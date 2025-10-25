ETV Bharat / state

'ஒரு நாளைக்கு 100 டன் குப்பைகள்' குடிப்பதற்கு மட்டுமல்ல, குளிக்க கூட முடியாத அவல நிலையில் வைகை நீர்!

வைகை ஆற்றுப்படுகையை சார்ந்து வாழ்ந்த நீர் வாழ் உயிரினங்களில் 40% அழிந்துவிட்டன என்று அண்ணாதுரை கூறினார்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 25, 2025 at 10:43 PM IST

மதுரை: குளிப்பதற்கு கூட பயன்படுத்த முடியாத நிலையில், வைகை ஆற்று நீர் உள்ளதாக தமிழ்நாடு நதிகள் பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பின் மாநில அமைப்பாளர் அண்ணாதுரை தெரிவித்துள்ளார்.

மதுரையில், வைகை டிரஸ்ட் மற்றும் வைகை நதி மக்கள் இயக்கத்தின் சார்பாக 'காலநிலை மாற்றமும், வைகை நதி எதிர்கொள்ளும் சவால்களும் தீர்வுகளும்' என்ற தலைப்பிலான கருத்தரங்கம் சேதுபதி மேல்நிலைப் பள்ளி அருகே உள்ள தனியார் உணவு விடுதியில் இன்று நடைபெற்றது. இதில் மதுரை, திண்டுக்கல், தேனி, சிவகங்கை, விருதுநகர், ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் இருந்து பல்வேறு சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் 60க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள்
சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளின் பிரதிநிதிகள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இந்த நிகழ்வுக்கு பின்னர் தமிழ்நாடு நதிகள் பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பின் மாநில அமைப்பாளர் அண்ணாதுரை ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு பிரத்யேக பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், ''வைகை ஆற்றுக்குள் சராசரியாக நாளொன்றுக்கு 100 டன் குப்பைகள் கொட்டப்பட்டு வருகின்றன. இதனால் வைகை ஆற்றின் தண்ணீரை குடிப்பதற்கு மட்டுமல்ல, குளிப்பதற்கும் கூட பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. தங்கு தடை இன்றி கழிவு நீர் வைகை ஆற்றில் கலப்பதும், பாதாள சாக்கடை திட்டம் முழுமையாக நிறைவேற்றப்படாததும் இதற்கு காரணமாக உள்ளது. சீமை கருவேல மரங்கள் வைகை ஆற்றில் மிந்து செல்கின்றன. வரைமுறையற்ற மணல் கொள்ளையால் நகருக்குள் ஓடும் வைகை ஆற்றின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் சுத்தமாக ஆற்று மணல் இல்லை.

வைகை நதி மக்கள் இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜன்
வைகை நதி மக்கள் இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வைகை ஆற்றால் பயன்பெறும் மாவட்டங்களில் இதன் காரணமாக நிலத்தடி நீர்மட்டம் மிகவும் குறைந்து கொண்டிருக்கிறது. மக்கள் பங்கேற்புடன் உடனடியாக இதற்கு ஒரு செயல் திட்டத்தை தமிழக அரசு உருவாக்க வேண்டும். அதே போன்று வைகை அணை கட்டப்பட்டதிலிருந்து இதுவரை தூர்வாரப்படவில்லை. மொத்த அணையின் கொள்ளளவில் 20 அடி வரை வண்டல் படிந்துள்ளது. இதற்காக பல்வேறு விவசாய அமைப்புகளும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளும் தொடர்ந்து குரல் கொடுத்து வருகின்றன. அதேபோன்று வைகை ஆற்றப்படுகையை சார்ந்து வாழ்ந்த நீர் வாழ் உயிரினங்களில் 40% அழிந்துவிட்டன. வைகை ஆற்றப்படுகைகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுவதோடு, 30% ஆக்கிரமிப்பாளர்களின் பிடியில் உள்ளதையும் உடனுக்குடன் அகற்ற அரசு முன் வர வேண்டும். ஓராண்டில் 10 மாதங்கள் வைகை ஆற்றில் தண்ணீர் ஓடிய நிலை மாறி தற்போது இரண்டு மாதங்கள் கூட தண்ணீர் செல்வதில்லை என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். காலநிலை மாற்றத்திற்கு ஏற்றவாறு வைகை ஆறு புனரமைக்கப்பட வேண்டும்' என்றார்.

வைகை நதி மக்கள் இயக்கத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ராஜன் அளித்த பேட்டியில், ''மதுரை நகருக்குள் ஓடும் வைகை ஆற்றின் இரண்டு கரைகளிலும் சுமார் 60 அடி ஆறு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு சாலை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வைகை ஆற்றை தொடர்ந்து சுருக்கி கொண்டு வருவதால் தற்போதைய மழைக்காலத்தில் தண்ணீர் வடிய வழி இன்றி, நகருக்குள் வெள்ளைக்காடாக மாறுகிறது. குறிப்பாக மதுரை கல்பாலம் பகுதியில் சிறு மழை பெய்தாலே அப்பகுதி மூழ்கி விடுகிறது. இதனால் போக்குவரத்து அங்கு தடை செய்யப்படுகிறது. இரண்டு அல்லது மூன்று மணி நேரம் மழையிலேயே மதுரை பெரியார் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து பல்வேறு பகுதிகள் வெள்ளக்காடாக மாறிவிடுகின்றன.

தமிழ்நாடு நதிகள் பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பின் மாநில அமைப்பாளர் அண்ணாதுரை
தமிழ்நாடு நதிகள் பாதுகாப்பு கூட்டமைப்பின் மாநில அமைப்பாளர் அண்ணாதுரை (ETV Bharat Tamil Nadu)

வைகைக்கு தண்ணீர் வரக்கூடிய 13 வரத்து கால்கள் அனைத்தும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு சீரழிக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக சிந்தாமணி, சொட்டதட்டி, கிருதுமால், பந்தல்குடி கால்வாய்கள் அனைத்துக்கும் இதே நிலைதான். மதுரை விளாங்குடி வைகை ஆற்று பாலத்தின் இருபுறமும் வைகை 380 மீட்டர் அகலமும், ஆரப்பாளையம் பகுதியில் 350 மீட்டர் அகலமும், ஏவி பாலம் அருகே 450 மீட்டர் அகலமும் கொண்டதாக பல்வேறு இடங்களில் மாறுபாடான நிலையில் வைகை ஆறு ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ளது. வைகை ஆற்றை சுருக்குவது மிக மிக தவறு. ஆனால் அந்த தவறை மீண்டும் மீண்டும் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்' என்றார்.

