சட்டவிரோத பணப் பரிவர்த்தனை புகார் - சென்னையில் 5 இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை!
முழுமையான சோதனைக்கு பிறகே எந்த மாதிரியான ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன? என்பது குறித்து அறிக்கை வெளியிடப்படும் என்று அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னை: சென்னை அமைந்தகரை, சூளைமேடு, கோடம்பாக்கம், நெற்குன்றம், கோயம்பேடு ஆகிய 5 இடங்களில் இன்று காலை முதல் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இந்த சோதனை காரணமாக குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் பெரும் பரபரப்பான சூழல் நிலவி வருகிறது.
சென்னை, கோயம்பேடு அடுத்த நெற்குன்றத்தில் சிகை ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி நிறுவனம் நடத்தி வருபவர் லோகேஷ். இவரது வீட்டில் துப்பாக்கி ஏந்திய சிஆர்பிஎப் வீரர்கள் பாதுகாப்புடன் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் இன்று காலை முதல் அதிரடி சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
கோயம்பேடு செல்லியம்மன் கோவில் தெரு பகுதியில் வசித்து வருபவர் சவுரி. தொழிலதிபரான இவரது வீட்டிலும் இன்று காலை முதல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். சூளைமேடு மேத்தா நகர் பகுதியில் உள்ள தொழிலதிபர் வீட்டிலும் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
அதே போன்று கோடம்பாக்கம், தெற்கு சிவன் கோவில் தெரு பகுதியைச் சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன். இவர், சிகை தயாரித்து ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி செய்து வருகிறார். இவரது வீட்டிலும் இன்று காலை முதல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றம், வரி ஏய்ப்பு புகார்கள் தொடர்பாக இந்த சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வருவதாக அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் கூறப்படுகிறது.
அதே சமயம் இந்த சோதனைகளில் முக்கிய ஆவணங்கள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் கைப்பற்றப்பட்டு உள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், இந்த சோதனையில் சட்டவிரோத பணப் பரிவர்தனையில் யார் ஈடுபட்டுள்ளார்கள்? இதில் வேறு யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு உள்ளது? எவ்வளவு வரி ஏய்ப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது? என்பது குறித்து தெரிய வரும் என்றும் அமலாக்கத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்ட விரோத பணப் பரிவர்த்தனை புகார் தொடர்பாக, அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சென்னையில் ஏற்றுமதி, இறக்குமதி நிறுவனங்களுக்குச் சொந்தமான 5 இடங்களில் அதிரடியாக சோதனை நடத்தி வருவது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.