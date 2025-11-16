ETV Bharat / state

அரசு இதை செய்தால் போதும் மழை வெள்ளம் குடியிருப்புகளில் தேங்காது - சுற்றுச்சூழல் நிபுணர்கள் கூறுவது என்ன?

வடிகால்வாய்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளால் வெள்ளம் வடியும் காலம் இரட்டிப்பாக மாறியுள்ளதாக சுற்றுச்சூழல் நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

வடசென்னை மழைநீர் வெள்ள பாதிப்பு குறித்த புகைப்படம்
வடசென்னை மழைநீர் வெள்ள பாதிப்பு குறித்த புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 16, 2025 at 10:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: வட சென்னை பகுதிகளில் மழை வெள்ளம் குடியிருப்பு பகுதிகளில் தேங்காமல் இருப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் குறித்து சுற்றுச்சூழல் சுகாதார ஆராய்ச்சியாளர் மற்றும் காலநிலை கல்வியாளர் கூறும் கருத்துக்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.

மழைக்காலம் வந்தாலே வட சென்னை அதிகம் பாதிப்படையும், அதிலும் தொடர் மழை என்றால் வட சென்னை முழுவதும் நீரில் மூழ்கிவிடும். வடசென்னை என்பது அடித்தட்டு மக்கள், தொழிலாளர்கள் நிறைந்த பகுதியாகும். இங்கு மழைநீர் வீடுகளில் புகுந்து கொள்ளும் போதெல்லாம் செய்வதறியாது மக்கள் நிலைகுலைந்து போவார்கள்.

வடசென்னை மழைநீர் வெள்ள பாதிப்பு குறித்த புகைப்படம்
வடசென்னை மழைநீர் வெள்ள பாதிப்பு குறித்த புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

இதற்கு எடுத்துக்காட்டு தான் வியாசர்பாடி, மழை பெய்தாலே நிச்சயம் வெள்ளத்தால் வியாசர்பாடி பகுதி பாதிப்படையும். இதற்கு நிரந்தர தீர்வு இன்னும் அந்த பகுதி மக்களுக்கு கிடைக்கவில்லை. இந்நிலையில் வியாசர்பாடியை சேர்ந்த காலநிலை இயக்கத்தை சேர்ந்த மாணவர்கள் மற்றும் காலநிலை, சுற்றுச்சூழல் சுகாதார ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒன்றிணைந்து சென்னை வியாசர்பாடி மக்களிடம் வெள்ளம் தொடர்பான சமூக அனுபவங்கள் தொடர்பாக கேட்டறிந்தனர்.

இதுகுறித்து ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்திடம் பேசிய சுற்றுச்சூழல் சுகாதார ஆராய்ச்சியாளர் விஸ்வஜா சம்பத், ”சென்னை வியாசர்பாடி பகுதியில் உள்ள சத்திய மூர்த்தி நகர், MGR நகர், தாமோதர நகர், J.J.R நகர் மற்றும் குடிசை பகுதிகளில் 1 மாதத்தில் 120 பேரிடம் கடந்த மழை வெள்ளத்தால் மக்கள் எந்த வகையில் பாதிப்படைந்தார்கள் என்பதை கேட்டறிந்து ஆய்வு மேற்கொண்டதாக கூறினார்.
வெள்ளத்தால் வியாசர்பாடி மக்களுக்கு முழுமையான அனுபவம் இருந்த நிலையில், 99.2% பேர் நேரடி பாதிப்பை சந்தித்துள்ளனர்.

2015 ஆண்டு வெள்ளம் மிகுந்த பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும், 2023 ஆம் ஆண்டு மிக்ஜாம் புயலுடன் ஏற்பட்ட வெள்ளம் பாதிப்பே வியாசர்பாடி மக்களின் சமீபத்திய அனுபவமாக இருந்தது. தொடர்ந்து எப்போது வெள்ளம் வந்தாலும், வியாசர்பாடி பகுதி தொடர்ந்து பாதிப்படைந்து கொண்டு இருக்கிறது. இந்த ஆய்வில் பேரிடர் தொடர்பான அவசர உதவி எண்கள் குறித்து யாரும் அறிந்திருக்கவில்லை. குறிப்பாக 17.5% பேர் மட்டுமே மின்சார அவசர தொடர்பு எண் தெரிந்து வைத்திருந்தனர். 1.7% பேர் மட்டுமே நியமிக்கப்பட்ட மருத்துவ அதிகாரிகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு பெற்றிருந்தனர்.

