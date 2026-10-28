கரையை கடந்த 'அர்னாப்' புயல்: இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியது எண்ணூர் விரைவு சாலை
சாலைகளில் இருக்கக்கூடிய வாகனங்களை அடித்து செல்லக்கூடிய அளவில் கடல் அலைகள் ஆக்ரோஷத்துடன் இருப்பதை நாங்கள் இதுவரை கண்டதில்லை என எண்ணூர் பாரதி நகர் பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர்.
Published : October 28, 2026 at 1:18 PM IST
சென்னை: ‘அர்னாப் புயல்’ காரணமாக எண்ணூர் கடற்கரையில் ஆக்ரோஷ அலைகள் ஏற்பட்ட நிலையில், தற்போது அப்பகுதி இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளது.
’அர்னாப்’ புயல் இன்று அதிகாலை 2 மணி முதல் 4 மணி வரை ஆந்திர பிரதேசத்தின் காக்கிநாடா மற்றும் ஏனாம் இடையே கரையை கடந்தது. புயல் கரையை கடந்த போது மணிக்கு 150 கி.மீ வரை பலத்த சூறாவளி காற்று வீசியது. வங்கக் கடலில் உருவான அர்னாப் புயலின் தாக்கம் சென்னையிலும் எதிரொலித்தது.
குறிப்பாக சென்னை எண்ணூர், பட்டினப்பாக்கம், பெசன்ட் நகர் உள்ளிட்ட கடலோர பகுதிகளில் புயலின் தாக்கத்தால், கடல் திடீரென ஆக்ரோஷமாக மாறி, ராட்சத அலைகள் எழுந்தது. குறிப்பாக எண்ணூர், பாரதியார் நகர் பகுதியில் வழக்கத்திற்கு மாறாக கடல் சீற்றம் காணப்பட்டது.
அப்பகுதியில் 5 அடி உயரத்திற்கும் மேலாக ஆக்ரோஷமாக எழும்பிய கடல் அலைகள், கடற்கரையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பாதுகாப்பு தடுப்புகளையும் தாண்டி, சாலைகள் மற்றும் குடியிருப்பு பகுதிகளில் புகுந்தது.
இந்த கடல் அலை சீற்றத்தால் எண்ணூர் விரைவு சாலையில் ஆறாக காட்சியளித்தது. இதன் காரணமாக சாலையில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த வாகனங்கள், கடல் அலைகளில் அடித்து செல்லப்பட்டதால் அப்பகுதியில் வசித்த பொதுமக்கள் அச்சத்திற்கு உள்ளாகினர்.
எண்ணூரில் போலீசார் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை
இந்த சூழலில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பாரதி நகர் சாலையில், காவல்துறையினர் ஏராளமானோர் குவிக்கப்பட்டு, தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டது. மேலும் அந்த சாலையில் பொதுமக்கள் செல்லாத வகையில், காவல்துறையினர் பாதுகாப்பு நடவடிக்கையை பின்பற்றினர்.
மேலும் கடல் சீற்றம் காரணமாக சாலைகளில் கிடக்கும் மணல் மற்றும் கற்களை அப்புறப்படுத்தும் வகையில், சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் 50க்கும் மேற்பட்ட துப்புரவு பணியாளர்கள் வரவழைக்கப்பட்டு, சாலைகளை தூய்மைப்படுத்தும் பணிகள் நள்ளிரவு முழுவதும் நடைபெற்றது.
சாலைகளில் தேங்கிய கடல்நீர் டிராக்டர்களின் உதவி மூலம் மோட்டார்கள் வைத்து வெளியேற்றப்பட்டது. எண்ணூர் தீயணைப்பு நிலையத்திலிருந்து, ஒரு தீயணைப்பு வாகனம் மற்றும் 12 தீயணைப்பு வீரர்கள் களத்திற்கு இறக்கப்பட்டனர்.
இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிய எண்ணூர்
தொடர்ந்து இன்று காலை முதல் எண்ணூர் பாரதியார் நகர் பகுதி இயல்பு நிலைக்கு திரும்பியுள்ளது. எண்ணூர் கடற்கரையில் ராட்சசன் அலைகள் தணிந்துள்ள நிலையில், கடல் சீற்றத்தால் சேதம் அடைந்த எண்ணூர் விரைவு சாலையில் நள்ளிரவு முழுவதும் சென்னை மாநகராட்சி சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட தூய்மை பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டது. தற்போது அச்சாலையில் போக்குவரத்து சீராகி பொதுமக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பியுள்ளனர்.
பொதுவாக மழைக் காலங்களில் கடலின் அலைகள் சற்று சீற்றத்துடன் காணப்படுவது வழக்கம். ஆனால், கடல் அலைகள், சாலைகளில் இருக்கக்கூடிய வாகனங்களை அடித்து செல்லக்கூடிய அளவில் ஆக்ரோஷத்துடன் இருப்பதை நாங்கள் இதுவரை கண்டதில்லை. மேலும் கடல் சீற்றத்தின் காரணமாக இப்பகுதியில் இருக்கும் எந்தவித குடியிருப்புகளும் பாதிக்கப்படவில்லை என்றும் பொதுமக்கள் தெரிவித்தனர்.
மேலும் எண்ணூர், பாரதியார் நகர் பகுதியில் கடல் சீற்றத்தை தடுக்கும் வகையில், கடற்கரை ஓரங்களில் தூண்டில் வளைவு அமைத்து கொடுக்க வேண்டும் எனவும் அப்பகுதியில் வசிக்கும் பொதுமக்கள் வைத்துள்ளனர்.