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அரசியல் உலகின் பெரிய பீஷ்மரான வைகோவை நாடே கொண்டாட வேண்டும் - அமைச்சர் ராஜ்மோகன் புகழாரம்

அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி வழங்க பட்ஜெட்டில் பரிந்துரைச் செய்துள்ளேன் என அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேட்டி
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 3, 2026 at 5:39 PM IST

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சென்னை:"நாடாளுமன்றத்தின் புலி வைகோ. அவர் அரசியல் உலகத்திற்கு பெரிய பீஷ்மர். வைகோவை நாடே கொண்டாட வேண்டும்" என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.

சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலையின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு இன்று (ஆக.03) சென்னை கிண்டி, திரு.வி.க. தொழிற்பேட்டை வளாகத்தில் அமைந்துள்ள அவரது திருவுருவச் சிலைக்கு அருகில் வைக்கப்பட்டிருந்த அவரது திருவுருவப் படத்திற்கு தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த், பள்ளிக்கல்வி, தமிழ் வளர்ச்சி, செய்தி மற்றும் விளம்பரத்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ்குமார், செயற்கை நுண்ணறிவு, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை அமைச்சர் முனைவர் குமார் ஆகியோர் மலர்தூவி மரியாதைச் செலுத்தினர்.

பின்னர் செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டியளித்த அமைச்சர் ராஜ்மோகன், "சிவன் மலைக்கும், சென்னிமலைக்கும் நடுவே ஒரு சின்னமலை இருக்கிறான் என்று வெள்ளையர்களுக்கு உணர்த்திய மாவீரன். ஏகாதியபத்தியத்திற்கு எதிராக களமாடிய சுத்தமான வீரன். தீரன் சின்னமலையின் நினைவைப் போற்றுகிறோம்.

தமிழக வெற்றிக் கழகம் இரவு பகல் பாராது பட்ஜெட்டுக்கு தயாராகி வருகிறது. ஊர் மெச்சும் அளவிலும் உலகம் வியந்து பார்க்கும் வகையிலும் சிறப்பான நிதிநிலை அறிக்கை தயார் செய்யப்பட்டு வருகிறது.

தீரன் சின்னமலையின் படத்திற்கு அமைச்சர்கள் மரியாதை
தீரன் சின்னமலையின் படத்திற்கு அமைச்சர்கள் மரியாதை (ETV Bharat Tamil Nadu)

நீட் தேர்வுப் போராட்டத்தில் விரும்பத்தகாத கோஷங்களை எழுப்பினர். நீட் தேர்வுப் போராட்டத்தில் முதலமைச்சரைக் கூட இழிவுபடுத்திப் பேசினார்கள். ஆனால் தாய் உள்ளம் கொண்ட தலைவன், தன் மீது எந்த வசவாளர்கள் வசை பாடினார்களோ, அண்ணா வழியில் வாழ்க வசவாளர்கள் என நீட்டுக்கு எதிராக போராடிய அத்தனை பேரின் வழக்குகளையும் முதலமைச்சர் ரத்து செய்துள்ளார். வழக்கு ரத்து செய்ததற்கு முதலமைச்சருக்கு வாழ்த்துகள். மாணவர்களின் உணர்வுக்கு மதிப்பளிக்கும் வகையில் நானும் இருக்கிறேன் என்று முதலமைச்சர் நிரூபித்திருக்கிறார்.

திட்டமிட்டு அமைச்சர் கீர்த்தனாவுக்கு எதிராக பொய் பரப்புரை செய்து வருகின்றனர். தொழில் முதலீடு குறித்த முழுக்க முழுக்க தற்போது இருக்கும் கால நிலவரத்தை உள்வாங்காமல் தவறான கருத்துக்களை வெளியிடுகிறார்கள். முதல் மூன்று மாதங்களில் இதற்கு முன்பு இருந்த ஆட்சியாளர்கள் பெரிய முதலீடுகளை எதுவும் ஈர்க்கவில்லை. ஆனால் அமைச்சர் கீர்த்தனா மூன்று மாதங்களில் மிகப்பெரிய முதலீடுகளை கொண்டு வந்திருக்கிறார்.

இதற்கு முந்தைய ஆட்சியில் ஆறு மாதத்தில் தொட்டத் தூரத்தை தற்போதைய ஆட்சியில் வெறும் 50 நாட்களில் தொழில்துறை தொட்டுள்ளது. ஒரு இளம்பெண் அமைச்சரின் சாதனைகளை திட்டமிட்டு சிறுமைப்படுத்த முடியாது. அவர் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறார்.

நடிகர் கூட்டத்திற்கு பின்னால் போகும் கூட்டம் தவெக கூட்டம் என்று விமர்சிக்கும் சீமான், அவரே சினிமா துறையில் இருந்து வந்தவர்தான். அப்படி என்றால் புரட்சித்தலைவர் எம்ஜிஆர் யார்? முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா யார்? திரையில் மட்டுமே நடிக்கக்கூடிய தலைவர் எங்கள் தலைவர்" என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார்.

வேளாண் துறை அமைச்சர் பட்ஜெட் நகலை திருப்பதியில் வைத்து வழிபட்டது தொடர்பான கேள்விக்கு, "இதற்கு முன்பு கலைஞரின் சமாதியில் பட்ஜெட் நகலை வைத்தே வழிபட்டு வந்தனர். தனிப்பட்ட இறை நம்பிக்கையை விமர்சனம் செய்ய முடியாது. இதற்கு முன்பும் அதுப்போன்று நடந்துள்ளது" என்று அமைச்சர் பதிலளித்தார்.

தமிழக பட்ஜெட் குறித்து பேசியபோது, "அரசுப் பள்ளி மாணவர்களின் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டைப் போக்க பட்ஜெட்டில் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். மேலும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு சிக்கன் பிரியாணி வேண்டும் என்று பட்ஜெட்டில் பரிந்துரைச் செய்துள்ளேன். பள்ளி மாணவர்களுக்கான சீருடை மேம்படுத்தப்படும்" என்று அமைச்சர் ராஜ்மோகன் கூறினார்.

வைகோவின் நூல் வெளியீட்டு விழா குறித்து கூறிய அமைச்சர், "டெல்லியில் நாளை நடைபெறும் வைகோவின் புத்தக வெளியீட்டு விழாவில் முதலமைச்சர் சார்பில் நான் கலந்து கொள்ளவுள்ளேன். நாடாளுமன்றத்தின் புலி வைகோ. அவர் அரசியல் உலகத்திற்கு பெரிய பீஷ்மர். வைகோவை நாடே கொண்டாட வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.

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TAGGED:

அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேட்டி
வைகோவை நாடே கொண்டாட வேண்டும்
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