விமான கட்டுப்பாட்டு அறை அலுவலர்களின் உடல், மனநலனை உறுதிசெய்வது அவசியம் - அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு அறிவுறுத்தல்
விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளர்கள், விமானங்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், விமானங்கள் தாமதமின்றி இயங்குவதற்கும் பொறுப்பேற்கிறார்கள் என்று அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு தெரிவித்தார்.
Published : October 20, 2026 at 6:26 PM IST
சென்னை: விமான கட்டுப்பாட்டு அறை அலுவலர்கள் உடல் நலம் மற்றும் மனநலனுடன் இருப்பதை உறுதிசெய்வது கட்டாயம் என்று மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு தெரிவித்துள்ளார்.
ஏடிசி எனப்படும் 'ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோல்' சர்வதேச அளவில் தொடங்கப்பட்டு 104 ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது. சென்னை விமான நிலையத்தில் 1932-இல் தொடங்கப்பட்ட ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோல் 94 ஆண்டுகளை கடந்துள்ளது. சர்வதேச அளவில் 'ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோல்' தொடங்கப்பட்ட அக்டோபர் 20-ஆம் தேதி, உலக விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளர் தினமாக கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
அந்த வகையில், சென்னை விமான நிலைய ஏடிசி சார்பில் 'ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோல்' தின விழா இன்று கொண்டாடப்பட்டது. சென்னை விமான நிலையம் எதிரே உள்ள நட்சத்திர ஹோட்டலில் நடைபெற்ற விழாவில், மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ராம் மோகன் நாயுடு, டெல்லியில் இருந்து வீடியோ கான்பரன்ஸ் மூலம் கலந்துகொண்டு உரையாற்றினார்.
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அப்போது அவர் கூறுகையில், "இந்திய விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளர்கள், சுமார் 28 லட்சம் சதுர கடல் மைல்கள் வான்வெளி பரப்பை கையாளுகிறார்கள். இது நமது நாட்டின் பரப்பளவைவிட சுமார் மூன்று மடங்கு பெரியது.
ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கான விமானங்கள் இந்த பரந்த வான்வெளியில் பறக்கின்றன. அவற்றின் பாதுகாப்பையும், இயக்கங்களையும் கண்காணித்து உறுதி செய்யும் பொறுப்பு, ஆண்டின் 365 நாட்களும், 24 மணி நேரமும் ஏர் டிராபிக் கண்ட்ரோல் மையங்களில் பணியாற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் கைகளில் உள்ளன.
விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளர்கள், விமானங்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவதோடு மட்டுமல்லாமல், விமானங்கள் விரைவாகவும் தேவையற்ற தாமதமின்றியும் இயங்குவதற்கும் பொறுப்பேற்கிறார்கள்.
நமது நாட்டில் விமானங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருவதாலும், புதிய விமான நிலையங்கள் உருவாகி வருவதாலும், பயணிகள் விமான பயணத்தை அதிக அளவில் தேர்ந்தெடுப்பதாலும் விமான போக்குவரத்து கட்டுப்பாட்டாளர்களின் பொறுப்புகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன.
தரையில் இருந்து சுமார் 46 ஆயிரம் அடி உயரம் வரையிலான வான்வெளி இயக்கங்கள் வரை அந்தந்த பிரிவுகளின் பொறுப்புக்கு ஏற்ப கட்டுப்பாட்டுப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன.
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விமான கட்டுப்பாட்டு அறை அலுவலர்களின் உடல் நலம் மற்றும் மனநலம் தினசரி அடிப்படையிலும், குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியிலும் மதிப்பீடு செய்யப்படுகின்றன. எப்போது பணிக்கு அழைக்கப்பட்டாலும் பாதுகாப்பாக பணியாற்ற தேவையான உடல் மற்றும் மனநல தகுதியுடன் அவர்கள் இருப்பதை உறுதி செய்வது கட்டாயம்" என்று அவர் கூறினார்.