அரசுப் பள்ளி கொடிக் கம்பத்தில் தொங்கிய காலி மதுப்பாட்டில் - தேனியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்
ஊர்மக்கள் தகவல் தெரிவித்ததையடுத்து, கொடிக்கம்பத்தில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த மது பாட்டிலை காவல்துறையினர் அகற்றினர்.
Published : November 9, 2026 at 4:55 PM IST
தேனி: அரசுப் பள்ளியில் தேசிய கொடி ஏற்றும் கம்பத்தில் காலி மதுபாட்டில் கட்டியிருந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தேனி மாவட்டம் பண்ணைப்புரம் பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட கரியணம்பட்டியில் சுமார் 50 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அரசு துவக்கப் பள்ளி செயல்பட்டு வருகிறது. இங்கு ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை உள்ள வகுப்புகளில் அப்பகுதியில் உள்ள ஏராளமான மாணவ - மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர்.
இந்த சூழலில், நேற்று (நவ.8) தீபாவளி பண்டிகையை அடுத்து பள்ளிக்கு விடுமுறை விடுக்கப்பட்டிருந்தது. அதனால், பள்ளியின் வகுப்பறைகள், தலைமை ஆசிரியர் அலுவலகம் ஆகியவை பூட்டுப் போட்டு மூடப்பட்டதுடன், பள்ளியை சுற்றி அமைக்கப்பட்டிருந்த வேலியின் பிரதான இரும்பு கதவும் பூட்டுப் போடப்பட்டிருந்தது.
இந்நிலையில், நேற்று இரவு பள்ளியின் பாதுகாப்பு வேலியைத் தாண்டி சிலர் உள்ளே சென்று பள்ளி வளாகத்தில் அமர்ந்து மது அருந்தியதாக தெரிகிறது.
அப்போது மதுப்போதையில் காலி மதுப்பாட்டிலை, பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் அலுவலகம் முன்பு அமைந்துள்ள தேசியக் கொடியேற்றும் கொடிக் கம்பத்தில், கொடி போல ஏற்றி கட்டி தொங்கவிட்டுள்ளனர்.
தீபாவளி மறுநாளான இன்றும் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை என்பதால், பள்ளிக்கு யாரும் வரவில்லை. இதனிடையே, அப்பகுதி வழியாக சென்ற ஊர்மக்கள் கொடிக்கம்பத்தில் காலி மதுப்பாட்டில் தொங்குவதைப் பார்த்து அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
இது குறித்து கோம்பை காவல் நிலையத்திற்கு ஊர்மக்கள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். அதனையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல் துறையினர், கொடிக் கம்பத்தில் கட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த காலி மது பாட்டிலை அகற்றினர்.
மேலும், இந்த சம்பவம் தொடர்பாக தீவிர விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். மதுப்போதையில் பள்ளியின் தேசியக் கொடிக்கம்பத்தில் காலி மதுப்பாட்டிலை கொடி போல் ஏற்றி வைத்த சம்பவம் அப்பகுதியில் பேச்சுப்பொருளானது.
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