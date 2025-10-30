ETV Bharat / state

அரசுப் பணி நியமனத்தில் முறைகேடு எப்படி நடந்தது? - அமைச்சர் மறுத்த நிலையில் ஆதாரங்களுடன் ED விளக்கம்!

பணி நியமன மோசடிக்காக, இடைத்தரகர்கள் தேர்வர்களின் விவரத்தை பகிர்ந்தபின், ஹவாலா பரிமாற்றத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட 10 ரூபாய் நோட்டின் படங்களை சில முக்கிய புள்ளிகளின் வாட்ஸ்அப்பில் பரிமாறிக் கொண்டுள்ளதாக அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது.

அமலாக்கத்துறை அலுவலகம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
சென்னை: பணி நியமனத்தில் முறைகேடுகள் நடக்கவில்லை என அமைச்சர் கே.என்.நேரு மறுத்த நிலையில், மோசடி எப்படி அரங்கேறியுள்ளது என அமலாக்கத் துறை தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் நகர்புற, குடிநீர் வழங்கல் துறையில் 2024-25 மற்றும் 2025-26 பணி நியமனங்களில் பெரும் ஊழல் நடைபெற்றுள்ளதாக அமலாக்கத் துறை அதிர்ச்சி தகவலை வெளியிட்டிருந்தது. மேலும், கடந்த ஏப்ரல் மாதம் வங்கி மோசடி தொடர்பாக நடத்தப்பட்ட சோதனையில் தற்செயலாக கிடைத்த ஆதாரங்கள் மூலம் இந்த ஊழல் வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளதாகவும் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் கூறினர்.

இவ்விவகாரம் தொடர்பாக தமிழ்நாடு காவல் துறை தலைமை இயக்குநர் வெங்கட்ராமனுக்கு அமலாக்கத் துறை தரப்பில் சில தினங்களுக்கு முன் கடிதம் ஒன்று அனுப்பப்பட்டது. அதில், முறைகேட்டில் ஈடுபட்ட நபர்கள் மீது உடனடியாக வழக்குப் பதிவு செய்ய வேண்டும் எனவும், பண மோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் (PMLA) பிரிவு 66(2)ன் கீழ் விசாரணையை தொடங்குமாறும் கோரியிருந்தது.

மேலும், தமிழ்நாடு நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் வாரியத்தில் 2,538 பணியிடங்களுக்கு பணி நியமனம் செய்தபோது, தலா ரூ.25 லட்சம் முதல் ரூ.35 லட்சம் வரை பெறப்பட்டுள்ளதாகவும், சுமார் 150 பொறியாளர், இளநிலை பொறியாளர், நகரத் திட்ட அதிகாரி, சுகாதார ஆய்வாளர் பணியிடங்களுக்கான தேர்வு முறையை மோசடி செய்து நியமனம் செய்திருப்பதாகவும் அமலாக்கத்துறை குற்றம்சாட்டியிருந்தது.

இத்தகவல் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், அமலாக்கத் துறையின் இந்த குற்றச்சாட்டை அமைச்சர் கே.என்.நேரு திட்டவட்டமாக மறுத்தார். இது அரசியல் உள்நோக்கத்தோடு நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் திமுக வட்டாரங்கள் தெரிவித்தது. இந்நிலையில், தமிழக டிஜிபிக்கு அமலாக்கத்துறை அனுப்பிய கடிதத்துடன் 232 பக்க ஆவணங்களும் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாகவும், அதில் அனைத்து ஆதாரங்களும் உள்ளதாகவும் அமலாக்கத்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் வெளியிட்ட தகவலில், '2,538 பணியிடங்களுக்கான நியமனத்தில் முறைகேடு மற்றும் லஞ்சம் பெற்றிருப்பதற்கான ஆதாரங்கள் அனைத்தும் தமிழக டிஜிபி-க்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது. பணியில் சேர விரும்பும் நபர்கள் அல்லது அவர்களது உறவினர்கள் முதலில் அரசியல் பின்புலம் கொண்ட நபர்களை அணுகியுள்ளனர். அவர்களில் ரூ.23 - 35 லட்சம் வரை லஞ்சம் கொடுக்க தயாரான நபர்களை தேர்வில் வெற்றிப்பெற வைத்துள்ளனர்.

இத்தகவல் கடந்த ஏப்ரல் மாதம் அமைச்சர் கே.என்.நேரு மற்றும் அவரது சகோதரர் ரவிச்சந்திரன் மணிவண்ணன் தொடர்புடைய இடங்களில் நடந்த சோதனையின்போது தெரிய வந்தது. குறிப்பாக, இவர்களது உதவியாளர்களின் செல்ஃபோன்களில் இருந்து மீட்கப்பட்டதாக கூறப்படும் வாட்ஸ்ஆப் உரையாடல்கள் உள்ளிட்ட டிஜிட்டல் ஆதாரங்களும் கிடைத்துள்ளன.

நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்கல் துறை கடந்த 2024 ஜூன் மாதத்தில் எழுத்துத் தேர்வை நடத்தியது. அதன் முடிவுகள் 2025 பிப்ரவரி 17 அன்று வெளியிடப்பட்டது. இறுதி முடிவுகள் ஜூலை 4-ல் அறிவிக்கப்பட்டது. ஆனால், முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும் முன்பே சில முக்கிய புள்ளிகளின் கைப்பேசிகளிலிருந்து இடைத்தரகர்கள் அனுப்பிய விண்ணப்பப் படிவங்கள் மற்றும் ஆலோசனை அழைப்பு கடிதங்களை மீட்டுள்ளோம்.

அமலாக்கத்துறை சோதனையில் கைப்பற்றப்பட்ட கைப்பேசியிலிருந்து சில நாட்களுக்கு முன்பே இடைத்தரகர்களிடம் இருந்து தேர்வர்களின் விவரங்களைப் பெறப்பட்டுள்ளது. முடிவுகள் வெளியாவதற்கு முன்பே தேர்வில் வெற்றி பெற்றதாக லஞ்சம் வாங்கி நபர்களுக்கு குறுஞ்செய்திகள் அனுப்பப்பட்டுள்ளன என்றும் அமலாக்கத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

இடைத்தரகர்கள் தேர்வர்களின் விவரங்களைப் பகிர்ந்தபின், ஹவாலா பரிமாற்றத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்ட 10 ரூபாய் நோட்டின் படங்களை சில முக்கிய புள்ளிகளின் வாட்ஸ்அப்பில் பரிமாறிக் கொண்டுள்ளனர். இதற்கான ஆதாரங்கள் உள்ளடக்கிய 232 பக்கம் கொண்ட ஆவணங்கள் டிஜிபிக்கு அனுப்பிய கடிதத்தோடு இணைக்கப்பட்டுள்ளது' என்றும் அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

பணி நியமன மோசடி
பணி நியமனத்தில் முறைகேடு
JOB APPOINTMENT SCAM
ENFORCEMENT DIRECTORATE
ED ON JOB APPOINTMENT SCAM

