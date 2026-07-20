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வேலைக்கு போகச் சொன்னதால் ஆத்திரம் - தாயைக் கொடூரமாக கொலை செய்த மகன்

12-ஆம் வகுப்பில் தோல்வி அடைந்ததால், மனஉளைச்சலில் இருந்து வந்த ராகேஷ், சில மாதங்களாக தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

வேலைக்கு போகச் சொன்னதால் ஆத்திரம்- தாயைக் கொடூரமாக கொலை செய்த மகன்
வேலைக்கு போகச் சொன்னதால் ஆத்திரம்- தாயைக் கொடூரமாக கொலை செய்த மகன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 20, 2026 at 9:28 PM IST

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சென்னை: சென்னை பெருங்குடியில், வேலைக்கு போகச் சொன்னதால் ஆத்திரம் அடைந்த மகன், உறங்கிக் கொண்டிருந்த தாயை கொடூரமான முறையில் கொலை செய்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

சென்னை பெருங்குடி குறிஞ்சி நகரைச் சேர்ந்தவர் பாபு லால். இவர் தனது மனைவி சேனி தேவி, மகன் மற்றும் மகளுடன் வசித்து வந்தார். இவர்கள், ராஜஸ்தான் மாநிலத்தைச் சேர்ந்தவர்கள். பாபு லால் அதே பகுதியில் நகை அடகுக்கடை நடத்தி வருகிறார். இவரது மகன் ராகேஷ் சமீபத்தில் நடைபெற்று முடிந்த 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் தோல்வி அடைந்த நிலையில் வீட்டில் இருந்துள்ளார்.

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பாபு லாலின் உறவினர் ராஜஸ்தானில் இறந்துவிட்டதால், பாபுலால் ராஜஸ்தானுக்கு புறப்பட்டுச் சென்றுவிட்டார். நேற்றிரவு சேனி தேவி, மகன் ராகேஷ், மகள் ஆகிய மூவரும் வீட்டில் உறங்கிக் கொண்டிருந்துள்ளனர்.

நள்ளிரவு சுமார் 1 மணி அளவில் ராகேஷ் திடீரென விழித்து, உறங்கிக் கொண்டிருந்த தனது தாயார் சேனி தேவியின் கழுத்தை துண்டால் நெரித்து, கத்தியால் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்ததுடன் முகத்தையும் சிதைத்துள்ளார். பின்னர், தனது தாயை காப்பாற்றுங்கள் என்று பக்கத்து வீட்டில் இருப்பவர்களை உதவிக்கு அழைத்துள்ளார்.

அக்கம் பக்கத்தினர் வந்து பார்த்தபோது அதிகளவு ரத்தம் வெளியேறி இருப்பதை பார்த்து அதிர்ந்து, அருகில் உள்ள துரைப்பாக்கம் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

தகவல் அறிந்த துரைப்பாக்கம் போலீசார், இறந்து கிடந்த சேனி தேவியின் உடலை கைப்பற்றி உடற்கூறு ஆய்வுக்காக சென்னை ராயப்பேட்டை அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

பின்னர் ராகேஷை கைது செய்து காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்து சென்று விசாரணை நடத்தி மேற்கொண்டனர். அப்போது, அண்மையில் நடந்து முடிந்த 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் தோல்வி அடைந்ததால், ராகேஷை அவரது தாய், உறவினரின் அடகுக் கடைக்கு வேலைக்கு போகுமாறு தொடர்ந்து கூறி வந்ததும், வேலைக்கு செல்லாமல் சுற்றித்திரிவதாக அடிக்கடி தாயார் திட்டி வந்ததும் போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது.

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12-ஆம் வகுப்பில் தோல்வி அடைந்ததால் மனஉளைச்சலில் இருந்து வந்த ராகேஷ், சில மாதங்களாக தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதையடுத்து, ராகேஷ் மீது போலீசார் கொலை வழக்குப்பதிவு செய்து தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

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