ETV Bharat / state

மருத்துவக் கல்லூரி அமைக்க சுற்றுச்சூழல் அனுமதி கட்டாயம் இல்லை - உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு

இன்றியமையாச் சான்றிதழ் வழங்குவது என்பது வெறும் சம்பிரதாய நடைமுறை அல்ல என்றும், அதற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி போன்ற சட்டப்பூர்வ விதிகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம்
உயர் நீதிமன்றம் - கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 9, 2026 at 7:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மருத்துவக் கல்லுரி அமைப்பதற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி மற்றும் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் ஒப்புதல் கட்டாயமில்லை என சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது.

பொன்னைய்யா ராமஜெயம் இன்ஸ்டிடியூட் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான இடத்தை ஏலத்தின் மூலம் செட்டிநாடு நிறுவனம் வாங்கியது. இந்த இடத்தை வாங்கிய செட்டிநாடு நிறுவனம் 2025-26 கல்வியாண்டில் 150 மாணவர்களை சேர்க்க அனுமதி கோரி தேசிய மருத்துவ ஆணையத்திடம் விண்ணப்பித்தது.

சேர்க்கைக்கு அனுமதிக்க குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்குமாறு மாநில அரசு கோரியது. இதனை எதிர்த்து செட்டிநாடு நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது.

மனுவை விசாரித்த தனி நீதிபதி, மருத்துவ நிறுவனங்களுக்கான இன்றியமையாச் சான்றிதழுக்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி மற்றும் மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் ஒப்புதல் பெற வேண்டும் என செட்டிநாடு நிறுவனத்திற்கு உத்தரவிட்டார்.

இதையடுத்து தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்து செட்டிநாடு நிறுவனம் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு செய்தது. இந்த மனு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ. தர்மதிகாரி, நீதிபதி ஜி. அருள்முருகன் அமர்வில் விசாரணைக்கு வந்தது.

அப்போது செட்டிநாடு நிறுவனம் தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், கடந்த 1999-ம் ஆண்டின் மருத்துவக் கல்லூரி அமைத்தல் ஒழுங்குமுறைகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள நிபந்தனைகளின் படி சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மாசுக் கட்டுப்பாட்டுச் சான்றிதழ்கள் இடம்பெறவில்லை. இதற்கும் இன்றியமையா சான்றிதழுக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்பதை தனி நீதிபதி கவனத்தில் கொள்ளாமல் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார் என தெரிவித்தார்.

இன்றியமையாச் சான்றிதழ் வழங்குவது என்பது வெறும் சம்பிரதாய நடைமுறை அல்ல என்றும், அதற்கு சுற்றுச்சூழல் அனுமதி போன்ற சட்டப்பூர்வ விதிகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என அரசுத் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இரு தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதிகள், சுற்றுச்சூழல் அனுமதி பெறுவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்க வேண்டும் என நிறுவனம் கோரவில்லை. மாறாக, அரசு இன்றியமையாச் சான்றிதழ் வழங்குவதற்கு அது ஒரு கட்டாய நிபந்தனை அல்ல. மருத்துவ கல்லூரிக்கான இன்றியமையாச் சான்றிதழ் வழங்கும் போது அப்பகுதிக்கான மருத்துவப் பணியாளர்கள் பற்றாக்குறை, மருத்துவர்-மக்கள் விகிதம், பொதுநலத் தேவை, இடத்தின் சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் போதுமான மருத்துவ வசதிகள் உள்ளனவா? என்பதை மட்டுமே மாநில அரசு ஆராய வேண்டும் என குறிப்பிட்டு தனி நீதிபதியின் உத்தரவை ரத்து செய்து உத்தரவிட்டனர்.

TAGGED:

ENVIRONMENTAL CLEARANCE
MEDICAL COLLEGE
MADRAS HIGH COURT

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.