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சென்னையில் அமலாக்கத் துறை சோதனை நிறைவு - முக்கிய ஆவணங்கள் சிக்கியதாக தகவல்

பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை ஆய்வு செய்த பின்னரே, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து தெரியவரும் என அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 22, 2026 at 4:41 PM IST

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சென்னை: திருவொற்றியூர், தேனாம்பேட்டை ஆகிய இடங்களில் நேற்று காலை முதல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நடத்தி வந்த சோதனை நிறைவடைந்தது. அதில் முக்கிய ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

சென்னையில் உள்ள தேனாம்பேட்டை, திருவொற்றியூர் ஆகிய 2 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நேற்று (ஜூலை 21) காலை முதல் சிஆர்பிஎப் போலீசார் உதவியுடன் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.

குறிப்பாக, சென்னை தேனாம்பேட்டை பகுதியில் வசித்து வரும் தரணிதரன் என்பவர் வீட்டிலும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் காலை முதல் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர். இவர் போக்குவரத்துத் துறையில் துணை ஆணையராக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்.

தரணிதரன் தனது பணிக்காலத்தில் வருமானத்துக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்ததாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், வழக்குப் பதிவு செய்த அமலாக்கத்துறை விசாரித்து வந்தது. அதன் தொடர்ச்சியாக, நேற்று காலை முதல் அவரது வீட்டில் சோதனை நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது.

மேலும், அவரது மனைவியின் ஆடிட்டர் அலுவலகத்திலும் நேற்று காலை முதல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை நடத்தினர்.

அதேபோல, சென்னை திருவெற்றியூர் பகுதியில் வசந்தம் என்ற பெயரில் டிரான்ஸ்போர்ட் தொழில் செய்து வரும் முருகேசன் என்பவரது வீட்டிலும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனையில் ஈடுபட்டனர்.

ஆக மொத்தம் சென்னையில் 3 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்து வந்தனர். சட்டவிரோத பணம் பரிமாற்றம் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.

அதாவது, ஏற்கனவே சட்ட விரோத பணப்பரிமாற்றம் நடைபெற்றதாக ஆடிட்டர் ஒருவர் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு தொடர்பாக இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டதாகவும் அமலாக்கத்துறை தரப்பில் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

குறிப்பாக அந்த ஆடிட்டருடன் தரணிதரனின் மனைவியும் ஆடிட்டராக பணிபுரிந்து வரும் நிலையில், அது சம்பந்தமாக இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டதாகவும் கூறப்பட்டது.

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இந்நிலையில், நேற்று காலை முதல் இன்று அதிகாலை வரை நடைபெற்ற சோதனை நிறைவடைந்த சூழலில், பல்வேறு முக்கிய ஆவணங்களும், டிஜிட்டல் ஆவணங்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமலாக்கத் துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை ஆய்வு செய்த பின்னரே, அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை குறித்து தெரியவரும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஆனால், அமலாக்கத் துறை எந்த வழக்கு என்பது குறித்து தெளிவான விளக்கங்களை இன்னும் வெளியிடவில்லை. கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்களை ஆய்வு செய்த பிறகே, இதுகுறித்த தகவல்களை முழுமையாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் வெளியிடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

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அமலாக்கத்துறை சோதனை
CHENNAI ED RAID
சென்னை அமலாக்கத்துறை சோதனை
ED RAID
ED RAID IN CHENNAI

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