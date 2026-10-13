தரமற்ற வெங்காயம் பிரச்சினை - நாளை ரேசன் கடைகள் அடைப்பு போராட்ட அறிவிப்பு வாபஸ்
உண்மையான காரணங்களை ஆராயாமல் பணியாளரின் வாழ்வாதாரத்தை பாதிக்கும் வகையில் நடவடிக்கை எடுப்பதை ஏற்க முடியாது என்று ரேசன் கடை பணியாளர்கள் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : October 13, 2026 at 7:02 PM IST
சென்னை: தரமற்ற வெங்காயம் தொடர்பான பிரச்சினையில், தமிழகம் முழுவதும் நாளை (அக்டோபர் 14) கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக தமிழ்நாடு அரசு ரேசன் கடை பணியாளர்கள் சங்கம் அறிவித்திருந்த நிலையில், இந்தப் போராட்ட அறிவிப்பு தற்போது வாபஸ் பெறப்படுவதாக சங்கம் அறிவித்துள்ளது. பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட பணியாளர், மீண்டும் பணியமர்த்தப்படுவதாக அரசு அறிவித்துள்ளதையடுத்து இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட நுகர்வோர் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனைப் பண்டகசாலைக்கு அனுப்பப்பட்ட தரமற்ற வெங்காயம் தொடர்பான பிரச்சினையில், யுவராணி என்ற ரேசன் கடைப் பணியாளர் பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார். இந்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி, தமிழகம் முழுவதும் நாளை (அக்டோபர் 14) கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபடப் போவதாக தமிழ்நாடு அரசு ரேசன் கடை பணியாளர்கள் சங்கம் அறிவித்திருந்தது.
இது தொடர்பாக சங்கத்தின் மாநிலத் தலைவர் ராஜேந்திரன், மாநிலப் பொதுச் செயலாளர் தினேஷ்குமார் ஆகியோர் வெளியிட்டிருந்த அறிக்கையில், " ரேசன் கடைகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட வெங்காயத்தின் தரத்தை ஆய்வு செய்வதற்காக மாவட்ட அளவிலும், ஐந்து ரேசன் கடைகளுக்கு ஒரு கண்காணிப்புக் குழு என்ற அடிப்படையிலும் ஆய்வு அலுவலர்களை நியமிக்கப்பட்டிருந்தனர்.
அவ்வாறு எத்தனை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து அறிக்கை அளித்தனர்? ரேசன் கடைகளுக்கு அனுப்பப்பட்ட வெங்காயம் தரமானது எனச் சான்றளிக்கப்பட்டதா? தரமற்ற வெங்காயத்தை அனுப்பியவர்கள் யார்? அதன் கொள்முதல் விலை மற்றும் விற்பனை விலையை நிர்ணயித்தவர்கள் யார்? என்பது குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்.
தரமற்ற வெங்காயத்தை அனுப்பியவர்கள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது என்பதையும் தெளிவுபடுத்த வேண்டும். எனவே, கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, நாளை புதன்கிழமை காலை 9 மணி அளவில் தமிழகம் முழுவதும் ரேசன் கடைகளை அடைத்துப் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர்" என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
பணியிடைநீக்க உத்தரவு ரத்து
இதற்கிடையே, பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்ட யுவராணியை மீண்டும் பணியில் அமர்த்தி, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை பண்டக சாலையின் இணைப்பதிவாளர் சிவகுமார் உத்தரவிட்டுள்ளார். அதில், நிர்வாக காரணங்களுக்காக, தற்காலிக பணி நீக்கத்தில் இருந்த யுவராணி, வேலப்பன்சாவடியில் உள்ள நியாயவிலைக் கடையில் பணியில் அமர்த்தப்படுகிறார். அவர் உடனடியாக பணியில் சேர்ந்து தலைமை அலுவலகத்திற்கு பணிசேர் அறிக்கை, பொறுப்பு ஏற்பு பட்டியலை அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.
போராட்டம் வாபஸ்
இதையடுத்து, தமிழகத்தில் நாளை திட்டமிட்டிருந்த ரேசன் கடையடைப்பு போராட்டத்தை திரும்ப பெறுவதாக, தமிழ்நாடு அரசு ரேசன் கடை பணியாளர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.