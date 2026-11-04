முன்னாள் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் மீது நில அபகரிப்பு புகார் - ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து கணக்கெடுத்து வருவதாக நீதிமன்றத்தில் அரசு தகவல்
முன்னாள் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பினாமியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உத்தரவிட வேண்டும் என்று மனுதாரர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Published : November 4, 2026 at 11:09 AM IST
சென்னை: முன்னாள் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டுள்ள அரசு நிலங்களை கணக்கெடுக்கும் பணி தொடங்கப்பட்டுள்ளது என தமிழ்நாடு அரசு சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
செங்கல்பட்டு மாவட்டம், கஸ்பாபுரத்தைச் சேர்ந்த முன்னாள் ராணுவ வீரர் பி. சந்தானம் என்பவர் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்றை தொடர்ந்தார். அதில், அகரம்தென் ஊராட்சித் தலைவர் கே. ஜெகதீஸ்வரன் மற்றும் சி.டேவிட் வில்சன் ஆகியோர் அரசு நிலங்களை ஆக்கிரமித்துள்ளனர்.
அகரம்தென் கிராமத்தில் அரசுக்கு சொந்தமான பல்வேறு சர்வே எண்களில் உள்ள அரசு நிலங்கள் போலி பட்டாக்கள் மூலம் தனியார் பெயர்களுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, 22 கோடியே 35 லட்சம் ரூபாய் மதிப்புள்ள 1 ஏக்கர் 1 சென்ட் அரசு புறம்போக்கு நிலத்தை போலி ஆவணங்கள் மூலம் கைமாற்றப்பட்டு, வீட்டுமனைகளாகப் பிரித்து விற்பனை செய்யப்பட்டுள்ளது.
அரசு நிலங்களை அடகு வைத்து 3 கோடி ரூபாய் கடன் பெறப்பட்டுள்ளது. கஸ்பாபுரத்தில் 15 ஏக்கர் அனாதீனம் நிலம் தொடர்பாக முறைகேடுகள் நடந்துள்ளது. மேலும், வீட்டுமனைப் பிரிவுக்கு அனுமதி வழங்க 28 ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணம் செலுத்திய போதும், ஊராட்சித் தலைவர் 60 ஆயிரம் ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கியிருக்கிறார்.
அதேபோல், கஸ்பாபுரத்திலும் அரசு நிலங்கள் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ளது. குறிப்பாக, முன்னாள் அமைச்சர் மனோ தங்கராஜ் பினாமியின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உத்தரவிட வேண்டும்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
இந்த மனுவை விசாரித்த தலைமை நீதிபதி அமர்வு, சம்பந்தப்பட்ட நிலங்களில் மூன்று மாதங்களுக்குள் அளவீடு மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் ஆக்கிரமிப்புகள் கண்டறியப்பட்டால் அவற்றை விரைந்து அகற்ற நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் அரசுத் தரப்பில் கொடுக்கப்பட்ட உத்தரவாதத்தை பதிவு செய்து, வழக்கை முடித்து வைத்தது.
ஆனால், நீதிமன்ற உத்தரவை முறையாக அமல்படுத்தப்படவில்லை எனக் கூறி சந்தானம் நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கைத் தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கை நீதிபதிகள் எஸ்.எம். சுப்பிரமணியம் மற்றும் சி. குமரப்பன் அமர்வு விசாரித்தது.
|இதையும் படிங்க: மதுரை ரிங்ரோடில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் அசத்தல் முயற்சி - வனவிலங்குகள் பாதுகாப்பாக கடந்து செல்ல மேம்பாலம்
மனுதாரர் சார்பில் வழக்கறிஞர் எம். ஏழுமலை ஆஜராகி, அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என தெரிவித்தார்.
அரசு தரப்பில் ஆஜரான வழக்கறிஞர், "நில நிர்வாக ஆணையர் கடந்த 2025 நவம்பர் 20-ஆம் தேதி செங்கல்பட்டு மாவட்ட ஆட்சியருக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளார். அதில், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் மீது குற்றவியல் நடவடிக்கை உள்ளிட்ட துறைரீதியான நடவடிக்கைகளைத் தொடங்க அறிவுறுத்தியுள்ளார். தற்போது ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருகிறது. இந்ந பணிகள் இரண்டு வாரங்களில் நிறைவடையும்" என தெரிவித்தார்.
இதையடுத்து, வழக்கை இரண்டு வாரங்களுக்குப் பிறகு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ள நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.