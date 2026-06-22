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நெல்லையில் ஓடும் பேருந்தில் இன்ஜினியரிங் மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை: 58 வயது நபர் கைது

மாணவி கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில், பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட 3 பிரிவுகளின் கீழ் சுரேஷ் மீது போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.

திருநெல்வேலி மேலப்பாளையம் சி2 காவல்நிலையம்
திருநெல்வேலி மேலப்பாளையம் சி2 காவல்நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 22, 2026 at 8:43 PM IST

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திருநெல்வேலி: பொறியியல் பட்டப்படிப்பு பயிலும் மாணவிக்கு ஓடும் பேருந்தில் பாலியல் தொல்லைக் கொடுத்த கன்னியாகுமரியைச் சேர்ந்த நபர் போலீஸாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

கோயம்புத்தூரில் இருந்து பயணிகளை ஏற்றிக்கொண்டு தனியார் பேருந்து ஒன்று இன்று (ஜூன் 22) காலை நாகர்கோவிலை நோக்கி சென்றுக் கொண்டிருந்தது. இந்த பேருந்தில் நெல்லையைச் சேர்ந்த 19 வயதுமிக்க பொறியியல் பட்டப்படிப்பு பயிலும் மாணவி பயணம் செய்துள்ளார்.

இந்த பேருந்து மதுரையை அடுத்த திருமங்கலத்தில் நின்றபோது, அங்கு ஒரு நபர் ஏறியுள்ளார். அவர் அந்த மாணவிக்கு அருகே வந்து இருக்கையில் அமர்ந்துள்ளார். மாணவியின் அருகில் அமர்ந்தது மட்டுமின்றி, அவருக்கு பாலியல் தொல்லையும் கொடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்த நிலையில், நெல்லை புதிய பேருந்து நிலையத்திற்கு அந்த பேருந்து வந்தவுடன் மாணவி அங்கே இறங்கி உள்ளார். அந்த நபரும் மாணவியின் பின்னாலேயே பேருந்தில் இருந்து இறங்கி, அவரை பின்தொடர்ந்து வந்துள்ளார். மேலும் அவர் மாணவிக்கு மிரட்டல் விடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

இதனால் அச்சமடைந்த அந்த மாணவி பேருந்து நிலைய காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். மாணவியின் புகாரை அடுத்து, அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த சுரேஷ் (58) என்பவரை போலீசார் கைது செய்தனர். மேலும், மாணவி கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில், பெண் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டம் உள்ளிட்ட 3 பிரிவுகளின் கீழ் சுரேஷ் மீது போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்து அவரை சிறையில் அடைத்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட நபர்
கைது செய்யப்பட்ட நபர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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பெண்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக ஆளும் தவெக அரசு சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படையை சமீபத்தில் உருவாக்கியது. இந்த திட்டத்திற்காக முதற்கட்டமாக ரூ. 354 கோடி ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. அத்துடன், "பெண்களின் பாதுகாப்பிலும், குழந்தைகளின் பாதுகாப்பிலும் எந்தவித சமரசத்திற்கும் இடமில்லை" என்று முதலமைச்சர் விஜய் தொடர்ச்சியாக வலியுறுத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில் பெண்களுக்கு எதிரான பாலியல் சீண்டல்கள் தொடர்ந்த வண்ணம் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

ஓடும் பேருந்தில் பாலியல் தொல்லை
WOMAN SEXUALLY HARASSED
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ENGINEERING STUDENT
NELLAI SEXUAL HARASSMENT

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