தகிக்கும் கோடை வெயில்; மின் துறை அதிகாரிகளுடன் முதல்வர் விஜய் முக்கிய ஆலோசனை
Published : May 18, 2026 at 3:48 PM IST
சென்னை: சீரான மின் விநியோகம் வழங்க வேண்டும், மின்வெட்டு குறித்து முன்கூட்டியே அறிவிக்க வேண்டும் என மின்வாரிய துறை அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் விஜய் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.
தமிழக முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய், தலைமை செயலகத்தில் பல்வேறு முக்கியத் துறை அதிகாரிகளுடன் இன்று தீவிர ஆலோசனை மேற்கொண்டார். அந்த வகையில், தமிழ்நாடு மின்வாரிய துறை அதிகாரிகளுடன் அவர் ஆலோசனையில் ஈடுபட்டார்.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பல்வேறு முக்கிய வழிக்காட்டுதல்களை முதலமைச்சர் விஜய், அதிகாரிகளுக்கு வழங்கியதாக தலைமைச் செயலக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. குறிப்பாக, இலவச மின்சார திட்டத்தை செயல்படுத்துவது தொடர்பாக முக்கிய ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அத்துடன், சீரான மின் விநியோகத்தை உறுதிப்படுத்துவது, மின்வெட்டிற்கு முன்பாகவே அதுகுறித்த அறிவிப்புகளை பொதுமக்களுக்கு தெரிவிப்பது தொடர்பான அறிவுறுத்தல்களை மின்வாரிய அதிகாரிகளுக்கு இன்றைய ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் வழங்கியதாகவும் அந்த வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் மின்சாரத் துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார், நிதித் துறை செயலர் சித்திக், மின்வாரிய தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்ட உயரதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
முதல் கையெழுத்து
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குறுதியில், 200 யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கப்படும் என தவெக தலைவர் விஜய் அறிவித்திருந்தார். இதன்படி, தமிழ்நாடு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றதும், முதலில் இந்த திட்டத்திற்கே அவர் கையெழுத்திட்டார்.
200 யூனிட் இலவச மின்சாரம்
இரண்டு மாதங்களுக்கு 500 யூனிட்டுகள் வரை மின்சாரம் பயன்படுத்தும் குடும்பங்களுக்கு 200 யூனிட் கட்டணமில்லா மின்சாரம் வழங்கப்படும். அதேநேரம், 500 யூனிட்களுக்கு மேல் பயன்படுத்தினால் 100 யூனிட் இலவசம் என்ற பழைய திட்டம் தொடரும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருந்தது. தொடர்ந்து, மே 10 ஆம் தேதியில் இருந்து 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் கணக்கிடப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டது.
மின்சார வாரிய பொறியாளர்களுக்கான அறிக்கை
இந்த சூழலில் கடந்த சனிக்கிழமை (மே 16) அன்று, தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தின் சார்பாக அனைத்து மாவட்ட மின் பொறியாளர்களுக்கும் ஓர் அறிக்கை அனுப்பப்பட்டது. அந்த அறிக்கையில், "கட்டண மென்பொருளில், தகுதி சரிபார்ப்பு, மானியக் கணக்கீட்டு முறை, கட்டணப் பட்டியல் உருவாக்கம் மற்றும் கணக்கியல்/அறிக்கை விதிகள் தொடர்பான, தேவையான மாற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
கட்டண மென்பொருளில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ள புதிய கூடுதல் மானிய விதிமுறை குறித்து அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு தெரிவிக்க பொறியாளர்களுக்கு அறிவுறுத்தல் மேற்கொண்டு, இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை 500 யூனிட்கள் வரை மின்சாரம் பயன்படுத்தும் தகுதியுள்ள வீட்டு உபயோக நுகர்வோருக்கு மே 10 முதல் 200 யூனிட்கள் வரை இலவச மின்சாரம் வழங்கப்படும்.
இரு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை 500 யூனிட்களுக்கு மேல் மின்சாரம் பயன்படுத்தும் நுகர்வோர்களுக்கு, தற்போதுள்ள கட்டண நடைமுறையிலேயே, அதாவது, 100 யூனிட்கள் இலவச மின்சார திட்டத்தை வழங்க வேண்டும்" என தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையிலேயே தலைமைச் செயலகத்தில் தமிழ்நாடு மின்வாரிய துறை அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் ஆலோசனை மேற்கொண்டுள்ளார்.