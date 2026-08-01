குடியாத்தத்தில் சாலை ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்: போலீஸ் பாதுகாப்புடன் நகராட்சி அதிரடி நடவடிக்கை
நிர்வாகத்தின் இந்த நடவடிக்கையால் ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட அவசர சேவை வாகனங்கள் மருத்துவமனைக்கு எளிதாக சென்று வருவதற்கான சூழல் தற்போது உருவாகியுள்ளது.
Published : August 1, 2026 at 7:40 PM IST
வேலூர்: குடியாத்தம் அரசு தலைமை மருத்துவமனை சாலையில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி நகராட்சி நிர்வாகம் அதிரடி நடவடிக்கை மேற்கொண்டது.
வேலூர் மாவட்டம், குடியாத்தம் பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே அண்ணா சாலையில் அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனை செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு நாள்தோறும் ஆயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் சிகிச்சைக்காக வந்து செல்கின்றனர். குறிப்பாக, ஆம்புலன்ஸ், ஆட்டோ மற்றும் இருசக்கர வாகனங்கள் மூலம் நோயாளிகள் அதிகளவில் மருத்துவமனைக்கு வந்து செல்கின்றனர்.
இந்த நிலையில், பழைய பேருந்து நிலையம் முதல் தென் குளக்கரை வரை மருத்துவமனைக்கு செல்லும் சாலையின் இரு புறமும் அங்குள்ள கடை உரிமையாளர்கள் ஆக்கிரமிப்பு செய்து வணிகம் செய்து வந்தனர். இதனால், சாலையின் இரு புறங்களிலும் எப்போதும் வாகனங்கள் நின்ற வண்ணமே இருந்தன. இதனால் போக்குவரத்து கடுமையாக போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டு வந்தது.
முக்கியமாக, அவசர சிகிச்சைக்காக வரும் ஆம்புலன்ஸ் போன்ற வாகனங்கள் கூட விரைவாக செல்ல முடியாமல் பெரும் சிரமத்திற்கு ஆளாகி வந்தன. இந்த சூழலில் தான் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு அரசு மாவட்ட தலைமை மருத்துவமனையில் மாவட்ட ஆட்சியர் லீலா அலெக்ஸ் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அப்போது, சாலையின் இருபுறமும் உள்ள ஆக்கிரமிப்பு குறித்து அவரிடம் சமூக ஆர்வலர்கள் சிலர் புகார் அளித்தனர். இந்த புகாரைத் தொடர்ந்து உடனடி நடவடிக்கை எடுக்கும்படி அவர் அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார். இதன்பேரில், இன்று (ஆகஸ்டு 1) குடியாத்தம் அரசு தலைமை மருத்துவமனை சாலையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியை நகராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொண்டது.
பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்புடன் குடியாத்தம் நகராட்சி ஊழியர்கள் ஜேசிபி இயந்திரத்தின் உதவியுடன் சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றினர். குறிப்பாக, போக்குவரத்து மற்றும் பொதுமக்கள் நடமாட்டத்திற்கு இடையூறாக அமைக்கப்பட்டிருந்த படிகட்டுகள், விளம்பர பலகைகள் மற்றும் இரும்பு கூரைகள் உள்ளிட்டவற்றை அகற்றினர்.
பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படாத வகையில் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியை நகராட்சி நிர்வாகம் மேற்கொண்டது. நிர்வாகத்தின் இந்த நடவடிக்கையால் ஆம்புலன்ஸ் உள்ளிட்ட அவசர சேவை வாகனங்கள் மருத்துவமனைக்கு எளிதாக சென்று வருவதற்கான சூழல் தற்போது உருவாகியுள்ளது. நகராட்சி நிர்வாகத்தின் இந்த நடவடிக்கைக்கு அப்பகுதி வாகன ஓட்டிகள் தங்களின் வரவேற்பை வழங்கியுள்ளனர்.