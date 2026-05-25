முதல்வர் விஜய்யை அவதூறாக பேசிய வழக்கில் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் கைது
ஜேம்ஸ் மீது நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் பாளையங்கோட்டை போலீஸார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.
Published : May 25, 2026 at 4:58 PM IST
திருநெல்வேலி: முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய் குறித்து மிகவும் தரக்குறைவான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோ வெளியிட்ட பொறியாளர் கைது செய்யப்பட்டு உள்ளார்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம், முன்னீர்பள்ளம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஜேம்ஸ் (30). இவர் முதலமைச்சர் சி. ஜோசப் விஜய், குறித்து சமூக வலைதளங்களில் அவதூறான கருத்துக்களை பதிவேற்றியதுடன், அவதூறாக பேசியதாகவும் புகார் எழுந்தது.
குறிப்பாக கோயம்புத்தூரில் சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் விஜய்யை மிகவும் ஆபாசமாக பேசிய வீடியோவை சமூக வலைதளத்தில் வெளியிட்டுள்ளார். இந்த வீடியோ தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகிகள் மற்றும் ஆதரவாளர்கள் இடையே கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் வகையில் அமைந்தது.
சமூக வலைதளங்களில் இந்த வீடியோ வைரலானதையடுத்து, பாளையங்கோட்டை காவல் நிலைய உதவி ஆய்வாளர் தாமாக முன்வந்து ஜேம்ஸ் மீது நான்கு பிரிவுகளின்கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளார்.
அவர் மீது வேண்டுமென்றே அவமதிப்பை ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டது, பொய்யான தகவல்களை பரப்புதல், மிரட்டல் விடுத்தல், மதம், இனம், மொழி உள்ளிட்டவற்றின் அடிப்படையில் வெறுப்பை தூண்டும் வகையில் செயல்பட்டது ஆகிய பிரிவுகளின் கீழே அவர் மீது போலீஸார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.
மேலும், அவரிடத்தில் போலீஸார் தீவிர விசாரணையும் மேற்கொண்டனர். இந்த விசாரணையைத் தொடர்ந்து ஜேம்ஸை கைது செய்த போலீஸார், அவரை இன்று (மே 25) நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி பின்னர் சிறையில் அடைத்தனர். கணினிப் பொறியியல் பட்டதாரியான ஜேம்ஸ், பிரபல ஆப்பிள் நிறுவனம் உட்பட பல்வேறு நிறுவனங்களில் வேலை பார்த்துள்ளார். திமுக பிரமுகராகவும் அறியப்படுகிறார்.
இந்த நிலையில், முதலமைச்சரை விமர்சித்து சமூக வலைத்தளங்களில் வீடியோ வெளியிட்டு அவர் போலீஸாரின் கைது நடவடிக்கைக்கு ஆளாகி உள்ளார்.
முதல் கைது
முதலமைச்சராக விஜய் பொறுப்பேற்ற பின்னர், அவரை அவதூறாக பேசியதாகக் கூறி மேற்கொள்ளப்படும் முதல் கைது நடவடிக்கையாக இது அமைந்துள்ளது. முதலமைச்சர் குறித்து அவதூறு கருத்து வெளியிட்டதாகக் கூறி சில தினங்களுக்கு முன்னர் தமிழ்நாடு சைபர் கிரைம் போலீஸார், 'எக்ஸ்' தளத்தில் 18-க்கும் மேற்பட்ட கணக்குகள் மற்றும் பதிவுகளை முடக்கினர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.