கு களைகட்டிய மது விற்பனை!

இந்த ஆய்வின்போது எடப்பாடி பழனிசாமியுடன் முன்னாள் அமைச்சர் காமராஜ் உடன் இருந்தார். இது குறித்து விவசாயி பிரதாப் கூறுகையில், “கடந்த 20 நாட்களாக நெல்லை கொள்முதல் செய்யவில்லை. இதில் இழப்பீடு தான் உள்ளது. தற்போது மழையில் நனைந்து நெல் முளைத்துள்ளது. ஒரு ஏக்கருக்கு 60 மூட்டைகள் வந்த நிலையில் 20 மூட்டைகள் வீணாகி உள்ளது. மேலும் 20 மூட்டைகள் மழையால் வீணாகும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. ஈரப்பதம் காரணமாக நெல்லை விற்பனை செய்ய முடியவில்லை. மழை பெய்து கொண்டே இருப்பதால் நெல்லை காய வைக்க முடியவில்லை” என்று கூறினார்.

Last Updated : October 22, 2025 at 4:39 PM IST

