பறவைக் காய்ச்சல் இல்லை என உறுதி - வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் மீண்டும் திறக்கப்பட்ட நீர்வாழ் பறவைகளின் கூண்டுகள்
தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வகப் பரிசோதனைகளில் பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பு இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டதுடன் நீர்வாழ் பறவைகள் அனைத்தும் நல்ல உடல்நலத்துடன் இருப்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
Published : November 18, 2026 at 3:35 PM IST
சென்னை: வண்டலூர் உயிரியல் பூங்காவில் பறவைக் காய்ச்சல் தடுப்பு நடவடிக்கையாக மூடப்பட்டிருந்த நீர்வாழ் பறவைகள் கூண்டுகள், ஆய்வகப் பரிசோதனைகளில் தொற்று பாதிப்பு இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து இன்று முதல் பார்வையாளர்களுக்காக மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
சென்னை வண்டலூர் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் அக்டோபர் மாதத்தில் நீர்வாழ் பறவைகளிடையே H5N1 பறவைக் காய்ச்சல் தொற்று கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து பாதுகாப்பு நடவடிக்கையாக பூங்கா மூடப்பட்டு, பின்னர் திறக்கப்பட்டது.
ஆனால், நீர்வாழ் பறவைகளின் கூண்டுகள் மட்டும் திறக்கப்படாமல் இருந்தது. இந்நிலையில் பறவை காய்ச்சல் பாதிப்பு இல்லை என ஆய்வில் உறுதியானதையடுத்து, இன்று முதல் நீர்வாழ் பறவைகளின்கூண்டுகள் மீண்டும் திறக்கப்பட்டுள்ளன.
இதுகுறித்து வண்டலூர் உயிரியல் பூங்கா நிர்வாகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. அதில், “செங்கல்பட்டு மாவட்டம் வண்டலூரில் அமைந்துள்ள அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் பல்வேறு வகையான வனவிலங்குகள் மற்றும் பறவைகள் பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்நிலையில் பூங்காவில் உள்ள நீர்வாழ் பறவைகள் மத்தியில் பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டதைத் தொடர்ந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நீர்வாழ் பறவைகள் தங்கும் கூண்டுகளுக்குப் பார்வையாளர்கள் செல்வதற்குத் தற்காலிகத் தடை விதிக்கப்பட்டது.
மேற்கொள்ளப்பட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள்
மேலும் பறவைகளுக்கு நோய்த்தொற்று பரவாமல் தடுக்கும் வகையில் உயிர்ப் பாதுகாப்பு மற்றும் நோய்க் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன. இதன் ஒரு பகுதியாக ஒருங்கிணைந்த நலவாழ்வு அணுகுமுறையின் கீழ் பறவைக் காய்ச்சல் தடுப்பு வழிகாட்டுதல்களின்படி பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன.
குறிப்பாக, பறவைகள் தங்கும் கூண்டுகளில் தூய்மைப் பராமரிப்பு மேம்படுத்தப்பட்டது. தொடர்ந்து கிருமிநாசினி தெளிக்கப்பட்டதுடன், கடுமையான உயிர்ப் பாதுகாப்பு நடைமுறைகளும் பின்பற்றப்பட்டன. மேலும், கால்நடை மருத்துவக் குழுவினர் மூலம் பறவைகளின் உடல்நிலை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டது.
இந்தக் கட்டுப்பாட்டு காலகட்டம் முழுவதும் நீர்வாழ் பறவைகள் அனைத்தும் ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் இருந்தன. மேலும் பறவைகள் பராமரிப்புப் பணியில் நேரடியாக ஈடுபட்டிருந்த 26 விலங்கு பராமரிப்பாளர்களுக்கும் கடந்த அக்டோபர் 22ஆம் தேதி மருத்துவப் பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது. அவர்களிடமிருந்து சேகரிக்கப்பட்ட மாதிரிகள் ஆர்டி-பிசிஆர் பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டன. இதில் 26 பேருக்கும் பறவைக் காய்ச்சல் வைரஸ் தொற்று இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது.
பறவைகளின் மாதிரிகள் ஆய்வு
மேலும் பறவைகளிடையே நோய்த்தொற்று பாதிப்பு உள்ளதா என்பதைத் தொடர்ந்து கண்காணிக்கும் வகையில் பாதிக்கப்பட்ட பறவைகள் குழுவிலிருந்து மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டன. 15 நாட்கள் இடைவெளியில் தொடர்ந்து இரண்டு சுற்றுகளாக இந்த மாதிரிகள் சேகரிக்கப்பட்டு, ஆய்வகப் பரிசோதனைக்காக மத்தியப் பிரதேச மாநிலம் போபாலில் உள்ள இந்திய வேளாண் ஆராய்ச்சிக் கழகத்தின் தேசிய உயர் பாதுகாப்பு விலங்கு நோய்கள் நிறுவனத்திற்கு அவை அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.
அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட இரண்டு சுற்று ஆய்வகப் பரிசோதனைகளின் முடிவுகளிலும் பறவைக் காய்ச்சல் தொற்று இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து மேற்கொள்ளப்பட்ட கண்காணிப்பு மற்றும் பரிசோதனைகளில் பறவைகளுக்கு நோய்த்தொற்று பாதிப்பு இல்லை என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.
மேலும் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள் அமலில் இருந்த காலகட்டத்தில் உயிரியல் பூங்காவில் எந்தவொரு பறவையும் உயிரிழக்கவில்லை. தற்போது அனைத்துப் பறவைகளும் வழக்கமான கால்நடை மருத்துவக் கண்காணிப்பின் கீழ் ஆரோக்கியமாகவும் சுறுசுறுப்பாகவும் உள்ளன.
தற்காலிக தடை நீக்கம்
தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வகப் பரிசோதனைகளில் பறவைக் காய்ச்சல் பாதிப்பு இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டதுடன் நீர்வாழ் பறவைகள் அனைத்தும் நல்ல உடல்நலத்துடன் இருப்பதும் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து நீர்வாழ் பறவைகள் தங்கும் கூண்டுகளுக்குப் பார்வையாளர்கள் செல்வதற்கு விதிக்கப்பட்டிருந்த தற்காலிகத் தடை நீக்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, இன்று (நவம்பர் 18) முதல் அறிஞர் அண்ணா உயிரியல் பூங்காவில் உள்ள அனைத்து பறவைக் கூண்டுகளும் பொதுமக்களின் பார்வைக்காக மீண்டும் திறக்கப்படுகின்றன. இதனால் பார்வையாளர்கள் வழக்கம்போல் பூங்காவிற்கு வந்து நீர்வாழ் பறவைகள் உள்ளிட்ட அனைத்துப் பறவைகளையும் பார்வையிடலாம்.
இருப்பினும் பறவைகளின் நலவாழ்வையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்யும் வகையில் உயிரியல் பூங்கா நிர்வாகம் தொடர்ந்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. கூண்டுகளில் தூய்மைப் பராமரிப்பு, கிருமிநாசினி தெளிப்பு, உயிர்ப் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் கால்நடை மருத்துவக் கண்காணிப்பு ஆகியவை தொடர்ந்து கடைப்பிடிக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.