வடசென்னை மழைநீர் வெள்ள பாதிப்பு குறித்த புகைப்படம்
வடசென்னை மழைநீர் வெள்ள பாதிப்பு குறித்த புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வெள்ள நீர் 3, 4 அடி வரை வீடுகளுக்குள் புகுந்தது. மொத்த குடும்பங்களில் 57.5% பேர் சொத்து சேதத்தை அடைந்திருந்தனர். வெள்ளத்துடன் தொடர்புடைய நோய்களை 37% பேர் அடைந்திருந்தனர். எனவே இதுபோன்ற காயங்களை படிப்பினையாக வைத்து இனி வரும் காலங்களில் இவை நடைபெறாமல் தடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக வலுவான தகவல் தொடர்பு அமைப்புகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். மேலும் தங்களுடைய ஆய்வு அறிக்கைகளை சென்னை மாநகராட்சி மேயர், சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பார்வைக்கு கொண்டு செல்லவுள்ளதாக தெரிவித்தார்.

வியாசர்பாடி தொடர் பாதிப்புகள் குறித்து ஈடிவி பாரத் நிறுவனத்திடம் பேசிய காலநிலை கல்வியாளர் பிரசாந்த், ”வியாசர்பாடி கிழக்கு பகுதியில் பக்கிங்ஹாம் கால்வாயும், தெற்கே ஓட்டேரி நல்லா கால்வாயும், வடக்கே கேப்டன் காட்டன் கால்வாயும் அமைந்துள்ளது. ஆனால் வடிகால் திறன் ஆக்கிரமிப்புகளால் குறைந்துள்ளது.

வடசென்னை மழைநீர் வெள்ள பாதிப்பு குறித்த புகைப்படம்
வடசென்னை மழைநீர் வெள்ள பாதிப்பு குறித்த புகைப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

வடிகால்வாய்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளால் வெள்ளம் வடியும் காலம் அதிகமாக எடுத்து கொண்டு மிக மோசமான நிலைக்கு தள்ளப்படுகிறது. கேப்டன் காட்டன் கால்வாயிலிருந்து வெள்ள நீர், பக்கிங்காம் கால்வாய்க்கு சென்று கொசத்தலை ஆறு, எண்ணூர் கழிமுகம் வழியாக கடலில் சேர வேண்டும், அதற்கான வழிகளில் பல்வேறு தடைகள் ஏற்பட்டுள்ளது. வெள்ள நீர் சரியாக செல்ல முதலில் கால்வாய்களில் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு மற்றும் குப்பைகளை அகற்ற வேண்டும், பக்கிங்காம் கால்வாயில் கான்கிரிட் கலவைகள் கொட்டப்பட்டுள்ளது. அவை நீர் செல்வதற்கு தடையாக உள்ளதால், முழுமையாக அகற்ற வேண்டும்.

இதையும் படிங்க: சென்னைக்கு ‘வாட்டர் மெட்ரோ’ - அரசிடம் அறிக்கையை சமர்ப்பித்த ‘கும்டா’

வடசென்னை அனல் மின் நிலையத்திலிருந்து கசியும் சாம்பல் கழிவு, எண்ணூர் கழிமுகத்தில் நிரம்பியுள்ளதால் வெள்ள நீர் வெளியேற தடை ஏற்பட்டுள்ளது. இவை அனைத்தும் சரி செய்தால் வெள்ள நீர் எளிமையாக வெளியேறும் குடியிருப்புக்குள் நுழையாது” என்றார்.

TAGGED:

VYASARPADI FLOOD WATER ISSUE
வடசென்னை மழை வெள்ளம்
மழை வெள்ளம் பிரச்சனை
CHENNAI FLOODS ISSUE
NORTH CHENNAI FLOODS ISSUE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

EXCLUSIVE: அழிந்து போன கண்மாயை சீரமைத்து விவசாயம்; கணவனை இழந்த இஸ்லாமிய பெண்களின் புரட்சி!

EXCLUSIVE: 100 வயதை கடந்து வாழும் மனிதர்களிடம் இப்படியொரு ஒற்றுமையா? ஆராய்ச்சி மாணவி கண்டுபிடித்த ரகசியம்!

பாரம்பரிய விவசாயத்திற்கு புத்துயிர்... களமிறங்கிய மகளிர் சுய உதவி குழுவினர்!

தாம்பரம் ரயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் ரூ.1000 கோடி திட்டம் என்ன ஆனது?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.