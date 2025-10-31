வால்பாறையில் நாளை முதல் இ-பாஸ் திட்டம் அமல் - ஆழியாரில் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு!
ஊட்டி, கொடைக்கானலை தொடர்ந்து, வால்பாறையிலும் நாளை முதல் இ-பாஸ் நடைமுறை அமலுக்கு வருகிறது.
Published : October 31, 2025 at 10:16 PM IST
பொள்ளாச்சி/ சென்னை: சுற்றுலா தளமான வால்பாறையில் வாகனங்களுக்கான இபாஸ் நடைமுறை நாளை (நவ.1) முதல் அமல்படுத்தப்பட உள்ள நிலையில், ஆழியார் வனத்துறை சோதனை சாவடியில் கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
ஊட்டி, கொடைக்கானல் போன்று கோவை மாவட்டம் வால்பாறைக்கு செல்ல நாளை முதல் இ பாஸ் நடைமுறைப்படுத்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது. இதனையடுத்து, ஆழியாறு வனத்துறை சோதனை சாவடி அருகே வால்பாறை செல்லக்கூடிய சுற்றுலா பயணிகள் வசதிக்காக ஸ்கேன் செய்து இலவசமாக இ -பாஸ் பெரும் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் பவன் குமார் மற்றும் சார் ஆட்சியர் ஆழியார் வனத்துறை சோதனை சாவடியில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் கூறுகையில், "வால்பாறை செல்லும் சுற்றுலாப் பயணிகள் கண்டிப்பாக இ -பாஸ் இருந்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர். இதேபோன்று ஆழியார் அருகே உள்ள நவமலை, கவியருவி உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்லும் நபர்களும் கண்டிப்பாக இ -பாஸ் எடுத்தால் மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுவர். வால்பாறையை சேர்ந்த உள்ளூர் நபர்கள் ஒருமுறை இபாஸ் எடுத்தாலே போதுமானது" என்று மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்தார்.
அரசுக்கு நீதிபதிகள் பாராட்டு: முன்னதாக, வனம் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான வழக்குகளை விசாரிக்கும் சென்னை உயர்ீதிமன்ற சிறப்பு அமர்வின் உத்தரவின்படி ஊட்டி, கொடைக்கானலில் இ-பாஸ் நடைமுறை அமலில் இருந்து வருகிறது.
இ-பாஸ் கட்டாயமாக்கப்பட்டதால் சுற்றுலா பயணிகள் கோவை மாவட்டம் வால்பாறைக்கு படையெடுத்து வருகின்றனர். சுற்றுலா பயணிகள் வருகை அதிகரித்து வருவதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதையடுத்து ஊட்டி, கொடைக்கானல் போல வால்பாறையிலும் நவம்பர் 1 ம் தேதி முதல் இபாஸ் நடைமுறையை அமல்படுத்த உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது.
இதுதொடர்பான வழக்கு, நீதிபதிகள் சதீஷ்குமார் மற்றும் பரத சக்கரவர்த்தி அமர்வில் இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வனத்துறை தரப்பில் ஆஜரான சிறப்பு அரசு வழக்கறிஞர் சீனிவாசன், வால்பாறையில் இ பாஸ் நடைமுறையை அமல்படுத்துவதற்கு எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள், பரிசோதனை மையங்கள் குறித்து பட்டியலிட்டு அறிக்கை தாக்கல் செய்தார்.
இந்த அறிக்கையை ஆய்வு செய்த நீதிபதிகள், நீதிமன்ற உத்தரவை பின்பற்றி துரிதமாக செயல்பட்ட அரசின் நடவடிக்கைக்கு பாராட்டு தெரிவித்தனர்.
மேலும் இந்த நடைமுறையை அமல்படுத்தியது குறித்த அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் விசாரணையை நவம்பர் 28-ம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர்.