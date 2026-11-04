ரூ.5,000 கோடி நிதி மோசடி புகார்: பிரேம்குமார் தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை
பிரேம்குமார் மற்றும் அவருடன் தொடர்புடையவர்களின் வங்கிக் கணக்குகள், நிறுவனங்களின் நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் உள்ளிட்ட விவரங்களும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
Published : November 4, 2026 at 2:54 PM IST
சென்னை: 5,000 கோடி ரூபாய் நிதி மோசடி புகாரில் கைது செய்யப்பட்ட பாரத் லஜனா மல்டி ஸ்டேட் ஹவுசிங் கூட்டுறவு சங்கத்தின் தலைவர் பிரேம்குமாருக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
கேரள மாநிலத்தில் சுமார் ரூ. 5 ஆயிரம் கோடி அளவுக்கு நிதி மோசடி நடைபெற்றதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், பாரத் லஜனா மல்டி ஸ்டேட் ஹவுசிங் கூட்டுறவு சங்கத்தின் (BLM) தலைவரான பிரேம்குமார் மீது அந்த மாநில பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
இந்த வழக்கின் தொடர்ச்சியாக, கோழிக்கோடு பொருளாதார குற்றப்பிரிவு போலீசார் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு சென்னையில் வைத்து பிரேம்குமாரை அதிரடியாக கைது செய்தனர். பின்னர் அவரை கேரள மாநிலத்திற்கு அழைத்துச் சென்று, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தினர். அங்கு அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் பிரேம்குமார் நடத்தி வந்த கூட்டுறவு சங்கத்தின் மூலம் முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பல கோடி ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டதாகவும், பொதுமக்களிடம் அதிக வருவாய் கிடைக்கும் எனக் கூறி பணம் பெறப்பட்டதாகவும் புகார்கள் எழுந்தன.
அவ்வாறு பெறப்பட்ட முதலீட்டுத் தொகையை உரிய காலத்தில் திருப்பிச் செலுத்தாமல் ஏமாற்றியதாகவும், நிதி முறைகேடுகள் மற்றும் அனுமதியற்ற வணிக நடவடிக்கைகள் நடைபெற்றதாகவும் முதலீட்டாளர்கள் தரப்பில் புகார்கள் எழுந்தன.
இந்த சூழலில், நிதி மோசடி மூலம் பெறப்பட்ட பணம் சட்டவிரோதமான வழிகளில் வேறு இடங்களுக்கு மாற்றப்பட்டதா?, அந்த பணம் பல்வேறு நிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டதா?, பணப் பரிமாற்றத்தில் சட்டவிரோத நடவடிக்கைகள் ஏதேனும் நடைபெற்றுள்ளதா? என்பது குறித்து அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனர்.
இதன் ஒரு பகுதியாக சென்னையில் பிரேம்குமாருக்கு தொடர்புடைய பல்வேறு இடங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் இன்று (நவம்பர் 04) அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். குறிப்பாக சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள அவருக்கு தொடர்புடைய மாலில் இருக்கும் அலுவலகம் மற்றும் வானகரத்தில் உள்ள இடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இந்தச் சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.
சோதனையின் அடிப்படையில் அலுவலக ஆவணங்கள், நிதிப் பரிவர்த்தனை தொடர்பான பதிவுகள், முதலீட்டு விவரங்கள் மற்றும் முக்கிய ஆவணங்களை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
மேலும் பிரேம்குமார் மற்றும் அவருடன் தொடர்புடையவர்களின் வங்கிக் கணக்குகள், நிறுவனங்களின் நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் உள்ளிட்ட விவரங்களும் ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட பணம் எந்தெந்த வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது?, அந்தப் பணம் யாருக்கெல்லாம் வழங்கப்பட்டுள்ளது?, பல்வேறு நிறுவனங்கள் அல்லது தொழில்களில் முதலீடு செய்யப்பட்டுள்ளதா?, மோசடி மூலம் பெறப்பட்ட பணத்தை மறைப்பதற்காக வேறு நபர்களின் பெயர்களில் சொத்துகள் வாங்கப்பட்டுள்ளனவா? என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோணங்களில் அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
மேலும் சோதனை நிறைவடைந்த பின்னரே கைப்பற்றப்பட்ட ஆவணங்கள், பணம் மற்றும் நிதிப் பரிவர்த்தனைகள் தொடர்பான முழுமையான விவரங்கள் தெரியவரும் அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.