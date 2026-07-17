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சென்னை நிறுவனங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை - அமெரிக்க டாலர்கள், யூரோக்கள் பறிமுதல்

அந்நிய செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டத்தை மீறி ரூபாய் 50 கோடிக்கும் அதிகமான வெளிநாட்டு பணப்பரிவர்த்தனைகள் நடந்திருப்பதும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் நடத்திய விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

சென்னை மண்டல அமலாக்கத்துறை அலுவலகம்
சென்னை மண்டல அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 17, 2026 at 2:04 PM IST

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சென்னை: சென்னையைச் சேர்ந்த மனிதமுடி ஏற்றுமதி நிறுவனங்களில் அமலாக்கத்துறை நடத்திய சோதனையில் ரூபாய் 5.39 லட்சம் இந்திய பணம், அமெரிக்க டாலர்கள், யூரோக்களை அமலாக்கத்துறையினர் அதிரடியாகப் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

சென்னை சர்வதேச விமான நிலையத்தில் செனகல் (Senegal) நாட்டைச் சேர்ந்த பயணி ஒருவரிடம் இருந்து சுமார் 1.15 கோடி மதிப்பிலான அமெரிக்க டாலரை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர். இதையடுத்து, அவரை கைது செய்து அமலாக்கத்துறையினரிடம் ஒப்படைத்தனர். பின்னர், அந்நிய செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டம் 1999-ன் கீழ் வழக்குப்பதிவுச் செய்த அமலாக்கத்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

அமலாக்கத்துறையினரின் விசாரணையில் சம்மந்தப்பட்ட வெளிநாட்டு பயணி, மும்பை வழியாக இந்தியாவுக்குள் நுழைந்திருந்ததும், கையில் கொண்டு வந்திருந்த அமெரிக்க டாலர்களை முறையாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகளிடம் தெரிவிக்காததும், சென்னை விமான நிலையத்தில் அந்த பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதும் தெரிய வந்துள்ளது.

கடந்த இரண்டு, மூன்று ஆண்டுகளாக அந்த பயணி இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை இந்தியா வந்து சென்னையில் உள்ள மனிதமுடி ஏற்றுமதி நிறுவனங்களான நந்தலாலா எண்டர்பிரைசஸ் (Nandalala Enterprises) மற்றும் ராம் ஏர் இம்பெஸ் (Ram Hair Impex) ஆகிய நிறுவனங்களுக்கு அந்நிய செலாவணி மேலாண்மைச் சட்டம் 1999-யை மீறி வெளிநாட்டு பணம் வழங்கி வந்ததும் விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

இதையடுத்து, கடந்த ஜூலை 15-ஆம் தேதி சென்னையைச் சேர்ந்த நந்தலாலா எண்டர்பிரைசஸ் மற்றும் ராம் ஏர் இம்பெஸ் ஆகிய நிறுவனங்கள் மற்றும் அவற்றின் உரிமையாளர்களுக்கு சொந்தமான மூன்று இடங்களில், சென்னை மண்டல அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் அதிரடி சோதனை நடத்தினர்.

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சோதனையில் ரூபாய் 2.39 லட்சம் இந்திய ரொக்கம், 16,823 அமெரிக்க டாலர்கள், 1,860 யூரோக்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள், வழக்கு தொடர்புடைய ஆவணங்கள் போன்றவற்றை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்துள்ளனர்.

வெளிநாட்டு வாடிக்கையாளர்களுடனான வணிகப் பரிவர்த்தனைகளுக்கு துபாயை மையமாகக் கொண்ட வெளிநாட்டு நிறுவனங்களைப் பயன்படுத்தியிருப்பதும், சட்டத்தை மீறி ரூபாய் 50 கோடிக்கும் அதிகமான வெளிநாட்டு பணப்பரிவர்த்தனைகள் நடத்திருப்பதாகவும், அதற்கான ஆவணங்களும் சிக்கியுள்ளதாகவும் அமலாக்கத்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இவ்விரு நிறுவனங்களும் மனிதமுடியைக் கொள்முதல் செய்து பதப்படுத்தி ஆப்பிரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளின் வாடிக்கையாளர்களுக்கு ஏற்றுமதி செய்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

TAGGED:

அமலாக்கத்துறை சோதனை
SENEGAL NATIONAL
CHENNAI NANDALALA ENTERPRISES
RAM HAIR IMPEX
ED OFFICERS RAIDS

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