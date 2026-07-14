தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசிய வழக்கில் சட்டவிரோத பண பரிமாற்றம்? அமலாக்கத்துறை விசாரணை
முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரின் தூண்டுதலின் பேரில் இந்த பண பேர சம்பவம் நடைபெற்றதாக கைது செய்யப்பட்டவர்களில் சிலர் கூறியதாக தகவல் வெளியானது.
Published : July 14, 2026 at 10:37 PM IST|
Updated : July 14, 2026 at 11:05 PM IST
சென்னை: ஊத்தங்கரை தவெக எம்எல்ஏவிடம் பேரம் பேசியதாக தொடரப்பட்டுள்ள வழக்கில் ஹாவாலா பணம் கைமாறி இருப்பதாக கூறப்படும் நிலையில், இதுதொடர்பாக அமலாக்கத்துறை விசாரணை மேற்கொண்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை தவெக எம்எல்ஏ இளையராஜாவை சென்னையில் தேர்தல் கருத்துக்கணிப்பு நிறுவனம் நடத்திய வரும் திருநாவுக்கரசு என்பவர் தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு, சட்டப்பேரவையில் சபாநாயகருக்கு எதிரான தீர்மானம் மீதான வாக்கெடுப்பின்போது தாங்கள் கூறும் வகையில் செயல்பட்டால் ரூ.35 கோடி தருவதாகவும், அதற்கு மறுப்பு தெரிவித்தால் விபரீத விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் எனவும் மிரட்டல் விடுத்ததாக கூறப்படுகிறது.
இந்த சம்பவத்தை அடுத்து எம்எல்ஏ இளையராஜா இது குறித்து சென்னை காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் புகார் அளித்தார். புகாரின் அடிப்படையில் திருவல்லிக்கேணி போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி இதுவரை 11 நபர்களை கைது செய்து சிறையில் அடைத்துள்ளனர்.
விசாரணையின் போது முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரின் தூண்டுதலின் பேரில் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதாக கைது செய்யப்பட்ட சிலர் கூறியதாக தகவல் வெளியானது. இதை அடுத்து முன்னாள் அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி மற்றும் அவரது சகோதரர் அசோக்குமார் ஆகியோரை தனிப்படை போலீசார் தீவிரமாக தேடி வந்தனர்.
இதனிடையே இருவரும் கடந்த திங்கட்கிழமை காவல் நிலையத்தில் நேரடியாக ஆஜராகி விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என போலீசார் தரப்பில் சம்மன் வழங்கப்பட்ட நிலையிலும், அவர்கள் இருவரும் ஆஜராகாமல் முன் ஜாமின் கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தனர். இந்த நிலையில் செந்தில் பாலாஜிக்கும், அவரது சகோதரருக்கும் முன் ஜாமின் வழங்கி நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
மேலும் கைது செய்யப்பட்ட நபர்கள் சென்னை கிழக்கு கடற்கரைச் சாலை மற்றும் கிண்டி பகுதிகளில் உள்ள நட்சத்திர விடுதிகளில் தங்கி எம்எல்ஏக்களிடம் பேரம் பேசுவதற்கு திட்டமிட்டு இருந்ததாக கூறப்படுகிறது. இந்த விவகாரத்தின் பின்னணியில் ஒரு கார்ப்பரேட் நிறுவனத்தின் தொடர்பு இருப்பதும், இதற்காக சுமார் 180 கோடி வரை பணம் செலவிடப்பட இருந்ததும் போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்தது.
இந்நிலையில் கைது செய்யப்பட்ட நபர்களில் திருநாவுக்கரசு, நரேஷ், ரமேஷ், தியாகராஜன், கார்த்திக் ஆகிய ஐந்து பேரை இரண்டு நாட்கள் போலீஸ் காவலில் எடுத்த திருவல்லிக்கேணி தனிப்படை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டனர். இந்த விசாரணையின் அடிப்படையில் சிங்கப்பூரிலிருந்து இவர்களிடம் தொலைபேசியில் பேசியது லட்சுமண பெருமாள் என்பது தெரியவந்துள்ளது. இதன் காரணமாக இந்த வழக்கில் லட்சுமணன் பெயரையும் போலீசார் சேர்த்தனர்.
இந்த வழக்கில் இதுவரை 11 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், இவர்களுக்குள் பண பரிமாற்றம் நடைபெற்று இருப்பதும் போலீசார் விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. கைது செய்யப்பட்டுள்ள இருவரிடம் இருந்து மட்டும் ரூ.60 லட்சம் அளவில் பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
இந்த நிலையில் இந்த வழக்கு தொடர்பாக அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்துவதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. ஏற்கனவே இந்த வழக்கில் ஹவாலா பண பரிமாற்றம் இருப்பதாக சென்னை காவல்துறையினர் தெரிவித்திருந்த நிலையில், இதில் சட்டவிரோத பண பரிமாற்றம் ஏதாவது நிகழ்ந்துள்ளதா? என்ற கோணத்தில் அமலாக்கத்துறை விசாரணை நடத்தி வருவதாக கூறப்படுகிறது.
அவ்வாறு சட்டவிரோத பண பரிமாற்றம் நடைபெற்றுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டால், அமலாக்கத்துறை இது தொடர்பாக தனியாக வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொள்ளும்.