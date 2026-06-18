பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலப்பகுதியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்ட வழங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ரத்து
மேற்கொண்டு பிரிகேட் நிறுவனம் புதிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகோரி விண்ணப்பித்தால் அதைப் பரிசீலிக்கக் கூடாதென தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுச்சூழல் துறையை வலியுறுத்துகிறோம் என்று அறப்போர் இயக்கம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : June 18, 2026 at 10:36 PM IST
சென்னை: பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலப்பகுதியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்ட முந்தைய திமுக ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ரத்து செய்யப்பட்டதை அறப்போர் இயக்கம் வரவேற்றுள்ளது.
சென்னை அடுத்த பெரும்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வன விலங்குகளின் பாதுகாப்பு கருதி, எந்த விதமான கட்டுமான பணிகளுக்கு அனுமதி வழங்கப்படாமல் இருந்து வந்தது. பொதுவாக சதுப்புநில பகுதிகள் வனத்துறைக்கு சொந்தமான பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக கருதப்படும்.
இந்த சூழலில், சென்னை பெரும்பாக்கம் பகுதியில் உள்ள ராம்சார் சதுப்பு நிலத்தில் தனியார் கட்டுமான நிறுவனமான பிரிகேட் நிறுவனம் சுமார் ரூ.2,000 கோடி மதிப்பில் 1,250 வீடுகள் கொண்ட குடியிருப்புகள் கட்டுவதற்கான அனுமதியை கடந்த திமுக ஆட்சியில் பெற்றது.
இருப்பினும், தமிழ்நாடு ஈரநில ஆணையத்தின் தடையில்லா சான்று பெறாமல் கட்டுமானத்தை துவங்கக் கூடாது என்ற அடிப்படையில், சுற்றுச்சூழல் அனுமதியின் நிபந்தனையை மீறியதாக கூறி, திமுக ஆட்சியில் வழங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதியை மாநில சுற்றுச்சூழல் தாக்க மதிப்பீட்டு ஆணையம்(SEIAA) தற்பொழுது அதிரடியாக ரத்து செய்துள்ளது.
கடந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் திமுக ஆட்சியில் தனியார் நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்பட்ட குடியிருப்பு கட்டுமான திட்டத்திற்கான அனுமதியை தற்போதைய தவெக அரசு ரத்து செய்துள்ளது. இயற்கைக்கு மாறாக சதுப்பு நிலப்பகுதியில் இதுபோன்ற குடியிருப்புகள் கட்ட அனுமதிக்ககூடாது என அறப்போர் இயக்கம் சார்பில் தொடர்ந்து தமிழ்நாடு அரசுக்கு அழுத்தம் தெரிவிக்கப்பட்டு வந்தது.
குடியிருப்பு கட்டுமான திட்டத்திற்கு வழங்கப்பட்ட அனுமதியை ரத்து செய்துள்ளதை வரவேற்றுள்ளது. இதுகுறித்து அறப்போர் இயக்கம் வெளியிட்டுள்ள பதிவில், "பள்ளிக்கரணை சதுப்பு நிலத்தில் அடுக்குமாடிக் குடியிருப்பு கட்டுவதற்கு பிரிகேட் நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் அனுமதி ரத்துச் செய்யப்பட்டுள்ளது. அரசின் இந்த நடவடிக்கையை வரவேற்கிறோம். மேற்கொண்டு பிரிகேட் நிறுவனம் புதிய சுற்றுச்சூழல் அனுமதிகோரி விண்ணப்பித்தால் அதைப் பரிசீலிக்கக் கூடாதென தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுச்சூழல் துறையை வலியுறுத்துகிறோம்.
தமிழ்நாட்டில் ஈரநிலங்களை அடையாளம் காணும் பணியை அரசு விரைந்து முடிக்க வேண்டும். ஈரநிலங்கள் விதிகள் 2017 பிரிவு 7-இன்படி அடையாளம் காணப்பட்ட ஈரநிலங்களை அறிவிக்கை செய்ய வேண்டும். ராம்சார் சதுப்பு நிலங்களாக அறிவிக்கப்பட்ட 20 இடங்கள் உள்ளிட்ட அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட பிற ஈரநிலங்களுக்கான ‘ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மைத் திட்டம் தயாரிக்கப்பட வேண்டும்.
அனைத்து ராம்சார் பகுதிகளின் ஒருங்கிணைந்த மேலாண்மைத் திட்டம் தயாரிக்கப்படும் வரை அறிவிக்கை செய்யப்பட்ட ஈரநிலங்கள் மற்றும் அதன் நீர்பிடிப்புப் பகுதிகள் உள்ளிட்ட இன்ஃபிளூயன்ஸ் பகுதிகளில் புதிய கட்டுமானங்களுக்கு அரசு எவ்வித அனுமதியும் வழங்கக் கூடாது" என்று அறப்போர் இயக்கம் தெரிவித்துள்ளது.