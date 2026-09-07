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சுற்றுச்சூழல் துறைக்கு இனிமேல் மின்சார வாகனங்கள் மட்டுமே வாங்க முடிவு

மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுடன் சேர்ந்து கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில் பிளாஸ்டிக் பைகள் பயன்பாட்டை தடுக்கும் வகையில் டெய்லரிங் யூனிட் உருவாக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமைச்சர் ராஜீவ்
அமைச்சர் ராஜீவ் (@TN ASSEMBLY)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 8:54 PM IST

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சென்னை: சுற்றுச்சூழல் துறைக்கு ஹைபிரிட் அல்லது மின்சார வாகனம் மட்டுமே இனிமேல் வாங்க முடிவு செய்துள்ளதாக அமைச்சர் ராஜீவ் தெரிவித்துள்ளார்.

சுற்றுச்சூழல் துறை மீதான மானிய கோரிக்கை மீது அமைச்சர் ராஜீவ் இன்று பதிலுரை வழங்கினார். அப்போது அவர், "தமிழ்நாடு நெய்தல் மீட்சி இயக்கத்தின் கீழ் இயற்கை சார்ந்த தீவுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்பட்டு 1005 பரப்பில் அலையாற்று சருக்கு பனை மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டு கடலோர உயிர் கேடயங்கள் பாதுகாக்கப்படவுள்ளன.

நகர்ப்புறங்களில் ஏற்படும் வெப்பத்தை தடுக்க இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக கூல் ரூப் கோட்டிங்'க்கான (Cool roof coating) நிலையான செயல்பாட்டுக்கான நடைமுறை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

குறுக்கு காற்றோட்டம் வெப்ப காப்பு மேம்படுத்தப்பட்ட கண்ணாடி அமைப்புகள் கூல் ரூப் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய ஃபேசிவ் கூலிங் (passive cooling) வழிகாட்டுதல் உருவாக்கப்பட உள்ளது. இதன் மூலம் குறைந்த ஆற்றல் பயன்பாடு மற்றும் அதிக வெப்ப வசியுடன் கூடிய கட்டிடங்களை உருவாக்க முடியும்.

மேலும் குழந்தைகளிடையே சுற்றுச்சூழல் பொறுப்புணர்வை வளர்க்கும் வகையில் பசுமை பள்ளிகள் திட்டத்தில் சூரிய மின் ஆற்றல், காய்கறி மற்றும் மூலிகை தோட்டங்கள், மழைநீர் சேகரிப்பு போன்ற பசுமை நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றது.

தேர்தல் வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் வகையில் காலநிலை மீள் திறன் தமிழ்நாடு கொள்கை உருவாக்கப்படும். தரவு அறிவியல் கொள்கை செயல்பாடு கண்காணிப்பு ஆகியவற்றை ஒருங்கிணைத்து காலநிலை அபாயங்களை முன்கூட்டியே கண்டறியும் திறன் மேம்படுத்தப்படும்.

மாசுக்கட்டுப்பாட்டு ஊழியர்கள் மற்றும் துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் சார்பாக 'மைகிரீன் ஆப்' (MyGreen) இஸ்டால் செய்யப்பட்டு, இதன் மூலம் அதிகப்படியான தன்னார்வலர்களை கொண்டு வந்து, துறை சார்ந்த அதிகாரிகள் அனைவரும் சேர்ந்து மாதம் ஒருமுறை ஒரு இடத்தை தேர்வு செய்து சுத்தம் செய்ய உள்ளோம்.

எங்கள் துறை சார்ந்து வாகனம் வாங்குவது என்றால் இனிமேல் ஹைபிரிட் வாகனம் அல்லது இ.வி வாகனத்தை தான் வாங்க முடிவெடுத்துள்ளோம். இதன் மூலம் மாசை குறைப்பதற்கான நடவடிக்கையை முன்னெடுக்க உள்ளோம். ஆய்வு செல்லும் மாசு கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகளுக்கு பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் சரியான முறையில் இல்லை. இனிமேல் அவர்களுக்கு முறையான பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கப்படும்.

சென்னை கோயம்பேடு மார்க்கெட்டில் நாள் ஒன்றுக்கு 24 ஆயிரம் வாகனங்கள் வந்து செல்கின்றன. இதன் மூலம் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்படைகிறது. இதன் காரணமாக அதிகபடியான கமர்சியல் வாகனங்கள் முழுவதும் மின்சார வாகனங்களாக மாற்றப்பட உள்ளோம். மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்களுடன் சேர்ந்து கோயம்பேடு காய்கறி மார்க்கெட்டில் பிளாஸ்டிக் பைகள் பயன்பாட்டை தடுக்கும் வகையில் டெய்லரிங் யூனிட் உருவாக்கப்படும். இதில் துணியை கொடுத்தால் பையாக திருப்பி தருவார்கள் இதில் ஒன்று, மூன்று ஐந்து, கிலோக்களில் பைகள் தைத்து வழங்கப்படும்.

சுற்றுச்சூழல்துறை சார்பில் முதல்வரின் தனி பிரிவிற்கு 3146 புகார் மனுக்கள் வந்திருந்தது. இதில் 2539 புகார் மனுக்களை கள ஆய்வு மேற்கொண்டு அந்த புகார் மனுக்கள் தீர்க்கப்பட்டுள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.

TAGGED:

ENVIRONMENT DEPARTMENT
ELECTRIC VEHICLES
சுற்றுச்சூழல் துறை
அமைச்சர் ராஜிவ்
MINISTER RAJIV

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