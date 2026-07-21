சென்னையில் இரண்டு இடங்களில் அமலாக்கத்துறை 'திடீர்' சோதனை
சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சென்னையில் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருவதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
Published : July 21, 2026 at 1:08 PM IST
சென்னை: திருவொற்றியூர், தேனாம்பேட்டை ஆகிய இரண்டு இடங்களில் முக்கிய நபர்களில் வீடுகளில் இன்று காலை முதல் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் திடீர் சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
சென்னையில் தேனாம்பேட்டை, திருவொற்றியூர் ஆகிய இரண்டு பகுதிகளில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் காலை முதல் சிஆர்பிஎப் போலீசார் உதவியுடன் அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக திருவெற்றியூர் பகுதியில் டிரான்ஸ்போர்ட் தொழில் செய்யும் முருகேசன் என்பவர் வீட்டில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் காலை முதலே சோதனையில் ஈடுபட்டு உள்ளனர்.
அதே போன்று, சென்னை தேனாம்பேட்டை பகுதியில் வசித்து வரும் ஓய்வு பெற்ற வட்டார போக்குவரத்து அலுவலர் தரணிதரன் என்பவர் வீட்டிலும் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும், சென்னையில் மேலும் ஒரு சில இடங்களில் சோதனை நடைபெறுவதாக அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
எதன் அடிப்படையில் இந்த திடீர் சோதனை நடத்தப்படுகிறது என்பது குறித்தான முழுமையான விவரங்களை இன்னும் வெளியாகவில்லை. இருப்பினும் முதல் கட்டமாக சட்ட விரோத பணப் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில் இந்த சோதனை நடத்தப்பட்டு வருவதாக அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
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சோதனையின் முடிவில் எந்த வழக்கில் சோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது, என்னென்ன ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டன, பணம் ஏதேனும் கைப்பற்றப்பட்டதா உள்ளிட்டவை குறித்த முழுமையான விவரங்கள் தெரிய வரும் என அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சில நாட்களாக சென்னை உள்ளிட்ட சில இடங்களில் அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் தொடர்ச்சியாக சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்ற வழக்குகள் தொடர்பாக சோதனை நடத்தி வரும் நிலையில், இன்று காலை முதல் சென்னையில் இரு இடங்களில் சோதனை நடத்தி வருவது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.