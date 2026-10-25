தமிழ்நாட்டில் சினிமா மோகம்; தவெக ஆட்சிக்கு விரைவில் முடிவுரை - திருமண விழாவில் திண்டுக்கல் லியோனி ஆவேசம்
சினிமாவில் ஆழ்ந்துள்ள மக்களை மீட்டெடுக்கும் பகலவன்தான் நம்முடைய தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் என்று லியோனி தனது உரையில் குறிப்பிட்டார்.
Published : October 25, 2026 at 3:59 PM IST
சென்னை: தவெக ஆட்சியை 14 வாரங்களிலோ அல்லது 14 மாதங்களிலோ முடிவுக்கு கொண்டுவந்து, மீண்டும் உதயசூரியனை உதிக்க வைப்போம் என திண்டுக்கல் லியோனி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை திருவான்மியூரில் அமைந்துள்ள ராமச்சந்திரா கன்வென்ஷன் சென்டரில், திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் முன்னாள் அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரனின் இல்லத் திருமண விழா நடைபெற்றது. இதில் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டு திருமணத்தை நடத்தி வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் முன்னாள் அமைச்சர்கள் தங்கம் தென்னரசு, கே.என்.நேரு, பொன்முடி, தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் முன்னாள் தலைவர் திண்டுக்கல் லியோனி, நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி உள்ளிட்டோர் கலந்துகொண்டனர்.
திருமண விழாவில் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி பேசுகையில், "தமிழ் மக்கள் என்றென்றும் உலகின் எந்தப் பகுதியில் இருந்தாலும், தங்களுடைய தலைவராகவும் சரணாலயமாகவும் நினைக்கும் தலைவரின் கரங்களால் இந்தத் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. மணமக்களுக்கு எனது வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
அண்ணன் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரனைப் பற்றி அனைவருக்கும் நன்றாகத் தெரியும். கழகத்தில் தன்னை இணைத்துக்கொண்ட நாள் முதல் தலைவரின் வலது கரமாகச் செயல்பட்டு வருபவர். கழகத் தலைவர் எதை நினைக்கிறாரோ, அதனைச் செய்து முடிக்கக்கூடிய திறன் கொண்டவர் அண்ணன் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன். மணமக்கள் என்றும் தலைவரின் உழைப்பைப் போன்று நீண்ட காலம் ஒற்றுமையுடன் வாழ வேண்டும் என்று வாழ்த்துகிறேன்" என்றார்.
முன்னாள் அமைச்சர் பொன்முடி பேசுகையில், "கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரனைப் பற்றிக் கூற வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவர் வருவாய்த் துறை அமைச்சராக இருந்தபோது, தமிழகத்தின் வருவாயை உயர்த்துவதற்குப் பெரும்பாடுபட்டவர். மக்களுக்காக எதையும் துணிந்து செய்யத் தயாராக இருப்பவர். மணமக்கள், தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மற்றும் அவரது துணைவியார் போன்று என்றும் அன்போடு வாழ வேண்டும்" என்றார்.
இதையடுத்து பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் கே.என்.நேரு, "தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினைப் பொறுத்தவரை அமைச்சர்கள், கழக முன்னோடிகள் என்று மட்டுமல்லாமல், கழகத் தொண்டர்களின் இல்லத் திருமண நிகழ்ச்சிகளிலும் கலந்துகொள்வார். அனைவரையும் சமமாகக் கருதி, அவர்களின் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்பவர் தலைவர்.
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நாங்கள் பல்வேறு கூட்டங்களை நடத்தியுள்ளோம். ஆனால், தாராபுரம் பகுதியில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் 26 ஆயிரம் இருக்கைகள் அமைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், 40 ஆயிரம் பேர் வந்திருந்தனர். தலைவரே, நிச்சயமாக வருங்காலத்தில் தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக உங்களை மீண்டும் அமர வைப்போம்" என்றார்.
இதன் பின்னர் பேசிய முன்னாள் அமைச்சர் கே.கே.எஸ்.எஸ்.ஆர். ராமச்சந்திரன், "தலைவரைப் பார்த்ததும் அனைவரும் உற்சாகமாக இருக்கிறீர்கள். இந்த உற்சாகம் தொடர்ந்து நீடிக்க வேண்டும். அடுத்த நிகழ்ச்சியில் தலைவர் முதலமைச்சராக இருக்க வேண்டும். அதற்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள கழகப் பணியாளர்களான நாம் அனைவரும் தயாராக இருக்கிறோம்" என்றார்.
இதையடுத்து பேசிய தமிழ்நாடு பாடநூல் கழகத்தின் முன்னாள் தலைவர் திண்டுக்கல் லியோனி, "தமிழகத்தின் தலைவர் என்று அழைக்கப்படுவதற்கு தகுதி வாய்ந்த ஒரே தலைவர் நம்முடைய தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் அவர்கள். சினிமாவின் பாதிப்பு இன்னும் மக்களை விட்டு விலகவில்லை. சினிமாவில் ஆழ்ந்துள்ள மக்களை மீட்டெடுக்கும் பகலவன்தான் நம்முடைய தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின்.
உங்களுடைய (மு.க.ஸ்டாலின்) திட்டங்களால் தான் மக்கள் இன்றும் பயனடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். மகளிர் உரிமைத்தொகை தொடங்கி, காலை உணவுத் திட்டம், அறிவுலகம் திறப்பு, மெட்ரோ ரயில் பயணம் என உங்களுடைய திட்டங்களைத்தான் மக்கள் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆட்சிக்கு 14 வாரங்களோ அல்லது 14 மாதங்களிலோ முடிவுகட்டி, மீண்டும் உதயசூரியனை உதிக்க வைப்போம்" என்றார்